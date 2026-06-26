Ľudia narodení v 4 mesiacoch majú zvláštne zvyky, ktoré skrývajú pred ostatnými: Ťažko sa ich vzdávajú

Žena s prstom na ústach a dievča s pukancami v ruke

Foto: Image by lookstudio on Magnific, Image by freepik

Jana Petrejová
Doprajú si, keď sa nikto nepozerá.

Každý z nás má nejaký zvláštny zvyk alebo malú slabosť, ktorú by radšej nepriznal nahlas, no v skutočnosti si ju užíva viac, než by chcel pripustiť. Výskumy z oblasti behaviorálnej psychológie naznačujú, že takéto “guilty pleasures” často slúžia ako forma útechy alebo spôsob zvládania stresu.

Poskytujú nám pocit istoty, známosti či úniku od každodenných povinností. Či už ide o neustále pozeranie toho istého seriálu, rovnakú kombináciu obľúbených jedál alebo posadnutosť drobnými detailmi, tieto návyky môžu odhaľovať hlbšie črty osobnosti, ako sú vernosť, predstavivosť alebo potreba poriadku, ako píše Collective World.

Zdá sa, že ľudia narodení v niektorých mesiacoch majú väčšiu tendenciu vytvárať si nezvyčajné, no mimoriadne uspokojujúce záľuby, ktoré im spríjemňujú život. Patrí medzi ne aj váš mesiac narodenia?

Smutná žena
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Marec

Ľudia narodení v marci sa dokážu úplne ponoriť do sveta fantázie. Často sa stávajú oddanými fanúšikmi knižných či televíznych sérií a ich postavy si natoľko obľúbia, že po skončení príbehu za nimi doslova smútia. Pre nich nie sú hrdinovia len vymyslené postavy. Vnímajú ich ako priateľov alebo členov rodiny, s ktorými prežili výnimočné dobrodružstvo.

Posledná stránka knihy alebo záverečná epizóda seriálu pre nich znamená lúčenie s emocionálnymi väzbami, ktoré si počas príbehu vytvorili. Niekedy sa dokonca stáva, že svet fikcie im pripadá príťažlivejší než každodenná realita. Neradi sa vracajú k bežným povinnostiam a ešte dlho zostávajú myšlienkami v príbehoch, ktoré ich úplne pohltili.

Máj

Ľudia narodení v máji bývajú mimoriadne verní svojim obľúbeným značkám. Je jedno, či ide o oblečenie, kozmetiku alebo dokonca instantné rezance – keď si raz niečo obľúbia, len veľmi neradi to menia. Vo svojich rozhodnutiach hľadajú predovšetkým kvalitu a spoľahlivosť. Ak nájdu produkt alebo službu, s ktorými sú spokojní, nevidia dôvod riskovať sklamanie skúšaním niečoho nového.

Žena sa sústredí
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Firmy by za takýchto zákazníkov dali čokoľvek. Ľudia narodení v máji totiž svoje obľúbené produkty odporúčajú každému vo svojom okolí. Nepotrebujú za to odmenu ani reklamnú zmluvu – jednoducho majú potrebu podeliť sa o niečo, čo považujú za výnimočné.

Január

Januároví ľudia si dokážu vytvoriť zvláštnu záľubu aj v tých najobyčajnejších činnostiach. Môžu sa doslova vyžívať v čistení škár kefkou, organizovaní chladničky alebo kosení trávnika podľa presne stanoveného vzoru. Keď si vytvoria určitý systém, len ťažko sa ho vzdávajú. Aj keď si drobné detaily nikto iný nevšimne, malé chybičky ich budú trápiť až dovtedy, kým ich neupravia podľa svojich predstáv.

Farebné označovanie tabuliek, triedenie dokumentov či dôkladná organizácia domácnosti im prinášajú pocit kontroly a spokojnosti. V bežnom živote sa často musia prispôsobovať pravidlám a očakávaniam druhých, preto im robí dobre mať aspoň niečo, čo môžu riadiť úplne po svojom.

Október

Ľudia narodení v októbri si často vytvárajú silné vzťahy k určitým jedlám alebo kombináciám chutí. Nájdu si obľúbený sendvič a presne k nemu vybraný druh čipsov, pretože podľa nich jednoducho patria k sebe. Neraz sa stane, že si určité jedlo natoľko obľúbia, že ho jedia celé mesiace takmer každý deň. Môžu napríklad prepadnúť smoothie, ktoré sa stane neoddeliteľnou súčasťou ich jedálnička na dlhé obdobie.

Dievča drží smoothies
Foto: Image by freepik

Majú radi zásoby svojich obľúbených pochúťok a vždy myslia dopredu. Či už ide o výlet autom, pracovné popoludnie alebo nečakanú návštevu, chcú byť pripravení na každú situáciu. Ich skrinky s koreninami bývajú starostlivo usporiadané a špajza dobre zásobená. Nakupovanie potravín pre nich nie je povinnosť, ale príjemný rituál, pri ktorom si dokážu oddýchnuť a načerpať dobrú náladu.

Osobnostné črty spájané s mesiacom narodenia sú síce zaujímavé, no nie sú jediným spôsobom, ako ľudia hľadajú odpovede o sebe samých. Veľkej obľube sa teší aj astrológia, ktorá má pre niektoré znamenia zverokruhu mimoriadne pozitívne správy. Podľa astrológov ich čaká jedno z najkrajších letných období za posledné roky.

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