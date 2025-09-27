Našli sme čarovný skrytý poklad v Chorvátsku, takmer 100 rokov bol zabudnutý: Ste tu za 7 hodín, za vstup zaplatíte 1 euro

Uličky chorvátskych prímorských mestečiek jednoznačne majú svoje čaro. Dýchajú históriou, za každým rohom sa ukrýva niečo zaujímavé a hodné objavovania. My sme natrafili na klenot, ktorý takmer na 100 rokov upadol do zabudnutia.
Skrytý klenot
Šibenik sa radí k populárnym chorvátskym miestam, ktoré ročne navštívi nemalé množstvo turistov z rôznych kútov sveta. Niet sa čo diviť, na svoje si tu príde hádam každý, milovníci kúpania, ale aj histórie či dobrej kuchyne. Preskúmať môžete katedrálu, ale aj pevnosť či niektorú z množstva útulných kaviarní.
My sme v uličkách Šibenika natrafili na malý, nenápadný, no vskutku nádherný skrytý poklad, ako vystrihnutý z rozprávky. Reč je o záhradke pri Kláštore svätého Vavrinca (Mediterranean garden of St. Lawrence’s Monastery).
Skutočný chorvátsky unikát
Ako sa dozvedáme z webu Visit Šibenik, záhrada bola zrenovovaná a znovuotvorená v roku 2007 po tom, ako ležala takmer 100 rokov v zabudnutí. Ide o skutočný unikát. Je to podľa webu jediná kláštorná záhrada v Chorvátsku, ktorá sa riadi slávnou stredovekou schémou. Nájdete v nej chodníky usporiadané do tvaru kríža s malou fontánou uprostred a jednoduchým pôdorysom, obklopené driením a krásnymi staromódnymi ružami. V štyroch políčkach sa pestujú liečivé a sezónne bylinky.
Záhrada má vskutku jedinečnú atmosféru. Dýcha pokojom uprostred rušného mesta a kamenných budov. Celú ju obídete pár krokmi, no naozaj to stojí za to. Je vidieť, že sa o ňu niekto s láskou stará. V čase našej návštevy tu bolo len zopár návštevníkov. Skôr ako sem vkročíte, môžete sa rozhodnúť, či zaplatíte vstupné 1 euro alebo sa usadíte v kaviarni ako hosť. V takom prípade sa môžete záhradkou kochať zadarmo.
Nejde o nič veľké ani veľkolepé. Kaviareň pozostáva len z niekoľkých pestrých stolíkov so stoličkami, kde sa môžete v horúčavách osviežiť. Limonáda s výhľadom na jedinečnú záhradu však bezpochyby poteší srdce každého milovníka zelene.
