Našli sme čarovný skrytý poklad v Chorvátsku, takmer 100 rokov bol zabudnutý: Ste tu za 7 hodín, za vstup zaplatíte 1 euro

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Našli sme miesto ako vystrihnuté z rozprávky.

Uličky chorvátskych prímorských mestečiek jednoznačne majú svoje čaro. Dýchajú históriou, za každým rohom sa ukrýva niečo zaujímavé a hodné objavovania. My sme natrafili na klenot, ktorý takmer na 100 rokov upadol do zabudnutia.

Skrytý klenot

Šibenik sa radí k populárnym chorvátskym miestam, ktoré ročne navštívi nemalé množstvo turistov z rôznych kútov sveta. Niet sa čo diviť, na svoje si tu príde hádam každý, milovníci kúpania, ale aj histórie či dobrej kuchyne. Preskúmať môžete katedrálu, ale aj pevnosť či niektorú z množstva útulných kaviarní.

Foto: interez.sk

My sme v uličkách Šibenika natrafili na malý, nenápadný, no vskutku nádherný skrytý poklad, ako vystrihnutý z rozprávky. Reč je o záhradke pri Kláštore svätého Vavrinca (Mediterranean garden of St. Lawrence’s Monastery).

Skutočný chorvátsky unikát

Ako sa dozvedáme z webu Visit Šibenik, záhrada bola zrenovovaná a znovuotvorená v roku 2007 po tom, ako ležala takmer 100 rokov v zabudnutí. Ide o skutočný unikát. Je to podľa webu jediná kláštorná záhrada v Chorvátsku, ktorá sa riadi slávnou stredovekou schémou. Nájdete v nej chodníky usporiadané do tvaru kríža s malou fontánou uprostred a jednoduchým pôdorysom, obklopené driením a krásnymi staromódnymi ružami. V štyroch políčkach sa pestujú liečivé a sezónne bylinky.

Foto: interez.sk

Záhrada má vskutku jedinečnú atmosféru. Dýcha pokojom uprostred rušného mesta a kamenných budov. Celú ju obídete pár krokmi, no naozaj to stojí za to. Je vidieť, že sa o ňu niekto s láskou stará. V čase našej návštevy tu bolo len zopár návštevníkov. Skôr ako sem vkročíte, môžete sa rozhodnúť, či zaplatíte vstupné 1 euro alebo sa usadíte v kaviarni ako hosť. V takom prípade sa môžete záhradkou kochať zadarmo.

Nejde o nič veľké ani veľkolepé. Kaviareň pozostáva len z niekoľkých pestrých stolíkov so stoličkami, kde sa môžete v horúčavách osviežiť. Limonáda s výhľadom na jedinečnú záhradu však bezpochyby poteší srdce každého milovníka zelene.

