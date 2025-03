Posledná minúta prania trvá večnosť a je to vaša chyba: Toto robí pri praní v práčke takmer každý zle, odhalil odborník

Určite to poznáte aj vy, práčka ukazuje poslednú minútu, no tá trvá večnosť. Odborník na opravu spotrebičov odhalil pravý dôvod, prečo sa to deje a ako tomu predísť.

Pranie bielizne je bežnou súčasťou domácich povinností, no mnohí si neuvedomujú, že robia chyby, ktoré spôsobujú, že ich práčka perie dlhšie, ako by mala. Možno ste si všimli, že posledná minúta cyklu prania trvá celú večnosť, čo môže byť nielen frustrujúce, ale aj neefektívne.

Ako píše Daily Mail, odborník na opravu spotrebičov Ian Palmer-Smith upozornil na niekoľko bežných dôvodov, prečo sa to deje a tiež prezradil riešenia, ako sa tomu vyhnúť.

Tieto chyby pri praní bielizne robí takmer každý

Jednou z najčastejších chýb, ktorú ľudia pri praní robia, je nadmerné používanie pracieho prostriedku. Mnoho ľudí si myslí, že čím viac pracieho prostriedku použijú, tým bude bielizeň čistejšia. Opak je však pravdou. Ak pridáte priveľa prostriedku, práčka musí vynaložiť viac času na jeho dôkladné opláchnutie, čo môže predĺžiť cyklus prania až o niekoľko minút.

Preto by ste sa podľa odborníka mali riadiť odporúčaním výrobcu pracieho prostriedku a používať len potrebné množstvo. V prípade, že používate tekutý prací prostriedok, môže pomôcť aj jeho riedenie.

Ďalšou častou chybou je nadmerné naplnenie bubna práčky, keď je práčka preťažená, oblečenie nemá dostatok priestoru na pohyb a dôkladné vypranie. Okrem toho môže nevyvážená náplň spôsobiť, že práčka musí upraviť cyklus, čo vedie k predĺženiu času prania. Preto by ste práčku mali plniť maximálne na 80 % jej kapacity.

Avšak nie je dôležité len množstvo bielizne v práčke, ale aj to, ako je rozložená. Ak sú ťažšie kusy oblečenia na jednej strane, práčka sa môže počas odstreďovania pokúšať vyrovnať záťaž, čo vedie k pridaniu ďalších minút k cyklu. Preto by ste sa pred spustením cyklu mali uistiť, že bielizeň je rovnomerne rozložená.

Problémom môže byť aj nesprávne zvolený program, mnoho ľudí volí programy s dlhším cyklom, aj keď nie sú potrebné. Moderné práčky majú rôzne režimy, ktoré sú prispôsobené rôznym druhom oblečenia a stupňom znečistenia. Preto ak periete menej špinavú bielizeň, použite kratší cyklus.

Posledným dôvodom, prečo posledná minúta prania trvá dlhšie, môže byť aj to, že filter práčky je zanesený nečistotami, alebo hadice upchaté, čo spôsobí, že voda odteká pomalšie, čím sa predĺži cyklus prania. Preto by ste mali pravidelne čistiť filter práčky a kontrolovať, či hadice nie sú zanesené.