Legendárny Dráčik po rokoch škrtá zisky aj zamestnancov. Jeho miesto obsadzuje konkurencia

Sieť hračkárstiev Dráčik podnikateľa Dušana Víglaského zažíva po rokoch rastu slabšie obdobie. Firma, ktorá prevádzkuje 143 predajní na Slovensku a v Česku, zaznamenala pokles tržieb, nižší zisk a zníženie počtu zamestnancov. Čeliť musí aj rastúcej konkurencii.
Ešte pred pár rokmi sa zdalo, že Dušanovi Víglaskému a jeho hračkárskemu impériu nič nevadí. Bojkoty prišli a odišli, čísla rástli. Dnes je situácia iná a firme sa po rokoch rastu zisk znižuje. Informoval o tom portál Index.
Základ jeho biznisu tvoria dve firmy. Dráčik Divi, ktorá vznikla v roku 2012 premenovaním z pôvodnej Telephone Company, prevádzkuje e-shop. Druhá, Dráčik – DUVI SK, má na starosti kamenné predajne. Obe sú navzájom prepojené a obe skončili vlani výrazne horšie než kedykoľvek za ostatné roky.
Zisk sa znižuje, ale zostáva
Dráčik zostáva v zisku, ale ten sa znižuje. Za rok 2025 zarobil približne 1,2 milióna eur, čo je o 17 percent menej než rok predtým. V roku 2023 a roky predtým bol zisk nad dvomi miliónmi eur.
V rokoch 2022 až 2024 sa tržby Dráčika dostali nad 70 miliónov eur, čo bolo spôsobené najmä obdobím po pandémii a počas vyššej inflácie. V roku 2025 však tržby klesli na 65,4 milióna eur. To je asi o sedem percent menej oproti predchádzajúcemu roku.
Firma postupne znižuje počet predajní na Slovensku. Kým v roku 2022 ich bolo 76, neskôr 73 a vlani 71. V Česku je ich počet stabilný. Zatvárali sa napríklad prevádzky v Galérii Petržalka, v Tescu Lamač či nedávno v Avione v Bratislave. S tým súvisí aj pokles zamestnancov. Na konci roka 2024 ich bolo 420, o rok neskôr už 346. Napriek tomu osobné náklady stúpli na 8,4 milióna eur.
Ekonomická situácia aj viac konkurentov
Za zhoršenými číslami stojí kombinácia faktorov. Slovenských spotrebiteľov tlačí do šetrenia daňové zaťaženie, konsolidačné opatrenia vlády aj obavy z ďalšieho zdražovania. Ľudia chodia nakupovať, ale menej často a za menej peňazí. Vianoce, tradične najsilnejšie obdobie pre hračkárstva, boli vlani slabšie než zvyčajne.
Za uplynulých dvanásť mesiacov nakúpili na čínskych platformách ako Temu, Shein či AliExpress dve tretiny obyvateľov Slovenska. Absolútnym lídrom je Temu, kde nakúpilo 55 percent respondentov. Pre špecializované hračkárstvo, ktoré predáva drahší, certifikovaný tovar v kamenných predajniach, je to existenčná výzva. Hlavným dôvodom, prečo ľudia tieto platformy používajú, je pre takmer tri štvrtiny z nich jediná vec. Cena.
Vstup nového hráča na trh
K tomu pribúdajú kamenní konkurenti. Poľská sieť Smyk, ktorá má stovky predajní v Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine, vstúpila minulý rok na slovenský trh a špecializuje sa na kompletnú výbavu pre deti od narodenia po školský vek. Nie je to bezvýznamný nováčik a Smyk paradoxne prevzal priestor priamo po hračkárstve Dráčik v bratislavskom Avione.
Okrem svojich pobočiek sa Smyk snaží budovať silnú pozíciu aj prostredníctvom svojho internetového obchodu. V Poľsku sa mu cez e-shop podarilo vybaviť už viac ako 4,5 milióna objednávok.
Problémom pre Dráčik sú aj diskontné reťazce ako Action, Pepco či Woolworth, ktoré predávajú hračky ako súčasť širokého lacného sortimentu, bez potreby budovať špecializovanú sieť. O tom, ako to vyzerá v novej predajni Woolworth, sme vás informovali v nedávnej reportáži.
Pozícia značky Dráčik v Bratislave zostáva aj naďalej veľmi silná. V meste prevádzkuje 10 kamenných predajní, ktoré sú strategicky rozmiestnené naprieč rôznymi časťami hlavného mesta. Jeho hlavný konkurent, sieť Alltoys patriaca pod skupinu Sparkys, má v Bratislave štyri pobočky, konkrétne v nákupných centrách Avion, Nivy, Aupark a Bory Mall.
Rovnako to vyzerá aj v iných mestách a zdá sa, že menšie výkyvy v hospodárskych výsledkoch naše legendárne hračkárstvo dlhodobo neohrozia.
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