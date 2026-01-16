Vošiel do školy a vraždil: Od tragédie v Spišskej Starej Vsi uplynul rok, o život prišli milovaná učiteľka aj žiačka

Foto: TASR/Veronika Mihaliková, Polícia SR - Prešovský kraj (úprava redakcie)/T

Nina Malovcová
TASR
Útok nožom na gymnáziu
Tragédia, ktorá poznačila celé Slovensko, stále nemá súdnu bodku.

Dnes 16. januára 2026 uplynul presne rok od tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Udalosť, ktorá sa odohrala 16. januára 2025, hlboko zasiahla celé Slovensko. Dve ženy pri nej prišli o život, viacerí ľudia utrpeli zranenia a desiatky ďalších sa dodnes vyrovnávajú so psychickými následkami.

Hoci vyšetrovanie je ukončené a obžaloba bola podaná, konečný rozsudok zatiaľ nepadol. Smútok, otázky aj pocit zlyhania systému pretrvávajú.

Osudný štvrtok, ktorý zmenil životy

Vo štvrtok 16. januára 2025 krátko pred 13:00 vyslalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby viaceré posádky rýchlej zdravotnej aj rýchlej lekárskej pomoci na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Podľa vtedajších informácií došlo v budove školy k útoku nožom na viaceré osoby. Záchranári zasahovali pri niekoľkých pacientoch, situácia bola mimoriadne vážna.

Foto: Facebook (Mária S.), Stránka školy Gymnázia v Spišskej Starej Vsi

Na mieste neskôr potvrdili dve obete. Zomrela 18-ročná študentka Alena a 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy Mária Semančíková. Ďalšia 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia a bola prevezená do nemocnice v Poprade. Ošetrení boli aj ďalší ľudia, ktorí utrpeli akútnu stresovú reakciu.

Útočník prišiel do školy cielene

Zo súdnych materiálov vyplýva, že 18-ročný študent, ktorý gymnázium navštevoval, prišiel do školy približne o 12:40, teda asi 20 minút predtým, ako mal absolvovať komisionálne preskúšanie. So sebou si priniesol nôž s 19-centimetrovou čepeľou. Vyšetrovateľom neskôr vyplynulo, že do školy nevstúpil náhodne, ale s úmyslom vraždiť.

Foto: Polícia SR – Prešovský kraj (úprava redakcie)

Najskôr zamieril do riaditeľne, kde napadol zástupkyňu riaditeľky Máriu Semančíkovú. Podľa uznesenia ju zavraždil pre presvedčenie, že má byť zo školy vylúčený. Následne sa presunul na prvé poschodie, kde počas vyučovania vošiel do triedy.

Smrť na chodbe školy

Druhou obeťou sa stala Alena, ktorú si útočník vybral cielene. Podľa výpovedí sa pokúsila o útek, no na chodbe ju dobehol a usmrtil. Po čine ušiel zo školy do lesa. Policajti ho zadržali približne po hodine, pričom pri pátraní využili stopy v snehu, psovodov aj ďalšie zložky.

Zranená bola aj študentka Barbora, ktorá sa snažila spolužiačku ochrániť. Útočník ju viackrát napadol nožom. Po dlhšom liečení sa Barbora vrátila späť do školy. Jej čin mnohí vnímali ako prejav odvahy v situácii, ktorá bola extrémne nebezpečná a ohrozila jej vlastný život.

Veľká pátracia akcia, zadržali ho na poli

Po útoku útočník z miesta činu ušiel. Polícia po ňom okamžite vyhlásila pátranie. Do akcie boli nasadení psovodi, štvorkolky aj snežné skútre. Policajtom výrazne pomohli stopy v snehu, ktoré za sebou zanechával. Mladíka sa nakopon podarilo zadržať na poli približne hodinu po útoku.

Pred nástupom na gymnázium v Spišskej Starej Vsi navštevoval školu v Kežmarku. Býval v obci Ľubica, kam sa s rodinou presťahoval len krátko pred tragickou udalosťou.

Foto: SITA – Adriána Hudecová

Varovné signály a rozpory vo výpovediach

Vyšetrovanie prinieslo aj svedectvá spolužiakov a pedagógov, ktoré vykresľujú rozporuplný obraz obvineného. Viacerí hovorili o agresívnom správaní, vyhrážkach a extrémistických prejavoch. Podľa výpovedí sa mal vyhrážať spolužiačkam, používať násilné výroky a prejavovať radikálne názory.

Zároveň ho niektorí učitelia a spolužiaci opisovali ako inteligentného a mimoriadne úspešného študenta s výbornými výsledkami, ktorý reprezentoval školu na súťažiach a vynikal v matematike, vo fyzike či v nemčine. Bol však uzatvorený a málo komunikatívny.

Zlyhania pri prestupe a systémové chyby

Generálna prokuratúra SR po tragédii preskúmala postupy škôl aj ďalších inštitúcií. Zistila viaceré nedostatky pri prestupe študenta z inej školy na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Pedagogická dokumentácia bola neúplná a neobsahovala zásadné informácie o jeho správaní. Pochybenia identifikovali aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tieto zistenia otvorili celospoločenskú diskusiu o tom, ako štát pracuje s rizikovými signálmi u mladých ľudí a či je systém nastavený tak, aby dokázal podobným tragédiám predchádzať.

Reakcie štátu, politikov aj cirkvi

Na tragédiu reagovali viacerí predstavitelia verejného života. Vyjadrenia zazneli od prezidenta Petra Pellegriniho, premiéra Roberta Fica, predstaviteľov opozície aj členov vlády. Odsúdili násilie, vyjadrili sústrasť rodinám obetí a podporu zraneným.

Sústrasť rodinám obetí vyjadril aj pápež František, ktorý prostredníctvom apoštolského nuncia zaslal list so slovami duchovnej blízkosti. Ubezpečil pozostalých o modlitbách za večný odpočinok zosnulých a za uzdravenie zranených. Jeho posolstvo zaznelo aj počas rozlúčky s jednou z obetí.

Personálne dôsledky po útoku

Tragédia mala aj konkrétne politické a personálne dôsledky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok oznámil, že po udalosti skončil vo funkcii policajný prezident Ľubomír Solák. Odvolaný bol aj riaditeľ obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi.

Foto: TASR – Martin Baumann

Minister rozhodnutia zdôvodnil tým, že polícia mala informácie o problémovom správaní študenta, no neprijala dostatočné preventívne opatrenia. Minister školstva Tomáš Drucker prišiel krátko po útoku priamo do Spišskej Starej Vsi. Vyjadril podporu vedeniu školy, pedagógom aj žiakom a prisľúbil psychologickú a odbornú pomoc. Zriadené boli krízové tímy a linky pomoci.

Personálne dôsledky sa napokon dotkli aj školstva. Po zverejnení záverov Generálnej prokuratúry SR predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter oznámil, že riaditeľka Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci, z ktorého útočník predtým prestúpil, nebude v nasledujúcom školskom roku pokračovať vo funkcii.

Podľa generálnej prokuratúry došlo pri prestupe študenta do Spišskej Starej Vsi k viacerým pochybeniam. Lučenecké gymnázium malo novej škole poskytnúť neúplnú pedagogickú dokumentáciu, ktorá neobsahovala zásadné informácie o správaní žiaka. Závermi vyšetrovania sa zaoberal aj zriaďovateľ školy, ktorý avizoval vyvodenie zodpovednosti.

Rozsudok stále chýba

Polícia po mesiacoch intenzívnej práce vyšetrovanie ukončila a podala návrh na obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, sčasti dokonaný a sčasti v štádiu pokusu. Súd rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného, ktorý proti nemu podal sťažnosť.

O nej má rozhodnúť Najvyšší súd SR. Ani po roku od tragédie však konečný rozsudok zatiaľ nepadol. Prípad tak zostáva otvorený nielen z právneho pohľadu, ale aj v očiach verejnosti.

Smútok, ktorý zostáva

Rok po útoku zostáva Spišská Stará Ves poznačená. Škola funguje, no s vedomím, že sa na jej pôde odohrala tragédia, ktorá navždy zmenila životy mnohých ľudí. Matka zosnulej Aleny sa do školy dodnes nevrátila a nie je isté, či sa k pedagogickej práci ešte niekedy vráti. Útok zo 16. januára 2025 sa stal bolestným mementom. Pripomína, že násilie na školách má dlhodobé následky, ktoré nezmiznú ani s odstupom času a že za každým titulkom zostávajú ľudia, ktorí sa s touto tragédiou budú vyrovnávať celý život.

Rezort školstva vydal príručku, apeloval na psychické zdravie

Po tragickom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vydalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR odporúčania, ktoré sa zameriavajú nielen na fyzickú bezpečnosť, ale aj na psychické zdravie detí, učiteľov a všetkých zasiahnutých. Rezort už v januári 2025 upozornil, že strach, smútok či hnev sú prirodzenými reakciami na krízové udalosti.

Foto: TASR – Veronika Mihaliková

Zdôraznil, že deťom treba umožniť prejaviť emócie bezpečným spôsobom, bez hodnotenia a nátlaku, a zároveň rešpektovať, ak o udalosti hovoriť nechcú. Ak otázky prídu, mali by dostať jasné a veku primerané vysvetlenia. Ministerstvo zároveň upozornilo na potrebu pracovať len s overenými informáciami, používať pokojný a neutrálny jazyk a posilňovať pocit bezpečia.

Rodičom a učiteľom odporučilo všímať si zmeny v správaní detí a v prípade potreby vyhľadať pomoc školských psychológov, podporných tímov, centier poradenstva či krízových liniek. Odborníci upozorňujú, že psychické následky sa môžu objaviť aj u ľudí, ktorí neboli priamo zranení, pričom trauma môže viesť k dlhodobým ťažkostiam. Kľúčová je podpora blízkych, zachovanie bežnej rutiny a otvorená, empatická komunikácia.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
