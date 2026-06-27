Kam odísť na dôchodok? Máme zoznam krajín, je v ňom aj tropický raj s nájmom len 291 €

Srí Lanka z vtáčej perspektívy

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Dôchodok môžete prežiť aj v zahraničí – pozrite sa, ktoré krajiny vás môžu zlákať. Niektoré núkajú nízke ceny, iné zas príjemné tempo života.

Rebríček najlepších krajín pre dôchodcov vznikol na základe piatich hlavných kritérií. Rozhodovala kvalita zdravotnej starostlivosti, dostupnosť víz, podmienky pre zdravotné poistenie, výška životných nákladov a životná úroveň a integrácia komunít expatov.

Rebríček prináša MailOnline na základe Indexu odchodu do dôchodku v zahraničí na rok 2026. Ide o výskumnú správu, ktorú publikovala spoločnosť Expatriate Group, špecializovaný poskytovateľ medzinárodného zdravotného poistenia. Spoločnosť zbiera skúsenosti a poskytuje služby expatom a dôchodcom v 180 krajinách sveta.

Riaditeľ spoločnosti Expatriate Group Lee Gerry uvádza: „Tento index je navrhnutý tak, aby prehlušil šum a poskytol ľuďom úprimný, dátami podložený obraz o tom, kde sa nachádzajú skutočné príležitosti.“

Komplexný zoznam najlepších miest pre odchod na dôchodok v roku 2026

Na prvom mieste sa umiestnili Filipíny. Krajina dosiahla vysoké skóre najmä v oblasti dostupnosti víz, nízkych životných nákladov a integrácie expatov. Ponúka špeciálne vízum s trvalým pobytom, ktoré je určené dôchodcom a patrí medzi najdostupnejšie na svete.

Na druhom mieste skončilo Thajsko, ktoré bodovalo najmä vďaka vysokej úrovni zdravotnej starostlivosti. Tá je porovnateľná so Španielskom či Francúzskom, ktoré sa v tejto kategórii pravidelne umiestňujú vysoko. V prípade víz typu O-A krajina vyžaduje, aby mal žiadateľ zdravotné poistenie s krytím minimálne 100-tisíc dolárov (približne 87 255 eur) ročne.

Miestni v Thajsku trávia voľný čas pri stánku s ovocím
Ilustračná foto: Pexels
Ak vás zaujíma viac informácií o živote v Thajsku, prečítajte si náš rozhovor s Martinou, ktorá sa sem presťahovala. Opisuje, že izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, pričom za jedlo minie 260 eur.

Na treťom mieste sa umiestnila Kolumbia. K vízam pre dôchodcov sa tu dá dostať pomerne jednoducho a krajina získala vysoké skóre v kategórii životných nákladov. Dosiahla až 18 z 20 bodov. Pár na dôchodku v Medellíne podľa MailOnline dokáže pohodlne vyžiť s mesačným rozpočtom približne 1 153 až 1 730 eur. Náklady na jedlo sú nízke, počasie je takmer celoročne príjemné a krajina ponúka živú, dynamickú atmosféru.

Na štvrtom mieste skončila prvá európska krajina v zozname. Je ňou Portugalsko, ktoré láka dôchodcov najmä vízom D7 pre osoby s pasívnym príjmom a kvalitným súkromným zdravotníctvom. Pre Slovákov môže byť atraktívne aj vďaka príjemnej klíme a relatívne nízkej miere kriminality. Krajina je okrem toho – v porovnaní s inými krajinami na vrchole rebríčka – blízko tej našej.

Tropický raj s nájmom len 291 eur mesačne?

Srí Lanka sa teší čoraz väčšej popularite nielen ako nová cestovateľská destinácia, ale aj ako potenciálne miesto pre život na dôchodku v trópoch. Dôchodcom ponúka špeciálne víza a atraktívna je najmä vďaka extrémne nízkym životným nákladom. Z toho dôvodu sa umiestnila na 5. mieste v zozname.

MailOnline ako príklad uvádza, že za večeru pre dvoch v reštaurácii strednej triedy zaplatíte približne 16,53 eura, zatiaľ čo nájom jednoizbového bytu vychádza v priemere na 291 eur mesačne.

Pohľad na cestu na Srí Lanke
Ilustračná foto: Pexels

Krajinu nedávno odporučili aj dve cestovateľky v rozhovore pre interez, podľa ktorých je Srí Lanka presne ako Bali predtým, ako ho zaplavil masový turizmus.

Na piatej priečke sa zároveň umiestnila aj Južná Afrika. Dôchodcov môže osloviť kombinácia nádherných pláží, nižších životných nákladov, uvoľnenej mestskej atmosféry v mestách ako Kapské Mesto či Johannesburg, ako aj dynamický životný štýl prítomný najmä v centrách miest.

Najlepšie miesta pre odchod na dôchodok v roku 2026

  1. Filipíny
  2. Thajsko
  3. Kolumbia
  4. Portugalsko
  5. Srí Lanka
    Južná Afrika
  6. Malajzia
    Spojené arabské emiráty
  7. Mexiko
  8. Španielsko
    Indonézia
  9. Panama
  10. Katar
  11. Francúzsko
  12. Kostarika
  13. Nový Zéland
  14. Grécko
  15. Taliansko
    Cyprus
  16. Malta

Ak vás zaujíma, kde všade žijú Slováci a Česi a aké majú skúsenosti, pozrite si články v našej sekcii Slováci a Česi v zahraničí.

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