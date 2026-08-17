Pozemok v Chorvátsku za 55-tisíc eur: Našli sme najlacnejšie miesta na stavbu domu aj s výhľadom na more

Ak sa rozhodnete uprednostniť stavbu vlastnej nehnuteľnosti pred kúpou už vzniknutého alebo realizujúceho sa bývania, medzi prvými vecami, na ktoré musíte myslieť, je výber vhodného pozemku. Mnohí Slováci si svoje sny o dokonalom bývaní neplnia iba doma, ale aj v zahraničí. Napríklad v populárnom Chorvátsku. Pozreli sme sa na miestne ceny stavebných pozemkov, ktoré začínajú na niekoľkých desiatkach tisíc eur.
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Stavba vlastného bývania či investičnej nehnuteľnosti nie je lacný špás. Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie v Európe, a preto nie je vôbec prekvapivé, že aj ceny apartmánov, domov alebo samotných pozemkov sú vyššie. Na stránke chorvátskej realitnej kancelárie sme zisťovali, na akej sume začínajú.
Stavebné pozemky s výhľadom na more alebo od neho len na skok
Ponuka stavebných pozemkov v Chorvátsku sa, samozrejme, mení od realitky. Croatia Property Sales so sídlom v Splite má vo svojej ponuke aktuálne najlacnejší za 55-tisíc eur. Nachádza sa na ostrove Vis, je vzdialený 850 metrov od mora a samotná veľkosť pozemku je 400 m². Okolo pozemku sa nachádzajú rodinné domy a vedú k nemu dve prístupové cesty.
Druhou najlacnejšou ponukou realitnej kancelárie je stavebný pozemok na ostrove Hvar za 58-tisíc eur. Nachádza sa vo vzdialenosti 2 kilometrov od mora, no môže sa pochváliť výhľadom naň a dovidieť aj na ostrovy Brač a Biokovo. Veľkosť pozemku je 500 m² a je prístupný autom.
Alebo za 60-tisíc eur si záujemca môže uloviť stavebný pozemok na ostrove Šolta o veľkosti 331 m² a s výhľadom na more. Je od neho vzdialený len 200 metrov, takže sa môže pochváliť priam luxusnou polohou. Dokonca z neho dovidieť aj na ostrovy Split a Brač.
Ako vyzerá situácia na trhu s nehnuteľnosťami v Chorvátsku?
Magazín Croatia Week ešte v máji informoval o tom, že minulý rok zahraniční kupci tvorili 30 % nákupov rezidenčných nehnuteľností. Pochádzali najmä zo Slovinska, Nemecka a Rakúska.
Chorvátsky trh s nehnuteľnosťami čelí vysokým cenám a podľa analýzy počet transakcií výrazne klesá. To však nevedie k znižovaniu cien, pretože ponuka sa nedokáže zväčšiť. Predovšetkým v pobrežných oblastiach. Experti nepredpokladajú, že bez výraznejšieho „nafúknutia“ ponuky by ceny mohli v blízkej dobe začať klesať. Alebo tomu zatiaľ nič nenasvedčuje.
Pri porovnaní najlacnejších dostupných nehnuteľností v Chorvátsku a Bulharsku sme spozorovali výrazné rozdiely v cenách. Kým v Chorvátsku, v databáze spomínanej realitnej kancelárie nájdeme najlacnejší dom na predaj za 45-tisíc eur, pričom ide o kamenný zrúcaný dom vyžadujúci kompletnú rekonštrukciu, na realitnom trhu v Bulharsku sme našli ponuky jednoizbových bytov alebo garsóniek, ktoré štartujú na sumách od 21- do 31-tisíc eur.
Domy za 1 euro sú špeciálna kategória a nikdy vás nebudú stáť len jedno euro
Samostatnou kategóriou pri kúpe nehnuteľností sú ponuky prichádzajúce často z Talianska, ktoré zvykne rozpredávať domy za 1 euro s cieľom pritiahnuť nových obyvateľov. Tí musia zväčša splniť podmienky, ktoré k takejto kúpe prislúchajú. My sme sa rozprávali napríklad s Georgom Laingom, ktorý sa chopil takejto príležitosti a zrekonštruovať takýto dom za 1 euro sa mu podarilo aj za 17 300 eur.
O svoju skúsenosť sa s interezom podelili aj Sara a Luca, ktorí si taktiež kúpili v Taliansku dom za 1 euro. Ako takáto kúpa prebieha a s čím všetkým treba pri nej počítať, nám prezradili v rozhovore.
Článok má informačný charakter. Pred akoukoľvek kúpou sa najprv poraďte s odborníkom.
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