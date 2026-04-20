Odohráva sa na Šírave. Slovenská komédia, ktorá spôsobila v kinách ošiaľ, je späť

Fanúšikov slovenskej komédie Kavej poteší pokračovanie nadväzujúce na humor a obľúbené postavy filmu. „Príbeh prináša nové momenty, tváre aj viacero dejových línií,“ približuje distribučná spoločnosť Continental film. Čakanie na jej príchod do kín si priaznivci komédie môžu skrátiť oficiálnym teaserom.
Pokračovanie sa odohráva približne päť rokov po udalostiach prvého dielu. Klára a Štanci zostali na východe, vychovávajú dve deti a zisťujú, že život zďaleka nie je taký idylický, ako sa mohlo zdať.
„Veronika na tom tiež nie je o nič lepšie. Hneď v úvode dostane ranu v láske, a tak ju Klára berie na babskú jazdu na Šíravu s jasným cieľom. Nájsť jej chlapa!,“ približuje distribučná spoločnosť.
Dodáva, že Kavej 2 prirodzene nadväzuje na úspech prvého filmu a vracia sa k svetu, ktorý si diváci obľúbili. Chýbať nebudú všetky hlavné, ale aj populárne vedľajšie postavy, ako farár Ján Pisančin či spevák Peter Stašák. Priestor dostali aj nové tváre.
Baran, Jakab aj Deák
V pokračovaní účinkujú aj známi herci, ako je Kristián Baran, Daniel Žulčák, Robo Jakab, Alena Ďuránová, Branislav Deák. „Príbeh je tentoraz bohatší a ponúka viac priestoru pre ženské aj mužské postavy,“ dodáva distribučná spoločnosť ku komédii.
„Už pri prvom diele sme sa snažili vytvoriť film, ktorý divákov nielen zabaví, ale aj pohladí po duši. Reakcie nás úprimne potešili a veľmi si vážim, že sme po premietaní počúvali, že film ‚dýcha človečinou‘,“ hovorí režisér Lukáš Zednikovič. S rovnakým zámerom filmári pristupovali aj k pokračovaniu.
„Na jeho vzniku sa podieľal ten istý štáb ako pri prvom filme a na pľaci sme spolu s hercami zažili opäť príjemnú tvorivú atmosféru, ktorá sa, veríme, prenesie aj na plátno,“ dodáva režisér.
Dúfa, že pokračovanie divákov nielen poteší, ale aj príjemne prekvapí. „Lebo napriek tomu, že ide o pokračovanie, nejde o kópiu prvého dielu. Prinášame nový príbeh – s postavami, ktoré si diváci už obľúbili, ale aj s novými, ktoré skvelo zapadli do našej ‚východniarskej‘ poetiky,“ prezradil Zednikovič.
