Je to definitívne. Seriálová Eva sa rozlúčila s Dunajom, diváci konečne dostali odpoveď na otázku, ktorá ich trápila

S divadlom sa herečka rozlúčila už v máji, keď oznámila, že odchádza na materskú dovolenku. V tom čase však obľúbený dobový seriál točila aj ďalej, a tak mnohí špekulovali o tom, že sa tvorcovia rozhodli vpísať jej tehotenstvo do scenára. Koniec koncov, televízia niekoľko týždňov aktívne zháňala bábätko do komparzu.

Rozhovor s Petrou Dubayovou pochádza z konca júna, no televízia Markíza ho na svojom webe zverejnila až teraz. V ňom herečka prezradila, že jej posledný natáčací deň bol 30. jún, čiže v súčasnosti už nepatrí k hercom, ktorý by Dunaj, k vašim službám aktívne točili. Petra však zároveň povedala, že hoci ona odchádza na materskú, svojho partnera Jakuba Jablonského príde na natáčanie ešte niekedy počas leta pozrieť.

Čo bude s jej postavou?

„Je to už náročné,“ odpovedala Petra na otázku, ako sa jej točí v tomto stave. Na videu ju je už totiž vidieť v pokročilom štádiu tehotenstva, ktoré v seriáli zamaskuje len ťažko. Naskytá sa tak otázka, či skutočne dopísali jej tehotenstvo aj do seriálu a rodina Dávida a Evy sa rozrastie. V seriáli by však musel nastať časový skok, keďže herečka je už v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Petra však svojimi reakciami poskytla aspoň nejaké určité odpovede, ako napríklad to, že jej partner, seriálový Dávid, v seriáli naďalej pokračuje, a preto bude zaujímavé sledovať, ako to tvorcovia vymyslia, aby bol v seriáli len on a ona nie.

V seriáli ostalo otvorených hneď niekoľko dejových liniek. Azda najviac divákov zaujíma to, či prežije Walter Klaus, pričom si myslia, že po jeho poslednom príspevku na Instagrame poznajú odpoveď. Ako sme vás informovali v článku, nádej im dala fotografia s Janou Majeskou, predstaviteľkou Helgy. Koleník aj Majeská totiž v popise tvrdili, že sa náhodne stretli v meste, no obaja mali upravené vlasy podľa ich postáv v dobovom seriáli, čo by naznačovalo, že akurát natáčali.

Scenáristka Evita Twardzik navyše nedávno naznačila, že ani jesenná séria nemusí byť poslednou, čo sa týka Dunaja, k vašim službám. Rovnako ako Dubayová, aj Koleník sú v ňom od samotného začiatku, a keďže sa scenáristka teší z diváckej podpory, je nepravdepodobné, aby fanúšikov seriálu obrala hneď o dve ich obľúbené postavy.