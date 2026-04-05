Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila

Sara odišla „do krajiny Pána prsteňov“, ktorá sa zvykne nazývať aj „najkrajší koniec sveta“, s vidinou dobrodružstva, cestovania a slušného zárobku. Realita sezónnych prác ju však rýchlo vyviedla z omylu. Namiesto vysokých príjmov ju čakali fyzicky náročné práce a nižší plat, než očakávala. Napriek tomu si domov odniesla obrovskú životnú skúsenosť a lepšiu predstavu o tom, aký život chce žiť.
Sara Svobodová pochádza z Českej republiky, má právnický titul, no tri mesiace strávila na Novom Zélande v rámci programu Working Holiday, kde pracovala na kivovej farme a neskôr aj v hoteli ako čašníčka. O svoje zážitky na vzdialenom kontinente sa podelila aj na Instagrame, kde zverejňovala nielen fotografie a videá z nádherných výletov po krajine, ale aj realitu pracovného života na Novom Zélande. Na Nový Zéland odchádzali s predstavou, že precestujú krajinu, aj si dobre zarobia. Realita však bola iná.
Prečo ste sa rozhodli odísť na Nový Zéland?
Na Nový Zéland som odišla aj s kamarátkou minulý rok v novembri v rámci programu Working Holiday. Chceli sme precestovať krajinu a získať jedinečnú skúsenosť. Zároveň sme chceli zistiť, aké to je žiť na Novom Zélande – ďaleko od všetkého a všetkých. Lákala nás príroda a životný štýl – práca spojená s cestovaním.
Ja som síce už niekoľkokrát predtým bola v zahraničí cez Erasmus alebo stáž, napríklad v Európskom parlamente, ale toto bolo iné, pretože sme išli na vlastnú päsť. Nič také sme predtým nezažili a hovorili sme si, že takáto skúsenosť nás môže veľmi posunúť, pretože všetko sme si museli zariadiť samy. Cestovali sme bez cestovky či agentúry, všetky papiere sme museli riešiť samy, aj si nájsť prácu a kúpiť auto. Jednoducho som chcela zažiť takýto obrovský výstup z komfortnej zóny a zistiť, čo všetko takáto skúsenosť obsahuje.
Aké povolenia ste potrebovali?
Potrebovali sme Working Holiday víza, ktoré stáli približne 400 eur, ďalej cestovné poistenie, ktoré bolo tiež dosť drahé, keďže Nový Zéland je naozaj ďaleko. Museli sme si zariadiť aj IRD Number, čo je ich daňové číslo, ktoré potrebujete, aby ste mohli pracovať. Potrebovali sme aj ich bankový účet, ktorý sme si založili priamo až na mieste a bol zadarmo. Tiež sme museli mať medzinárodný vodičský preukaz. No a na to, aby sme mohli mať auto, sme potrebovali WOF a Rego, WOF je niečo ako naša STK a Rego je legálne prihlásenie na cestu, čiže za to, aby ste tam mohli jazdiť po cestách, musíte platiť.
Čomu ste sa tam pracovne venovali?
