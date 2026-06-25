Letisko vo Viedni poteší cestujúcich: Už o pár dní zruší limit 100 mililitrov na tekutiny

Letisko vo Viedni

Foto: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Rýchle dopíjanie fľaše s vodou pred bezpečnostnou kontrolou sa stane minulosťou.

Letisko Schwechat vo Viedni, odkiaľ pravidelne vyráža na dovolenku alebo za povinnosťami do zahraničia aj množstvo Slovákov, prichádza so zmenami, na ktoré viacerí nedočkavo čakali. Majú byť zavedené ešte začiatkom júla, čo je skvelá správa, ak sa z tohto letiska chystáte napríklad na dovolenku k moru. 

Limit 100 mililitrov pre tekutiny umiestnené v príručnej batožine sa na letisku Schwechat vo Viedni pomaly, ale isto stáva minulosťou. Ako informuje rakúsky MeinBezirk s odvolaním sa na slová hovorcu spoločnosti, ktorá stojí za zavádzaním nových 3D CT skenerov, všetky bezpečnostné kontroly majú byť nimi vybavené ešte pred plným vypuknutím hlavnej sezóny, čo je podľa dostupných informácií v nasledujúcich týždňoch.

V čom sú nové skenery výnimočné?

Ide o špeciálne skenery, ktoré dokážu analyzovať tekutiny umiestnené v batožine až do objemu dvoch litrov, čo znamená, že ich cestujúci v zhodne nebudú musieť vykladať, čo urýchli prechod bezpečnostnou kontrolou. Celkovo sa na Schwechate má nachádzať 35 takýchto moderných bezpečnostných kontrol za viac ako dve desiatky miliónov eur.

Letisko Schwechat vo Viedni
Letisko Schwechat vo Viedni, foto: Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Portál Letenky za babku spomína, že novinky majú byť zavedené už od 4. júla a podľa nich si budeme môcť do príručnej batožiny zbaliť až dva litre tekutín. Majú sa dotknúť aj elektroniky, ktorú zatiaľ musíme pri kontrole vyťahovať z batohov, po novom to nebude nutné.

Myslite aj na prestup alebo cestu späť, kde môže nastať problém

Tieto skvelé správy však predsa môžu mať háčik, na ktorý my cestujúci možno narazíme. A to, že ak prestupujete na letisku, ktoré nedisponuje modernými skenermi, s takýmto veľkým objemom tekutín pravdepodobne neprejdete, aj keď z viedenského letiska budete pustení. To isté môže skomplikovať aj vašu spiatočnú cestu.

Letisko Schwechat Viedeň
Letisko Schwechat vo Viedni, foto: Hansueli Krapf  This file was uploaded with Commonist., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Letisko Schwechat pracuje aj na novej prístavbe

Letisko vo Viedni pracuje na zavedení nových skenerov už niekoľko mesiacov. A tým ani zďaleka nekončí. Rakúsky web ORF Wien informuje, že už v roku 2027 sa dočkáme otvorenia južnej prístavby Terminálu 3. Letisko si uvedomuje, že jeho slabinou je priestrannosť terminálu či ponuka obchodov, čo vníma ako priestor na zlepšenie a aktívne na ňom pracuje.

Wizz Air sľubuje internet na palube

Novinky si pre svojich cestujúcich chystá aj letecká spoločnosť Wizz Air a rovnako od budúceho roka chce zaviesť novinku v podobe spustenia služby Starlink, ktorá má priniesť pokročilú technológiu palubného internetu. Má sa týkať celej jej flotily. Ak sa tak skutočne stane, Wizz Air bude prvým európskym nízkonákladovým leteckým dopravcom, ktorý k takémuto kroku pristúpi a predbehne aj svojho konkurenta Ryanair.

Lietadlo Wizz Air na letisku v Bratislave
Lietadlo Wizz Air na letisku v Bratislave, ilustračná foto: interez.sk/Jakub Baláž

„Cieľom nízkonákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.

„Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos,” dodal.

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