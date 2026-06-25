Brit navštívil Košice, prekvapili ho smiešne ceny a prázdne ulice. Izba za 70 eur ale smrdela kanálom

Kroky mnohých turistov vedú najmä do Bratislavy. Neraz si na Slovensko len odskočia z Viedne. Britský turista sa ale rozhodol preskúmať opačný koniec krajiny. Páči sa mu, že sa sem vie dostať za smiešny peniaze a nemusí sa pretískať v davoch ľudí. Ako to tu napokon ohodnotil?
Letenka za pár eur
Turista z Británie, ktorý si na YouTube hovorí Travelly Man, začína video spred košického divadla na Hlavnej ulici. Za letenku do Košíc a späť domov dal vraj len 28 libier, čo je v prepočte približne 32,50 eura. Dodáva ale, že to nie je typická dovolenka, na akú by vyrazil každý, nie je to Praha, Krakov či Budapešť.
„Je to miesto, pri ktorom by väčšina ľudí zrejme ani nepomyslela na to, aby sem prišli na víkend,“ myslí si cestovateľ. Veľké a preľudnené mestá sú však čoraz drahšie a Travelly Man chce vidieť aj miesta, ktoré sú neraz prehliadané. Zaujímalo ho, či Košice naozaj stoja za to, či v nich bude čo vidieť a zažiť. Počas prechádzky popri Spievajúcej fontáne chváli, že sa nemusí predierať medzi ľuďmi, mesto mu príde veľmi pokojné. Na Spievajúcu fontánu by sa vraj vydržal dívať večne.
„Nie je to Vegas, no práve v tom spočíva šarm mesta,“ hodnotí. Zaujal ho aj gotický Dóm svätej Alžbety. Travelly Manovi sa páči, že môže len tak stáť a nerušene dóm obdivovať z diaľky. V iných veľkých mestách by to podľa jeho slov bolo natrieskané. Páči sa mu tiež, aké pestré farby majú budovy na hlavnej ulici.
Nepríjemné prekvapenie
Ubytoval sa v hoteli len kúsok od Hlavnej ulice, a to za 60 libier na noc (približne 70 eur). Izba ho ničím neohúrila, no ani nebola výrazným sklamaním. Označil ju za veľmi jednoduchú. Nepríjemným prekvapením po prebudení však bol kanalizačný zápach vanúci zo sprchy.
Čo sa jedla týka, Travelly Man si doprial v meste hamburger za 14,90 eura. Z reštaurácie odchádzal mimoriadne spokojný, hoci mnoho domácich obyvateľov si vie na ceny v reštauráciách poriadne pofrflať.
Menej spokojný bol, keď chcel navštíviť Miklušovu väznicu. Ukázalo sa totiž, že je pre rekonštrukciu zatvorená. Pozdával sa mu však Jakabov palác, ako aj Slovenské technické múzeum. Zhodnotil, že Košice majú skutočne veľa múzeí. Vyzdvihol ale, že Košice mu neprídu ako stresujúce mesto. Ak chce vidieť niečo zaujímavé, nemusí hodiny sedieť a študovať, kam ho ktorá električka odvezie.
Stojí návšteva Košíc za to?
„Kde sú všetci? Je to tu doslova vyľudnené,“ pýta sa však na druhej strane turista. V sobotu ráno totiž v meste skutočne stretol len hŕstku ľudí. Na potulkách nevynechal ani park pri stanici. Skonštatoval, že až na pár výnimiek je miesto výnimočne čisté, nevidí odpadky povaľujúce sa na chodníku.
Na záver Travelly Man zhodnotil, že jemu sa síce Košice veľmi páčili, no chápe, prečo sa niekto môže pýtať „je toto naozaj všetko, čo núkajú?“ Majú síce bohatú históriu, krásnu architektúru a ulice plné barov a kaviarní s relatívne dobrými cenami, no nie je to miesto pre ľudí, ktorí potrebujú neustály prísun zábavy a plný itinerár.
Hoci sa ale turistovi zdali ceny prijateľné, jeden z komentujúcich píše, že letenky sú možno lacné, no samotné Košice sú príšerne drahé. Ďalší dodávajú, že mal navštíviť napríklad aj zoologickú záhradu či vyhliadkovú vežu, ktorá nedávno prešla rekonštrukciou.
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