„Chodí k nám samá spodina, úplne bez úrovne a rešpektu,“ sťažuje sa domáci v Chorvátsku na turistov

Split

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Niektorí domáci majú turistov plné zuby.

Téma turistov v Chorvátsku neraz vyvoláva vášnivé diskusie. Ako všade, aj medzi dovolenkármi sa nájdu takí, ktorí si radi doprajú alkohol a ich správanie nie je práve ukážkové. Jeden z domácich však nešetril mimoriadne ostrou kritikou a pýta sa, prečo do Chorvátska chodí len „spodina bez úrovne“.

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„Bez úrovne a rešpektu,“ sťažuje sa domáci

„Neviem, či ste si to tento rok všimli, ale k nám naozaj prichádza samá chudoba a spodina, takí o ničom ľudia. Keď vidím, že šesť starších ľudí prespáva v hosteli nižšej kategórie, jedia odpad z pekární, vrcholom luxusu je pre nich káva z D16 (poznámka: D16 je kaviareň v Splite), len sa bezcieľne potulujú, oblečení úplne bez úrovne a rešpektu… Možno 20 percent sú ľudia z lepšej spoločnosti, ale tí sú vo vilách a hoteloch,“ posťažoval sa autor príspevku na Reddite v skupine Split.

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Pribudli pod ním desiatky reakcií. Jeden z komentujúcich si myslí, že aká je krajina, takých láka aj turistov. Vraj je Chorvátsko jednoducho nastavené tak, že sa sem chodí vyblázniť najmä nižšia trieda zo západu. Preto tam lepšia klientela ani nechodí. Podľa ďalších ale nie je nič zlé na tom, že sa sem mladí ľudia chodia zabaviť.

Podľa autora príspevku sú ale problémom zaháľači, ktorí nerobia nič iné, len sa opíjajú. Pridávajú sa viacerí komentujúci, ktorí si myslia, že pred rokmi chodievala do Splitu iná generácia. Bolo viac udalostí, napríklad koncertov aj slušných podnikov, no dnes ich akosi ubúda.

Split
Ilustračná foto: Unsplash

Ani domáci by sem ako turisti nešli

Iní porovnávajú Split s Dubrovníkom. Dubrovník má vraj bohatú históriu, kultúru a úrady tu dbajú o poriadok a bezpečnosť. Sťažujú sa však, že Split je plný kriminálnikov a opilcov. Na druhej strane, niektorí domáci si myslia, že ani Dubrovník na tom nie je oveľa lepšie a láka len ľudí, ktorých zaujíma pár miest zo seriálu Hra o tróny.

„Split za nič nestojí a ako turista by som sem nikdy nešiel. Kedysi sem chodievali lepší turisti, lebo ich môžeš oklamať len raz a už sa sem nikdy nevrátia,“ vyjadril názor ďalší z domácich. Ďalší sa pýta, na čo by sem chodili turisti, ak dostanú drahé kalamáre a hranolčeky kúpené vo veľkoobchode namiesto niečoho autentického. Poukazuje tiež na kultúru niektorých domácich, vraj je to len káva, cigarety a slnečné okuliare.

Viacerí komentujúci dodávajú, že v krajine je to príliš drahé a na dovolenku si vo vlastnej krajine nemôžu dovoliť ísť ani domáci. A ani nechcú dať za kus mäsa a hranolčeky 40 eur. Vraj nestačí len to, že Chorvátsko má slnko a more.

Split
Ilustračná foto: Unsplash

Kritika aj priamo na adresu Slovákov

V jednom z komentárov padla kritika priamo na adresu Slovákov, Čechov, Maďarov a Poliakov, ktorí sú podľa autora drzí a arogantní. Ďalší používateľ Redditu si ale myslí, že najhoršími hosťami sú vždy samotní domáci a so zahraničnými má pri prenajímaní bývania najmenej problémov.

Negatívne emócie voči turistom si všimli už aj Slováci. Ako sme vás nedávno informovali, Slovák sa pýtal, prečo Chorváti nenávidia turistov. Domáci mu však vysvetlili, že nemajú problém s turistami, ani s tými konkrétne zo Slovenska. Prekážajú im ale ľudia, ktorí sa nevedia správať a zanechávajú po sebe všade neporiadok.

Nepríjemní ľudia sa nájdu jednoducho všade a aj v cestovnom ruchu sú takí, ktorí by chceli od turistov peniaze, ale ideálne tak, aby turisti ostali doma. Pochopiteľne, hoci niektorí domáci tvrdia, že Chorvátsko nemá čo ponúknuť, opak je pravdou. Zároveň je však pravdou aj to, že sa musí popasovať s turistami, ktorí zabudli na slušné správanie. Ako sme informovali, Split sprísňuje pravidlá týkajúce sa napríklad nočnej konzumácie alkoholu.

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