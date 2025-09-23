Konečne vedia, aký osud postretne ich obľúbenú postavu. Diváci Dunaja, k vašim službám boli v napätí takmer rok

Sú životné situácie, ktoré môžu hercom skomplikovať ich kariéru – alebo skôr život ich postáv na obrazovkách. Diváci to videli u herečky, ktorá stvárňovala Oľgu. Namiesto toho, aby bolo jej tehotenstvo vpísané do deja, tvorcovia ju zo seriálu vyškrtli a to tak, že nechali Hanáka, aby zaškrtil vlastnú manželku.
Nie div, že sa diváci začali obávať aj o postavu Evy. Tú stvárňuje Petra Dubayová, ktorej tehotenstvo bolo vpísané do deja, vďaka čomu sa posunul seriál po pauze o deväť mesiacov dopredu. Obe sa tak ocitli tesne pred pôrodom. V rozhovore z konca júna pritom herečka priznala, že má za sebou posledný natáčací deň. To, že odišla na materskú, všetci vedeli a ostala len otázka, čo sa stane s Evou.
Tragický osud je nepravdepodobný
Po prvotných fotografiách, na ktorých bola seriálová Eva s tehotenským bruškom, tak divákom ostali otázky ako „prežije jej postava?“, „bude sa môcť Petra vrátiť do deja?“ alebo dokonca „prežije seriálové bábätko?“, keďže si dobre pamätali na scénu, ako pri pôrode zomrela Marína aj jej dieťa. Mnohí diváci verili, že Evu nečaká to isté, keďže by to bolo pre herečku traumatizujúce, keďže je tehotná aj v reálnom živote.
Zdá sa, že konečne budú mať diváci odpovede. Potom, ako držal Janko v ruke granát, jeho rodičia pochopili, že pre neho Bratislava už nie je bezpečná. Eva s Dávidom tak vymysleli plán, ako uchrániť nielen jeho, ale aj ich nenarodené bábätko. Eva preto odchádza s Jankom na vidiek a vyzerá to tak, že so sebou berie aj Filipka. Promo fotografia, ktorú diváci videli ešte pred začiatkom 11. série, na ktorej stoja Eva, Klára, Filipko a Janko na stanici tak konečne dáva zmysel.
