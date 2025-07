Letí k nám záhadný „návštevník“ z cudzieho hviezdneho systému: Obrovský objekt fascinuje vedcov, toto o ňom vieme

Astronómovia zaznamenali nový záhadný objekt, ktorý sa k nám rúti pravdepodobne z veľmi vzdialeného vesmíru. Podľa predbežných výpočtov ide o medzihviezdny objekt, aký sme doteraz v slnečnej sústave identifikovali len tri.

Tento vesmírny „návštevník“, dočasne označený ako A11pl3Z, by mal najbližší bod k Slnku dosiahnuť približne o štyri mesiace a následne našu sústavu opustí, píše agentúra AP a portál Live Science. Objekt bol zachytený systémom ATLAS, ktorý sleduje oblohu pomocou teleskopov na Havaji a v Južnej Afrike.

Dáta pochádzajú z obdobia medzi 25. a 29. júnom. Následne jeho existenciu potvrdili NASA aj Medzinárodná astronomická únia. Aktuálne sa nachádza v blízkosti Jupitera a pohybuje sa smerom k Marsu. Očakáva sa však, že k Slnku bude najbližšie práve pri Marse.

Astronomers may have just discovered the third interstellar object passing through the Solar System!

ESA’s Planetary Defenders are observing the object, provisionally known as #A11pl3Z, right now using telescopes around the world.

— ESA Operations (@esaoperations) July 2, 2025