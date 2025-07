Vedci sú v šoku: Takéto správanie kosatiek voči ľuďom pozorujú už desaťročia, no nevedia ho vysvetliť

Nedávno sme vám priniesli článok o tom, že sa kosatky navzájom o seba starajú a otierajú o seba chaluhy. Tentoraz sa ale vedci zamerali na to, ako sa kosatky správajú voči ľuďom. Vedeli ste, že boli zachytené prípady, keď sa chceli podeliť o potravu?

Kosatky ponúkajú ľuďom potravu

Ako informuje web IFL Science, z času na čas sa stáva, že sa kosatky pokúsia ľuďom ponúknuť potravu. Podľa odborníkov bolo takéto správanie zaznamenané už viackrát, no do dnešného dňa nikto nedokáže objasniť, prečo to kosatky robia.

Ak máte na dvore mačku, možno aj vám už niekedy priniesla „darček“ v podobe mŕtveho hlodavca. Ide ale o zdomácnené zviera, ktoré vás zrejme vníma ako člena svojej svorky. Nie je ale jasné, prečo by sa podobne správali divé zvieratá, vrátane kosatiek.

Za posledných 20 rokov bolo pritom zaznamenaných až 34 takýchto prípadov. Je ale veľmi pravdepodobné, že sa to stáva omnoho častejšie, ľudia len nevedia, že im kosatka práve dala darček, alebo to nie je oficiálne registrovaná udalosť.

Chcú si vytvoriť s človekom puto?

Odborník Jared Towers sa vyjadril, že sa kosatky bežne delia o potravu medzi sebou. Ide o prosociálnu aktivitu, ktorá posilňuje putá medzi nimi. Fakt, že sa chcú deliť o potravu aj s ľuďmi, možno vyjadruje ich záujem o vytvorenie puta s človekom.

Nejde pritom len o jednu špecifickú skupinu kosatiek, ktoré sa takto správajú. Prípady boli zaznamenané v rôznych kútoch sveta, pri Nórsku, ale aj na Novom Zélande. Vo väčšine prípadov kosatky priniesli potravu k lodi, inokedy zas k osobe plávajúcej vo vode. V dvoch prípadoch boli obdarení ľudia stojaci na pobreží.

Vytvárajú s ľuďmi spojenectvá

Takmer v každom z prípadov kosatka počkala, ako sa človek bude správať. Ak ponúkanú potravu neprijal, vzala si ju a ponúkla mu ju znova. Občas núkali ryby, inokedy aj vtáky či chaluhy. Kosatky sa nestali terčom zabíjania v takej miere ako väčšie veľryby a v niektorých zdokumentovaných prípadoch vytvorili s lovcami veľrýb pozoruhodné a dlhodobé spojenectvá.

Napriek tomu veľa z nich taktiež zahynulo ľudskou rukou a trpia aj v dôsledku škôd, ktoré na oceánoch páchame. Odborníci preto uvažujú nad tým, či nejde aj o formu úplatku. Možno dúfajú, že ak sa podelia o potravu, budú v bezpečí. Alebo sú možno len zvedavé, ako človek zareaguje.

Nikto nevie, aký je skutočný dôvod takéhoto správania kosatiek a v súčasnosti ani neexistuje spôsob, akým by to odborníci vedeli s istotou overiť. V štúdii publikovanej prostredníctvom Journal od Comparative Psychology vedci píšu, že už dávno je známe, že zvieratá sú schopné altruizmu. Niekedy si rôzne druhy navzájom pomáhajú bez toho, aby to malo zjavnú príčinu.