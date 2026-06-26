Tragický piatok v hlavnom meste. V jazere Draždiak našli telo muža bez známok života

V bratislavskom jazere Veľký Draždiak našli telo muža bez známok života. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Policajtov vyslali v piatok k Draždiaku, aby vypátrali nezvestného muža. Počas pátrania prijali informáciu, že muža, ktorý zodpovedal popisu, spozorovali na vodnej ploche jazera inými návštevníkmi kúpaliska. „Na miesto boli privolaní príslušníci poriečneho oddelenia, ktorí vo vodnej ploche jazera našli v čase krátko po 17.30 h telo muža bez známok života,“ priblížil Szeiff.
Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V. „Touto cestou apelujeme na verejnosť aby pri návšteve kúpalísk boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ dodal hovorca.
Víkendová tragédia v nádrži Kanianka
Prípad z Bratislavy nie je ani zďaleka jediný. Cez víkend sme vás informovali o tom, že k podobnej tragédii došlo aj vo vodnej nádrži Kanianka.
Ako TASR informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť.
„Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Pozor aj na kvalitu vody
Úrad verejného zdravotníctva SR počas leta monitoruje vodné plochy na našom území. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných celkovo viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Povolenie na prevádzku malo na konci 26. kalendárneho týždňa 115 umelých kúpalísk a 391 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodnej nádrži Lipovina – Bátovce, Duchonka a Kanianka. Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.
Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach), kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.
Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružín (SKI), Štrkovisko Čaňa, rekreačná oblasť Gazárka Šaštín Stráže. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil ÚVZ.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň vykonávajú vlastný odber a analýzy vzoriek na kontrolu kvality vody na kúpanie. Na umelých kúpaliskách kontrolujú fyzikálne a chemické ukazovatele – teplota a pH vody, obsah chlóru, ďalej mikrobiologické ukazovatele na prítomnosť niektorých mikroorganizmov, ako napríklad E. coli alebo črevné enterokoky, ako aj biologické ukazovatele – napríklad riasy, cyanobaktérie či bičíkovce.
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