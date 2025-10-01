Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore

Bola unavená z neustáleho šplhania sa po korporátnom rebríčku od nevidím do nevidím, až si v jeden moment povedala, že život sa dá žiť určite aj inak. Rozhodla sa to skúsiť. Češka Martina Šmídová odišla do Ázie a usadila sa v Thajsku.
„Len som prežívala, než aby som mala radosť z toho, ako trávim svoj čas. Chcela som niečo viac,“ opísala, čo ju viedlo k tomuto odvážnemu kroku. Svoj súčasný domov našla na exotickom ostrove Ko Samui, kde túži dlhšie pobudnúť.
V Thajsku žijete už štyri roky. Prečo ste rozhodli práve pre túto krajinu a nevybrali si napríklad také populárne Bali?
Na Bali som žila tiež – strávila som tam zhruba pol roka, avšak dnes je už príliš populárne. Bohužiaľ, je preplnené, infraštruktúra nie je na taký nával ľudí pripravená, všade sú neskutočné zápchy a inflácia sa na ňom tiež dosť podpísala.
V Thajsku je pre mňa pomer kvality života verzus ceny oveľa zaujímavejší. Konkrétne na ostrove Ko Samui, kde žijem, je oveľa menej ľudí a je tu väčší pokoj, než na Bali. Navyše, je mi blízka thajská kultúra a thajské jedlo, takže za mňa bola voľba jasná.
Strávili ste v Thajsku čas aj na iných miestach?
Vyskúšala som si dlhodobo žiť v Chiang Mai – dva roky a na Ko Samui žijem tiež dva roky. Sú to dve úplne odlišné destinácie. Chiang Mai sa nachádza na severe Thajska, v horách, bez mora, zato s nádhernou prírodou. Je to veľmi príjemné mestečko, populárne u komunity digitálnych nomádov. Aktuálne sa nachádzam na ostrove a plánujem tu určite ešte dlhšiu dobu zostať.
Čo všetko ste museli vybaviť, keď ste sa tu rozhodli žiť nastálo?
Najdôležitejšie boli víza – Thajsko ponúka niekoľko druhov víz vhodných pre dlhodobé pobyty – ich hlavné rozdiely spočívajú v cene, v podmienkach získania a v dĺžke pobytu.
No a potom iba kvalitné cestovné poistenie, zbaliť si kufor a vyraziť. Ono sa to zdá ako ťažký krok, ale vo finále si nie je treba robiť zbytočné obavy z prípravy, všetko sa dá jednoducho zvládnuť. Pôsobí to komplikovanejšie, než to v skutočnosti je.
Čím sa živíte?
