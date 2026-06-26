Adela Vinczeová priznala, ako to majú doma s Viktorom: Peniaze nosí ona, domácnosť drží pokope on

Adela Vinczeová a Viktor Vincze

Foto: SITA/Jana Birošová, Instagram (viktorvincze)

Frederika Lyžičiar
Takto im to doma funguje po príchode druhého dieťaťa.

Život s dvomi deťmi prináša do domácnosti nové pravidlá, viac zodpovednosti, ale aj rozhodnutia, ktoré sa nerobia ľahko. Adela a Viktor Vinczeovci však ukazujú, že rodinné fungovanie nemusí stáť na zaužívaných predstavách o tom, čo má robiť žena a čo muž.

Už niekoľko mesiacov fungujú Adela a Viktor Vinczeovci ako štvorčlenná rodina. Po synovi Maxíkovi do ich života pribudla aj dcérka Lujza a spolu s ňou prirodzene prišli aj nové rozhodnutia, ktoré ovplyvnili ich každodenné fungovanie.

Bývalý moderátor tak na istý čas odložil svoj sen o kariére pilota a viac sa sústredil na rodinu. O tom, ako si doma nastavili úlohy a prečo im tento model aktuálne dáva najväčší zmysel, porozprávala Adela v podcaste Hľadá sa čLOVEčina.

 

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Viktor zostal viac doma

Adela Vinczeová o svojom súkromí nehovorí často, no keď už niečo prezradí, zvyčajne to pomenuje veľmi priamo a s nadhľadom. Aj teraz ukázala, že s Viktorom si doma veci nenastavujú podľa toho, čo by možno očakávalo okolie. Riadia sa najmä tým, čo im ako rodine v tejto chvíli najlepšie funguje a čo im dáva zmysel.

Po príchode druhého dieťaťa museli manželia nanovo premýšľať nad tým, ako si rozdelia prácu, domácnosť aj starostlivosť o deti. Hoci Viktor Vincze v minulosti rozbehol kariéru pilota, aktuálne sa ukázalo, že jeho častejšia prítomnosť doma je pre rodinu dôležitejšia.

Foto: Instagram (viktorvincze)

„Aktuálne tá situácia skrátka matematicky, prakticky a celkovo vychádza tak, že ja aj s tým málom práce, stále viem uživiť rodinu,“ povedala Adela otvorene. Vôbec nešlo o nejaké dokazovanie sily alebo debaty o tom, kto je doma dôležitejší.

Adela len opísala stav, vďaka ktorému môžu momentálne fungovať v pohode a bez stresu. Sama je síce stále v jednom pracovnom kolotoči, no vie, že ak by Viktor lietal na plný úväzok a nebol doma, ich rodinný život by vyzeral kompletne inak.

Pilotovanie by znamenalo 2 až 3 týždne mimo domu

Viktorov sen o lietaní sa v ich živote nestratil, no momentálne ustúpil rodinným potrebám. Adela vysvetlila, že pri začínajúcom pilotovi nejde o prácu, ktorú by si človek vedel jednoducho prispôsobiť podľa rodinného kalendára.

„Keby on mal živiť rodinu, tak ju tiež uživí, ale bol by strašne veľa preč ako pilot. Boli by to 2 – 3 týždne, pretože tým, že je začiatočník, nemôže si vyberať, že pôjde len cez víkendy a bude lietať len také a také trasy,“ priblížila.

 

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Pre rodinu s dvomi malými deťmi by to znamenalo úplne inú dynamiku. Viktor by síce finančne rodinu zabezpečiť dokázal, no za cenu toho, že by bol výrazne menej doma. No a práve v tom vidí Adela ten najväčší rozdiel – prítomnosť otca sa skrátka peniazmi vyvážiť nedá.

Mužskosť podľa Adely nespočíva v tom, kto nosí domov peniaze

Jedna z najlepších vecí na celom jej vyjadrení je to, ako opísala Viktorov prístup k domácnosti. Adela si na ňom váži, že nerieši nejaké tradičné stereotypy. Netrvá na tom, že on musí byť ten „hlavný alfa samec“, ktorý živí rodinu, a radšej robí to, čo je momentálne najlepšie pre nich všetkých.

„Považujem za veľký prejav mužskosti, že sa nebojí, že ho to oberie o nejakú jeho pevnosť alebo silu,“ priznala. Týmto sa Adela dotkla témy, ktorá vie byť v mnohých domácnostiach stále citlivá. Nie každý muž by sa cítil komfortne v situácii, keď viac zarába partnerka a on je viac prítomný doma.

 

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Viktor to však podľa nej nevníma ako oslabenie svojej roly. Práve naopak. To, že dokáže byť rodine oporou aj inak než len cez prácu a peniaze, považuje Adela za veľmi dôležité. V ich prípade nejde o súperenie, kto robí viac, ale o to, aby domácnosť a deti mali to, čo práve najviac potrebujú.

Drží domácnosť pokope

Adela zároveň s humorom priznala, že hoci navonok môže ich fungovanie pôsobiť netradične, v praxi má Viktor v domácnosti veľmi dôležité miesto. Nie je len otcom, ktorý je viac doma, ale aj človekom, ktorý rieši praktické veci a drží chod rodiny pevne v rukách.

„On je stále ten príčetnejší v tej našej dvojici,“ povedala s úsmevom. Následne pridala aj konkrétny príklad zo života, ktorý viacerým párom môže byť blízky. Kým jeden partner sa v praktických či finančných témach orientuje rýchlo, druhému sa pri nich jednoducho vypína pozornosť.

 

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„Mali sme akurát diskusiu o nejakej poistke, kde mne hneď vyplo hlavu. On sa naozaj o všetko stará, zabezpečuje chod toho celého a ja sa chodím hrať. Má to len ten vedľajší efekt, že sú z toho peniaze. Viem, že to znie možno provokatívne, ale je to tak,“ dodala Adela.

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