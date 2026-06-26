Festival Rock Pod Kameňom zverejnil sobotný line-up. Prekvapenie sa nekoná

Foto: Facebook (Rock pod Kameňom)

Jakub Baláž
Mnohí fanúšikovia si lístky kúpili, aby v Belej nad Cirochou videli Black Eyed Peas či Europe. Ani sobotný line-up žiadne prekvapenie nepriniesol.

Rock pod Kameňom chcel tento rok návštevníkov prilákať na mimoriadne silný program. Medzi najväčšie lákadlá patria svetoznáme mená ako Black Eyed Peas, Europe či Helloween. Tie napokon na východ Slovenska neprišli a nestane sa tak ani v sobotu.

Vyplýva to z príspevku, ktorý na sociálnej sieti zverejnil oficiálny profil festivalu. Vrcholom zajtrajšieho večera by malo byť vystúpenie kapely Teraborsuk.

Takú priazeň vraj festival ešte nemal

V sobotu by sa v areáli festivalu mali predstaviť mená ako Tarverp, Last Tale, Atlantída, Ravenclaw, Teraborsuk, The Now a Bullet Holes. Ak sa pozrieme na pôvodný plagát, ktorý lákal na kúpu lístkov drahších ako 100 eur, väčšina z vystupujúcich sa na ňom nenachádza.

Organizátori festivalu po včerajšom dni zverejnili príspevok, v ktorom ďakovali fanúšikom, ale aj kapelám, ktoré na festival neprišli. Dali tak vraj priestor iným skvelým hudobníkom a “ukázali svoj charakter”.

Chceme sa poďakovať všetkým médiám a haterom, vďaka vašej nenávisti sa spustila lavína priazne a taký záujem, aký momentálne festival má, nikdy v histórii nemal,” uvádzajú ďalej. Pár uštipačných slov sa ušlo aj politikom, ktorí si vraj zbabelo robili zábery spoza plota.

Branislav Gröhling a Rock pod Kameňom
Foto: Facebook (Branislav Gröhling/ Rock pod Kameňom)

Chaos pred začiatkom

Celý mediálny ošiaľ okolo festivalu sa začal pred niekoľkými dňami, kedy organizátori zverejnili informáciu o tom, že festival budú musieť posunúť.

Toto je jedno z najťažších oznámení, aké sme za dlhé roky existencie festivalu ROCK POD KAMEŇOM museli napísať. Po dôkladnom zhodnotení celej situácie sme sa rozhodli, že festival ROCK POD KAMEŇOM 2026 sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne a bude presunutý na nový dátum, ktorý vám oznámime hneď, ako budeme mať potvrdené všetky potrebné náležitosti,” začali oznámenie kompetentní.

Ako ďalej uviedli, dôvodom je ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí. Rásť mali v poslednej dobe prakticky všetky náklady spojené s organizovaním takejto veľkej udalosti.

Následne prišlo video, v ktorom sa napokon situácia úplne otočila. Jeden z organizátorov hovoril o zázraku, ktorý nikto nečakal. Ako sa ukázalo, festival podporila slovenská vláda sumou 80-tisíc eur. Ani to však do Belej nad Cirochou opätovne nepritiahlo najväčšie hviezdy, ktoré na svojich sociálnych sieťach vystúpenie odriekli. Zároveň sa do poslednej chvíle nevedelo, kto na festival skutočne dorazí.

Po zahraničných menách ako Europe, Helloween či Black Eyed Peas od účasti odskočili aj Michal David, Modus a ďalšie domáce kapely.

Najviac nás prekvapuje prístup niektorých kapiel, ktoré mali svoje vystúpenia už úplne alebo čiastočne finančne zaplatené. Napriek tomu sme sa stretli s reakciami, ktorým úprimne nerozumieme. V čase, keď bojujeme o zachovanie festivalu, sme od hudobnej scény očakávali viac snahy hľadať riešenia, než vytvárať ďalšie prekážky v momente, keď ich fanúšikovia potrebujú v tomto čase najviac,” uviedli v následnej reakcii organizátori.

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