Helena Vondráčková má energiu na rozdávanie: Za postavou je pohyb aj jednoduchý trik krásy

Helena Vondráčková patrí k speváčkam, pri ktorých sa zdá, že vek je naozaj len číslo. Na pódiu pôsobí stále energicky, elegantne a s ľahkosťou, ktorú jej môžu závidieť aj oveľa mladšie ročníky.
Česká spevácka diva Helena Vondráčková prezradila pre český magazín Extra, čo podľa nej stojí za jej výbornou kondíciou, štíhlou postavou aj upraveným vzhľadom. Hoci by sa mohlo zdať, že za všetkým je najmä genetika, ona sama naznačuje, že dôležitá je skôr dlhoročná disciplína, pohyb, striedmosť a starostlivosť, ktorú nikdy nebrala ako povinnosť, ale ako prirodzenú súčasť života.
Pohyb ju drží fit
Helena Vondráčková nikdy nepatrila k ženám, ktoré by sa spoliehali iba na dobré gény. Už v minulosti otvorene hovorila o tom, že šport je pre ňu bežnou súčasťou života. Plávanie, ranné cvičenie či celková aktivita jej podľa všetkého pomáhajú udržiavať si nielen postavu, ale aj dobrú náladu a životný elán.
Aj teraz potvrdila, že sa snaží zostať v pohybe a nepoľavovať ani v období, keď by si už mnohí dopriali pokojnejšie tempo. „Hrám tenis, plávam, jazdím na kajaku. Snažím sa, aby som jednoducho stále fungovala a bola fit,“ prezradila energická Helenka.
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Štíhla postava bez extrémov
Pri pohľade na Helenu Vondráčkovú mnohí obdivujú aj jej štíhlu postavu. Speváčka však nepôsobí ako niekto, kto by sa trápil prísnymi diétami alebo podliehal krátkodobým trendom. Skôr stavia na striedmosť, rozumný prístup a zdravší jedálniček. „Nemám nejako veľké sklony k priberaniu. Takže jem zdravo a snažím sa neprejedať,“ vyjadrila sa s tým, že môže vďačiť z časti aj svojej genetike.
Pleť si dôkladne čistí a pravidelne hydratuje
Vondráčková je na pódiu vždy dokonale upravená, no časté vystúpenia, nakrúcania a líčenie dávajú pleti zabrať. Speváčka dobre vie, že odličovanie a starostlivosť o tvár nesmú ísť bokom. „Používám výborné krémy,“ prezradila.
Zároveň však dodáva, že iba krémy nestačia, ak človek zanedbáva základ. „Nezabúdam si po každom nakrúcaní alebo vystúpení dôkladne vyčistiť tvár,“ doplnila. Keď mala svoje pravidlo krásy zhrnúť ešte stručnejšie, vystačila si s vetou, ktorú by si mohli osvojiť mnohé ženy. „Hlavne natierať,“ poznamenala spevácka diva.
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Je to jednoduché pravidlo, no pri starostlivosti o pleť má veľký význam. S pribúdajúcimi rokmi potrebuje pokožka viac hydratácie a pravidelnej starostlivosti. Helena pritom nepôsobí, že by sa snažila za každú cenu zastaviť čas. Skôr ukazuje, že upravený a svieži vzhľad môže pôsobiť prirodzene, keď človek vie, čo mu robí dobre.
Oslávi aj veľké jubileum
Helena Vondráčková má pred sebou aj veľký míľnik. Ako sme už písali, v roku 2027 chce svoje 80. narodeniny osláviť vo veľkom štýle spolu s fanúšikmi. Pripravuje koncert HELENA 80 V EDENU, ktorý sa má uskutočniť 19. júna 2027 na pražskom štadióne Eden.
Speváčka tak dáva jasne najavo, že z pódií sa odísť nechystá. Stále má chuť spievať, pripravovať nové projekty a tešiť ľudí, ktorí ju sprevádzajú už celé desaťročia. Jej život však nebol iba o úspechu a potlesku.
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V minulosti otvorila aj citlivú tému materstva a priznala, že deti mať nemohla. Napriek tomu nepôsobí zatrpknuto. Naopak, jej energia, disciplína a radosť z práce ukazujú, že krásu netvorí len vzhľad, ale aj vnútorné nastavenie a chuť žiť naplno.
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