Útočník prišiel na gymnázium s cieľom vraždiť: Do triedy vošiel s kuklou na hlave, v minulosti ho videli aj hajlovať

Pred týždňom vo štvrtok dobodal študent na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dve osoby. Do budovy mal prísť s úmyslom vraždiť. Svedkovia opísali, ako k útoku došlo a ako sa Samuel v škole správal. Polícia vypočula jeho spolužiakov a pedagógov.

18-ročný študent sa mal dlhodobo prejavovať ako agresor. V uznesení sa podľa Denníka N píše, že v deň tragédie prišiel do školy okolo 12:40, zhruba 20 minút predtým, ako mal absolvovať komisionálne preskúšanie. So sebou si priniesol nôž s 19-centimetrovou čepeľou, s ktorým si to namieril najskôr za zástupkyňou Máriou, ktorú dobodal. Podľa uznesenia ju zavraždil preto, že „mal byť vylúčený zo školy“.

Potom sa presunul na prvé poschodie, kde vošiel do triedy s kuklou na hlave a zaútočil na spolužiačku Alenu. Práve písali prácu, obeť si vybral cielene, zavraždil ju preto, že ohovárala a „povedala niečo, prečo musel študovať externe“. Ako píšu tvnoviny.sk, Alena sa pokúsila o útek, no neúspešne. Samuel ju na chodbe dobehol a zavraždil. Potom ušiel do lesa, kde ho zhruba o hodinu našli už policajti.

Hajloval a mal sklony k sadizmu

V uznesení sa tiež spomína, že podľa svedkov v triede hajloval a robil extrémistické poznámky. Samuelov kamarát policajtom prezradil, že mal sklony k sadizmu. Ale povedal aj to, že bol inteligentný, mal jednotky, veľmi dobre mu išla matematika, fyzika či nemčina.

Ďalší spolužiaci hovorili aj o tom, že bol extrémista a agresívny. Bol vraj tiež „silno zameraný proti ženám“. Spolužiačkam mal povedať, že ich skopne zo schodov. Tiež mal mať vzťah k nemeckej politike, „najmä v historickom kontexte,“ povedala policajtom učiteľka.

Svedkyňa tiež prezradila, že ho inak hodnotí aj ako “veľmi úctivého, veľmi vychovaného študenta, bol veľmi šikovný, chodil na rôzne súťaže, mal výborné výsledky. Bol však uzatvorený, nebol komunikatívny“.

Podáva sťažnosť

Samuel je momentálne za mrežami, o čom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Ako sme vás dnes informovali, proti svojmu väzobnému stíhaniu podal sťažnosť, o čom rozhodne Najvyšší súd SR.

