Tip nám vyšiel: Dvojica z Dunaja, k vašim službám mieri do nového seriálu, pridá sa aj Jablonský

Svarinská a Hajdu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriálová dvojica otec a dcéra sa presúva do Hriechu.

„Ak by sa tvorcovia rozhodli priblížiť k vzhľadu pôvodných hercov, detektíva by mohol stvárniť Ady Hajdu, čo by vysvetľovalo jeho odchod z Dunaja, k vašim službám. Televízia by pritom mohla siahnuť po nečakanom kroku a do roly Cory obsadiť Kristínu Svarinskú, takže by sa táto dvojica jednoducho presunula z jedného seriálu do druhého,“ predpovedali sme v článku po prvom oznámení námetu seriálovej novinky, kedy obsadenie ešte nebolo známe. A ako sa ukázalo, tip nám vyšiel.

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Silný príbeh, výnimočné herecké výkony a tajomstvo, ktoré sa ukrýva hlbšie, než sa na prvý pohľad zdá. Televízia Markíza prinesie od 7. septembra o 20:30 hod. nový kriminálno-dramatický seriál Hriech, prvú medzinárodnú adaptáciu oceňovanej americkej kriminálnej drámy The Sinner. Novinka nadväzuje na úspešnú líniu dramatických seriálov Klamstvo, Zrada, Vina či V zovretí a prináša príbeh, v ktorom nie je najväčšou záhadou otázka „kto vraždil“, ale „prečo“. Seriál obsadí osem pondelkových večerov a predplatitelia streamovacej služby Voyo si budú môcť jednotlivé epizódy vychutnať vždy s exkluzívnym týždňovým predstihom.

Seriál Hriech
Foto: TV Markíza

V hlavných úlohách

Hriech ponúkne divákom intenzívny pohľad na ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, keď musia čeliť vlastnej minulosti, bolestivým tajomstvám a rozhodnutiam, ktoré môžu navždy zmeniť ich životy. V hlavných úlohách sa predstavia Ady Hajdu a Kristína Svarinská, ktorých diváci uvidia v netypických dramatických polohách.

„Celý tento projekt bol pre mňa veľkou výzvou. Na prvý pohľad je takmer jasné, čo sa v príbehu stalo, pretože moja postava vstupuje do deja ako vrahyňa, čo nie je veľmi pozitívna pozícia. Lucia však skrýva množstvo vrstiev a rôznych odtieňov a práve to bolo pre mňa ako herečku nesmierne zaujímavé. Som veľmi šťastná, že som dostala príležitosť stvárniť takúto komplexnú postavu. Hriech je zároveň príbehom, ktorý ukazuje, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá,“ približuje Kristína Svarinská, predstaviteľka hlavnej hrdinky Lucie.

Seriál Hriech
Foto: TV Markíza

Ady Hajdu sa v seriáli predstaví v jednej zo svojich najvýraznejších hereckých úloh. V úlohe majora Ondreja Gregora stvárňuje skúseného vyšetrovateľa, ktorý musí pri pátraní po pravde čeliť nielen prípadu samotnému, ale aj vlastným vnútorným démonom. Kristína Svarinská prináša komplexnú postavu ženy, ktorá sa už od prvej epizódy ocitá v centre najväčšieho tajomstva celého príbehu.

„Je to žáner, ktorý som nikdy predtým nehral, takže pre mňa aj pre ostatných hercov to bola veľká výzva. Hľadať v sebe temné stránky je však aj veľká zábava, pretože sa tým určitým spôsobom oslobodzujete a očisťujete. Na Ondrejovi ma zaujalo najmä to, že nie je klasickým vyšetrovateľom. Je v podstate psychológom, ktorý sa snaží pochopiť ľudí, vcítiť sa do nich a odhaliť ich temné stránky. Zároveň si sám nesie traumy z mladosti a snaží sa ich pomenovať a vyrovnať sa s nimi. Práve toto bolo pre mňa ako herca najzaujímavejšie – hľadať v sebe temné stránky a dušu človeka poznačenú traumami z detstva,“ vysvetľuje Ady Hajdu, ktorý stvárnil hlavnú postavu Ondreja.

Temná premisa príbehu

Na pokojnej pláži pri jazere dôjde za bieleho dňa k šokujúcej vražde. Lucia Kubincová (Kristína Svarinská) zabije pred očami desiatok svedkov neznámeho muža a k činu sa okamžite prizná. Napriek tomu zostáva najväčšia otázka nezodpovedaná – čo viedlo mladú ženu k takémuto nepochopiteľnému činu?

Hriech
Foto: TV Markíza

Prípad začne vyšetrovať major Ondrej Gregor (Ady Hajdu), skúsený kriminalista tesne pred dôchodkom, ktorý odmieta prijať jednoduché vysvetlenie. Pri pátraní po pravde postupne odhaľuje nielen okolnosti prípadu, ale aj vrstvy minulosti, ktoré menia pohľad na Luciu aj ľudí okolo nej.

„Hriech ma baví tým, že okrem kriminálnej zápletky postupne odkrývame životy a vzťahy hlavných postáv, ktoré majú priamy dopad na to, ako konajú v našom príbehu. Je to skladačka napätia, dojatia, znechutenia, pochopenia aj ľútosti, je to seriál, ktorý, keď začnete pozerať, nebudete vedieť prestať,“ prezrádza Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.

Jablonský v Hriechu
Foto: TV Markíza

Hviezdne herecké obsadenie dopĺňajú Jakub Jablonský, Branislav Deák, Filip Šebesta, Daniel Žulčák, Martin Mňahončák, Marta Sládečková či Kristína Sisková. Réžie sa ujala Emília Ondriašová. Seriál vznikol v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Paprika Studios, ktorá pre TV Markíza pripravila aj divácke hity Pán profesor, Klamstvo či Vina.

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