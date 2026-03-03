Neplánovaný zásah zhora: Nakrúcanie Kamily a Michala nabralo trochu iný smer

Vzťahy na pľaci vedia priniesť poriadnu dávku humoru aj nečakaných momentov. Najnovšie sa o tom presvedčili aj herci zo seriálu Sľub, keď nakrúcanie prerušila kuriózna „nehoda“.
Na Instagrame zverejnila herečka Monika Szabó vtipné, no zároveň milé video, na ktorom je jej kolega Kristián Baran, a to v poriadne nečakanej situácii. Počas nakrúcania sa totiž stal terčom holuba priamo na svojej bunde.
Szabó, ktorú diváci aktuálne vídajú v seriáli Sľub po tom, čo sa jej účinkovanie v dobovom hite Dunaj, k vašim službám dramaticky uzavrelo, tak fanúšikom ponúkla pohľad do veselého zákulisia. Krátky záber ich okamžite pobavil a opäť ukázal, že aj na pľaci vznikajú momenty, na ktoré sa len tak nezabúda.
Nečakaný zásah zhora
Herec Kristián Baran, ktorý v seriáli Sľub stvárňuje Michala Andráša, si počas nakrúcania prešiel skutočne netradičnou skúškou trpezlivosti. Kým stál pred kamerou, zhora ho „zasiahol“ holub a pekne priamo na bundu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Monika Szabó k zverejnenému videu s humorom poznamenala: „Vzťah Kamily s Michalom je ako jazda na babete… plná dobrodružstva.“ Narážala tým na dejovú líniu seriálu aj na nečakanú situáciu, ktorá jej kolegu zastihla úplne nepripraveného.
Nahlásiť chybu v článku