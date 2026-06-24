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100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel

Raegan Simmons-Hancock so sestrou a Taylor Parker

Foto: Netflix/ Idabel Police Department

Petra Sušaninová
Brutálny prípad otriasol Spojenými štátmi, budete mať z neho slzy v očiach.

Netflix v posledných dňoch ovládol dokument s názvom Maternal Instinct. Na ČSFD má momentálne 78 % a ukrýva sa za ním brutálny skutočný príbeh. Páchateľka Taylor Parker napokon skončila v cele odsúdená na smrť za to, akým ohavným spôsobom vzala to najcennejšie žene menom Raegan Simmons-Hancock. Čo sa ale vlastne stalo?

Mala fotiť jej zásnuby a svadbu

Raegan Simmons-Hancock, ktorá mala v tom čase 21 rokov, si v roku 2019 užívala najkrajšie momenty svojho života. Ako sa dozvedáme z webu Biography, hľadala fotografa na svoje zásnuby a svadbu s partnerom Homerom Hancockom. V tom čase bola tehotná. Po prvej dcérke, ktorá sa narodila v roku 2017, malo do rodiny pribudnúť ďalšie dievčatko.

Práve počas plánovania svadby sa prvýkrát stretla s vtedy 27-ročnou Taylor Parker. Ako fotografku ju odporúčala jedna z Raeganiných priateliek. Taylor sa s Raegan a jej rodinou veľmi rýchlo zblížila. O jej osobnom živote však toho vedeli len máločo, nechcela o ňom príliš hovoriť. Vedeli, že je dvakrát rozvedená a v tom čase sa stretávala s partnerom Wadeom Griffinom. Raegan svojej matke Jessice prezradila, že si Taylor prechádza náročným obdobím a chcela jej byť oporou.

Raegan Simmons-Hancock so sestrou
Foto: Netflix

Podľa TIME však vraj Taylor mala veľké plány. Griffinovi tvrdila, že ju čaká obrovské dedičstvo, ktoré jej rodina získala vďaka výrobe sirupu. Mala sa stať milionárkou, no údajne jej v tom bránila jej mama, ktorú vykresľovala ako najhoršiu osobu. Snívala o spoločnej budúcnosti s Griffnom, pričom jej predstavy boli čoraz odvážnejšie. Griffinovi dokonca sľúbila pozemok za takmer 5 miliónov dolárov, za ktorý podľa realitného makléra chcela zaplatiť v hotovosti. Peniaze však nikdy nikto nevidel. Jeho mame zas kúpila auto (čoskoro zabavené, pretože zaň Taylor nezaplatila), hoci tvrdila, že s dedičstvom sú kvôli jej matke problémy.

Falošné tehotenstvo

Všetko to však boli len sľuby, klamstvá a vzdušené zámky. Vymyslené, rovnako ako jej tehotenstvo. Hoci spolu s Griffinom nebola dlho, presvedčila ho o tom, že s ním čaká dieťa. O tom, že je tehotná, presvedčila každého vo svojom okolí (z predošlých vzťahov mala údajne už dve deti a občas ju a Griffina navštevovali, prinajmenšom syna nemala zvereného do starostlivosti).

Tvárila sa, že chodí na lekárske prehliadky, nakupovala detské oblečenie a potreby a na sociálnych sieťach uverejňovala falošné tehotenské fotky. Dokonca zorganizovala aj oslavu na odhalenie pohlavia dieťaťa. Používala však nepravé fotky z ultrazvuku a vypchávky, aby sa zdalo, že sa mení jej telo. Niekoľko ľudí z Griffinovho okolia nadobudlo podozrenie, že niečo nie je v poriadku, no Taylor ho presviedčala o opaku.

Wade Griffin a Taylor Parker
Foto: Netflix

Logicky však tehotenstvo nie je možné fingovať donekonečna. Taylor sa to darilo 10 mesiacov, okolie však na ňu vyvíjalo čoraz väčší nátlak s otázkami, či je naozaj tehotná. Jedného dňa koncom roka 2020 napokon došlo k obrovskej tragédii. Ako sa dozvedáme zo samotného dokumentu Maternal Instinct na Netflixe, Taylor s plačom zatelefonovala záchranným zložkám a žiadala, aby jej pomohli rýchlejšie sa dostať do nemocnice. Tvrdila, že práve je v aute na ceste tam, no rodí.

Lekári odhalili horor

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aký ohavný skutok vykonala Taylor Parker;
  • ako sa beštia dostala do rúk polície;
  • ako sa obhajcovia pokúsili zmierniť jej trest;
  • ako hodnotí pobyt za mrežami.

 

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