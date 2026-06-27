Extrémne horúčavy na Slovensku už prepísali rekord. Padnú zrejme ďalšie, teploty môžu presiahnuť 40 °C

Slovensko cez víkend (27. – 28. 6.) zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny.
Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov, komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Ide napríklad o nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Tie môžu za určitých podmienok viesť až k prípadným úmrtiam. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti vydal viaceré odporúčania. Apeluje na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba podľa neho obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári zase pripomínajú dôležitosť ľahšieho stravovania, správneho oblečenia, vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov, aj používanie ochranných krémov počas horúčav.
Pozor na deti a zvieratá v autách
Civilná ochrana zdôraznila, že ľudia by mali v tomto počasí venovať zvýšenú pozornosť deťom, seniorom a osobám so zdravotnými problémami. Apelovala na nich, aby nezabúdali ani na zvieratá a zabezpečili im dostatok čerstvej vody a vytvorili možnosť úkrytu v tieni. „Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách, a to ani na krátky čas,“ upozornila.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Hasiči vo viacerých oblastiach vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vtedy má každý dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Horúčavy môžu skomplikovať aj dopravu. Železnice Slovenskej republiky oznámili, že v oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci musia počítať s meškaním. Dôvodom opatrenia je pôsobenie horúčav na koľajnice.
Na takmer celom Slovensku platia v sobotu výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov, na západe a juhu krajiny miestami vyše 38 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto od 12.00 do 19.00 h vydal výstrahy prvého, druhého a tretieho stupňa.
Výstraha tretieho stupňa
Výstraha tretieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianskeho kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. Meteorológovia tu očakávajú dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu nad 38 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa platí pre celý Trenčiansky kraj, väčšinu okresov Košického a Banskobystrického kraja. Taktiež okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Snina, Humenné, Vranov nad Topľou, Žilina a Bytča. Teplota vzduchu tu môže dosiahnuť viac ako 35 stupňov Celzia. Prvostupňová výstraha sa týka väčšiny Žilinského a Prešovského kraja aj okresov Brezno, Gelnica a Spišská Nová Ves. Teplota vzduchu tu môže dosiahnuť viac ako 33 stupňov Celzia.
V Bratislave padol rekord
Bratislava zaznamenala najvyššiu minimálnu dennú teplotu. Na stanici na Kolibe teplota počas noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Doteraz platný rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Noc bola teplá najmä na juhozápade krajiny, predovšetkým v oblasti hlavného mesta. V iných lokalitách boli v noci oproti dňu pomerne veľké rozdiely v teplote. „Na viacerých miestach, predovšetkým v severnej polovici územia, bola teplota vzduchu ešte vcelku znesiteľná a klesla na hodnoty od 17 do 11 stupňov Celzia,“ ozrejmili meteorológovia.
Upozornili, že horúčavy budú pokračovať. „Dnes teplota v najteplejších lokalitách vystúpi aspoň na 39 stupňov Celzia a zajtra bude ešte o málo teplejšie,“ podotkli.
Trnavská vodárenská spoločnosť obmedzí dodávku pitnej vody v Koplotovciach
Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok (29. – 30. 6.) z dôvodu mimoriadne nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri dopĺňaní zásob pitnej vody. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
V uvedených dňoch bude voda z verejného vodovodu dodávaná v regulovanom režime od 05.00 do 10.00 h a od 17.00 do 21.00 h. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou Obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou.
Vodárenská spoločnosť zároveň vyzýva obyvateľov, aby vodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely a nevytvárali si nadmerné zásoby. Apeluje tiež na obmedzenie činností spojených so zvýšenou spotrebou vody, ako je zavlažovanie pozemkov, napúšťanie bazénov či umývanie motorových vozidiel. Harmonogram dodávky má podľa spoločnosti orientačný charakter a môže sa meniť v závislosti od obnovy zásob vody vo vodojeme, aktuálneho prítoku z vodných zdrojov a spotreby v obci.
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