Manžel Britney Spears požiadal o rozvod, opustil ju po búrlivej hádke: Šokuje vás, čo mu mala spraviť

Britney Spears už neraz zaplavila médiá detailmi zo svojho súkromia. Často sa opakovala kauza s jej bývalým manželom, s ktorým si vymieňali verejné odkazy. Ako spomína magazín People, v uplynulých hodinách Sam Asghari požiadal o rozvod už po roku manželstva so speváčkou.

Túto informáciu potvrdili pre People viaceré zdroje. Znamená to, že manželstvo Britney a Sama je po 14 mesiacoch v koncoch. Už predtým sa objavili správy o tom, že dvojica má medzi sebou problémy.

Podviedla ho Britney?

Ako uvádza UNILAD, spomínala sa nevera, konkrétne zo strany speváčky, ktorú mal jej manžel s týmto odhalením konfrontovať. Tieto klebety však neboli potvrdené, aj keď dnes ich všetky médiá vytiahli a spomínajú ako možný dôvod rozpadu manželstva. Odchodu Sama vraj predchádzala búrlivá hádka.

A vyzerá to tak, že Britney sa už so svojím manželom rozlúčila. Alebo aspoň naoko, keďže bola videná bez snubného prsteňa. Na instagrame sa zas zdôverila so svojimi ďalšími plánmi, ako napríklad, že si chce kúpiť koňa.

Rozvod by mohol byť búrlivý

Ako to pri rozvodoch celebrít už býva, teraz prichádza na rad rozdelenie majetku. Špekuluje sa o tom, že koniec ich manželstva by mohol byť búrlivý, kvôli Samovej klauzule v žiadosti o rozvod, ktorá sa tohto týka.

Mail Online spomína, že Britney si najala slávnu právničku Lauru Wasser, ktorá v minulosti zastupovala napríklad Kim Kardashian či Johnnyho Deppa. Sam sa do toho všetkého údajne má Britney vyhrážať, že ak nebude po jeho, zverejní odhalenia, ktoré ju zahanbia.

Len pred niekoľkými mesiacmi sme sledovali búrlivý súdny spor medzi Amber Heard a Johnnym Deppom, ktorý hádzal veľa špiny na jednu aj druhú stranu. Verme, že to v tomto prípade nezájde tak ďaleko.