100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel

Netflix v posledných dňoch ovládol dokument s názvom Maternal Instinct. Na ČSFD má momentálne 78 % a ukrýva sa za ním brutálny skutočný príbeh. Páchateľka Taylor Parker napokon skončila v cele odsúdená na smrť za to, akým ohavným spôsobom vzala to najcennejšie žene menom Raegan Simmons-Hancock. Čo sa ale vlastne stalo?
Mala fotiť jej zásnuby a svadbu
Raegan Simmons-Hancock, ktorá mala v tom čase 21 rokov, si v roku 2019 užívala najkrajšie momenty svojho života. Ako sa dozvedáme z webu Biography, hľadala fotografa na svoje zásnuby a svadbu s partnerom Homerom Hancockom. V tom čase bola tehotná. Po prvej dcérke, ktorá sa narodila v roku 2017, malo do rodiny pribudnúť ďalšie dievčatko.
Práve počas plánovania svadby sa prvýkrát stretla s vtedy 27-ročnou Taylor Parker. Ako fotografku ju odporúčala jedna z Raeganiných priateliek. Taylor sa s Raegan a jej rodinou veľmi rýchlo zblížila. O jej osobnom živote však toho vedeli len máločo, nechcela o ňom príliš hovoriť. Vedeli, že je dvakrát rozvedená a v tom čase sa stretávala s partnerom Wadeom Griffinom. Raegan svojej matke Jessice prezradila, že si Taylor prechádza náročným obdobím a chcela jej byť oporou.
Podľa TIME však vraj Taylor mala veľké plány. Griffinovi tvrdila, že ju čaká obrovské dedičstvo, ktoré jej rodina získala vďaka výrobe sirupu. Mala sa stať milionárkou, no údajne jej v tom bránila jej mama, ktorú vykresľovala ako najhoršiu osobu. Snívala o spoločnej budúcnosti s Griffnom, pričom jej predstavy boli čoraz odvážnejšie. Griffinovi dokonca sľúbila pozemok za takmer 5 miliónov dolárov, za ktorý podľa realitného makléra chcela zaplatiť v hotovosti. Peniaze však nikdy nikto nevidel. Jeho mame zas kúpila auto (čoskoro zabavené, pretože zaň Taylor nezaplatila), hoci tvrdila, že s dedičstvom sú kvôli jej matke problémy.
Falošné tehotenstvo
Všetko to však boli len sľuby, klamstvá a vzdušené zámky. Vymyslené, rovnako ako jej tehotenstvo. Hoci spolu s Griffinom nebola dlho, presvedčila ho o tom, že s ním čaká dieťa. O tom, že je tehotná, presvedčila každého vo svojom okolí (z predošlých vzťahov mala údajne už dve deti a občas ju a Griffina navštevovali, prinajmenšom syna nemala zvereného do starostlivosti).
Tvárila sa, že chodí na lekárske prehliadky, nakupovala detské oblečenie a potreby a na sociálnych sieťach uverejňovala falošné tehotenské fotky. Dokonca zorganizovala aj oslavu na odhalenie pohlavia dieťaťa. Používala však nepravé fotky z ultrazvuku a vypchávky, aby sa zdalo, že sa mení jej telo. Niekoľko ľudí z Griffinovho okolia nadobudlo podozrenie, že niečo nie je v poriadku, no Taylor ho presviedčala o opaku.
Logicky však tehotenstvo nie je možné fingovať donekonečna. Taylor sa to darilo 10 mesiacov, okolie však na ňu vyvíjalo čoraz väčší nátlak s otázkami, či je naozaj tehotná. Jedného dňa koncom roka 2020 napokon došlo k obrovskej tragédii. Ako sa dozvedáme zo samotného dokumentu Maternal Instinct na Netflixe, Taylor s plačom zatelefonovala záchranným zložkám a žiadala, aby jej pomohli rýchlejšie sa dostať do nemocnice. Tvrdila, že práve je v aute na ceste tam, no rodí.
Lekári odhalili horor
V článku sa po odomknutí dozvieš
- aký ohavný skutok vykonala Taylor Parker;
- ako sa beštia dostala do rúk polície;
- ako sa obhajcovia pokúsili zmierniť jej trest;
- ako hodnotí pobyt za mrežami.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku