Neplánovaný zásah zhora: Nakrúcanie Kamily a Michala nabralo trochu iný smer

Foto: Instagram (slub.markiza)

Frederika Lyžičiar
Seriál Sľub
Kristián Baran sa stal terčom nečakaného „útoku“.

Vzťahy na pľaci vedia priniesť poriadnu dávku humoru aj nečakaných momentov. Najnovšie sa o tom presvedčili aj herci zo seriálu Sľub, keď nakrúcanie prerušila kuriózna „nehoda“.

Na Instagrame zverejnila herečka Monika Szabó vtipné, no zároveň milé video, na ktorom je jej kolega Kristián Baran, a to v poriadne nečakanej situácii. Počas nakrúcania sa totiž stal terčom holuba priamo na svojej bunde.

Szabó, ktorú diváci aktuálne vídajú v seriáli Sľub po tom, čo sa jej účinkovanie v dobovom hite Dunaj, k vašim službám dramaticky uzavrelo, tak fanúšikom ponúkla pohľad do veselého zákulisia. Krátky záber ich okamžite pobavil a opäť ukázal, že aj na pľaci vznikajú momenty, na ktoré sa len tak nezabúda.

Nečakaný zásah zhora

Herec Kristián Baran, ktorý v seriáli Sľub stvárňuje Michala Andráša, si počas nakrúcania prešiel skutočne netradičnou skúškou trpezlivosti. Kým stál pred kamerou, zhora ho „zasiahol“ holub a pekne priamo na bundu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)


Monika Szabó k zverejnenému videu s humorom poznamenala: „Vzťah Kamily s Michalom je ako jazda na babete… plná dobrodružstva.“ Narážala tým na dejovú líniu seriálu aj na nečakanú situáciu, ktorá jej kolegu zastihla úplne nepripraveného.

Humor, ktorý zabral

