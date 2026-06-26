Ikonický veľký festival museli nečakane zrušiť. Tvrdú ranu dalo organizátorom pekelné počasie

Festival Defqon v Holandsku

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Desaťtisíce fanúšikov musia ísť domov, jeden z najväčších svetových festivalov dostal stopku.

Kým mainstreamová EDM scéna má Tomorrowland, pre tvrdšie elektronické žánre je jednotkou holandský festival Defqon.1. Jeden z najväčších festivalov na svete si mali užívať desaťtisíce ľudí aj v týchto dňoch, ale kvôli varovaniam úradov sa tak nestane.

Ako organizátori upozornili na svojich sociálnych sieťach, kvôli červeným výstraham od holandského meteorologického úradu nemohol festival v týchto dňoch pokračovať.

Toto je prvýkrát, čo Holandsko vydalo varovanie pred vysokými teplotami. Spolu s úradmi sme preto nútení zrušiť zostávajúce dni Defqon.1,” uviedli sklamaní organizátori.

Fanúšikovia musia ísť domov

Na mieste konania sa aj v týchto chvíľach nachádzajú mnohí fanúšikovia, ktorí sa musia v najbližších hodinách vybrať späť domov. “Všetkým víkendovým bojovníkom: kryjeme vám chrbát. Chápeme, že ste to neplánovali, a urobíme všetko pre to, aby sme vám pomohli bezpečne sa dostať domov,” ubezpečujú návštevníkov organizátori.

 

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Ako ďalej oficiálny účet Defqon.1 uviedol, počas piatka bude kemp, ako aj časť festivalového areálu, otvorená. Hudobného programu sa síce ľudia nedočkajú, no pred cestou domov im bude k dispozícii väčšina vybavenia areálu. Už teraz je potvrdené, že všetci fanúšikovia dostanú peniaze za vstupenky späť. Rokovať sa má aj o ďalších kompenzačných podmienkach, kompetentní spustili tiež WhatsApp linku pre všetky otázky.

Mnohí návštevníci opisujú Defqon.1 ako festival s veľmi silným pocitom komunity. Fanúšikovia si hovoria „Warriors“ a mnohí sa na festival vracajú každý rok. Festival patrí medzi najväčšie hudobné podujatia v Európe. Posledné ročníky prilákali približne 250 000 návštevníkov počas štyroch dní.

Teplotné rekordy padajú aj v Británii

V Británii padol už tretí deň po sebe rekord najteplejšieho júnového dňa. V dedine Wattisham v grófstve Suffolk na východe Anglicka v piatok namerali 36,9 stupňa Celzia. Informovala o tom meteorologická služba Met Office, píše TASR.

Predchádzajúci teplotný rekord 36,7 stupňa Celzia zaznamenali vo štvrtok v grófstve Somerset na juhozápade Anglicka. Deň predtým sa teplota vyšplhala na 36,1 stupňa Celzia v grófstve Hampshire, čím bol prekonaný 50-ročný rekord 35,6 stupňa Celzia nameraných v Southhamptone v roku 1976.

Ženy prechádzajú cez vodnú hmlu počas horúčav v Prešove
Foto: TASR – Veronika Mihaliková

Súčasné extrémne horúčavy v Európe spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola (heat dome), ktorá zadržiava horúci vzduch nad kontinentom a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Rekordné teploty boli zaznamenané vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Británii aj Belgicku.

V Anglicku pre horúčavy v piatok opäť čiastočne alebo úplne zatvorili viac než 600 škôl.

Rekordy očakávajú aj Slováci

Národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný aj na Slovensku.

Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Hovorca SHMÚ Ivan Garčár pre TASR uviedol, že teplotný rekord na Slovensku bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007, keď namerali 40,3 stupňa Celzia.

Najteplejší by mal byť pondelok, keď by sa maximum mohlo priblížiť aj k hranici 41 stupňov Celzia. Je to bezprecedentná situácia na našom území v histórii moderných meraní teploty vzduchu, teda minimálne od roku 1871. Obyvateľov ústav vyzval, aby sledovali výstrahy pred teplotami na jeho webe.

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