Rarach žije s rodinou na Madeire: Priemerný plat je do 1 000 eur, no nájom aj 1 500 eur. Život je tu pokojnejší

Rarach spolu so svojou rodinou odišiel žiť na ostrov, ktorý je považovaný za Havaj Európy, s túžbou po lepšom živote pre svoje deti. Do ostrova sa zamilovali, jeho príroda, hory a oceán ich nadchli. Učia sa portugalčinu a začali podnikať v cestovnom ruchu. Rarach nám v rozhovore prezradil, prečo sa rozhodli odísť zo Slovenska, ako vyzerá život na Madeire, ale aj to, aké sú náklady na život na ostrove.

Rarach, so svojou manželkou a dvoma malými deťmi, vymenil život na Slovensku za pokoj, nádhernú prírodu a očarujúci oceán Madeiry. Na ostrove začali od nuly, najprv sprevádzali turistov, dnes prenajímajú vlastné apartmány a plánujú Slovákom a Čechom dovolenku na mieru. Aktuálne však rozbiehajú aj svoju vlastnú pekáreň. Na Instagrame inšpirujú tisíce ľudí, ktorí snívajú o úniku z rutiny.

Kedy a prečo ste odišli žiť na Madeiru?

Na Madeiru sme sa presťahovali v marci 2023, spolu s manželkou a naším vtedy jedenapolročným synom. Nad presťahovaním do zahraničia sme premýšľali dlho a tiež sme dlho hľadali tú správnu destináciu. Moja manželka je síce Slovenka, ale veľa rokov žila v zahraničí, konkrétne v Španielsku. Aj preto sme sa zamýšľali nad tým, že by sme život v zahraničí vyskúšali spoločne ako rodina. Jednoducho sme mali obaja pocit, že patríme niekam inam. Možno je to aj preto, že sme spoločne veľa cestovali, videli, aký život sa žije na Západe a aj sa nám ten život viac páčil.

Okrem toho sme tiež cítili, že nám situácia na Slovensku prerastá cez hlavu. Nepáčilo sa nám najmä to, akým smerom sa naša krajina uberá a ako sa k sebe ľudia na Slovensku správajú. V tom období bol covid a prebiehala vojna na Ukrajine a navyše sa nám aj narodilo naše prvé dieťa. A tak sme si povedali, že toto nie je spoločnosť, v ktorej by sme chceli vychovávať naše deti a v ktorej by sme my sami chceli žiť. Preto sme odišli žiť na ostrov Madeira, kde sme predtým strávili mesiac dovolenky a už po troch dňoch sme vedeli, že to je to pravé miesto pre nás.

Čo všetko ste museli pred odchodom zariadiť, aké úrady, potvrdenia a podobne?

Tieto administratívne záležitosti sme riešili dosť za pochodu. Keďže Madeira je v Európskej únii, nemuseli sme riešiť žiadne víza, povolenia a podobne. V podstate sme všetky papiere vybavili až následne na Madeire s pomocou našich kamarátok Zarin a Celeste Buckingham (áno, s tou Celeste Buckingham). Pomáhali nám začať náš nový život na Madeire, s presťahovaním sa a s „papierovačkami“, nakoľko majú firmu, ktorá sa zaoberá presťahovaním ľudí zo zahraničia (expatmi) na Madeiru.

V tom, čo všetko treba vybaviť pri odchode do zahraničia, by som nerád radil, pretože sám poriadne neviem, mal som v tom dosť veľký chaos a stále ešte mám, no práve ony nám dosť pomohli.

Čo vás na Madeire zaujalo najviac? Naopak, je niečo, čo sa vám tam nepáči?

Najviac sa nám páči krajina. Ten paradox, že žijeme pod nádhernými horami a zároveň obklopení oceánom. To, že Madeira je taká rozmanitá, že máte pocit, akoby to boli dve rôzne krajiny. Tento ostrov je veľmi zelený, plný krásnych miest a oceán k tomu je veľké plus.

Aj práve teraz, keď sa s vami rozprávam, sa naň pozerám a tento pohľad je vždy rovnako očarujúci. Je skvelé môcť sa doň ponoriť kedykoľvek po náročnom dni plnom stresu, pretože, samozrejme, aj tu ten stres je. Nebudeme si klamať, je to krajina ako každá iná. Predsa nikde na svete nie je tráva zelenšia, ako sa hovorí. Aj my tu musíme pracovať a obracať sa. Je to optický raj, ale aj ten raj si treba vedieť obhospodáriť a udržať si kvalitu života takú, akú chceme.

No a to, čo sa nám nepáči — ja osobne dlhodobo vytýkam Madeire portugalčinu ako hlavný jazyk — stále sa do toho musím dostávať. Naše deti však hovoria plynulo po portugalsky. Starší syn, ktorý má teraz už 3,5 roka, dokonca ovláda aj angličtinu a slovenčinu. Priznám sa, že ja som od portugalčiny čakal viac, myslel som si, že bude znieť rovnako pekne ako španielčina a zároveň bude aj podobne ľahká, no vôbec to tak nie je. Portugalský jazyk je veľmi náročný a robilo mi zo začiatku problém sa do toho dostať a v podstate stále aj robí. Ale tak každým dňom je to lepšie.

A ak by som mohol zmeniť ešte jednu vec, tak je to to, že na Madeire veľmi neskoro vychádza slnko. V dôsledku toho sme zleniveli rovnako ako miestni. Preto je štart do dňa ťažší. Ale tak do roka je tu veľa slnečných dní, čo je skvelé. Takže na nedostatok slnka sa rozhodne nemôžeme sťažovať.

