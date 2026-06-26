Takúto katastrofu si nepamätajú ani najstarší obyvatelia. Počet obetí zemetrasenia stúpol na 589

Zemetrasenie vo Venezuele

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž Roland Brožkovič
TASR
Z Venezuely prichádzajú tragické správy, počet zranených sa počíta v tisícoch.

Júnové zemetrasenie vo Venezuele patrí k najhorším prírodným katastrofám v jej novodobej histórii. Podľa oficiálnych údajov neustále stúpa počet obetí a prognózy nie sú pozitívne.

Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589, oznámila v piatok dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová. Predchádzajúca bilancia uvádzala 235 úmrtí. Zranených je približne 3 000 ľudí a desiatky osôb sa podarilo zachrániť, uviedla prezidentka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Odhady sú fatálne

Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.

Zachránime ľudí, ktorí uviazli. Neúnavne na tom pracujeme,“ vyhlásila Rodríguezová pri oznámení aktualizovanej bilancie obetí zemetrasení, ktoré médiá označujú za najsilnejšie vo Venezuele za uplynulých viac než sto rokov.

Americká geologická služba odhadla, že mŕtvych môže byť vyše 10 000. Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam s takmer 50 000 ľuďmi.

Ľudia aj rabujú

V mestách naprieč severnou Venezuelou vybehli do ulíc vydesení občania, z ktorých mnohí prehľadávali trosky v snahe nájsť nezvestných. Hromady trosiek podľa televíznych záberov prekopávali záchranári pomocou elektrického náradia. Rodriguezová vyzvala stavebné spoločnosti, aby pre záchranné operácie poskytli ťažkú techniku.

Následky zemetrasenia vo Venezuele
Foto: SITA/AP

Agentúra AFP informovala, že v zasiahnutej oblasti došlo k vyplieneniu najmenej jedného obchodu. Novinári agentúry na mieste videli, ako muži a ženy z čiastočne vyhoreného supermarketu vychádzali s plnými taškami tovaru. Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode.

Keďže išlo o mimoriadne masívne zemetrasenie, s našimi otázkami sme sa obrátili na seizmológa Kristiána Csicsaya z Ústavu vied o Zemi SAV. Ten nám prezradil, či je odhad o 100-tisíc obetiach reálny, čo sa dá očakávať v najbližších hodinách a informoval aj o zemetraseniach u nás. Rozhovor si prečítate na tomto odkaze.

„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X.

Zatvorené letiská a odporúčania

Z dôvodu silných zemetrasení došlo aj k poškodeniu infraštruktúry vrátane medzinárodného letiska pri Caracase. Medzinárodné letiská vo Venezuele sú dočasne uzavreté, čo môže viesť k narušeniu dopravy.

Foto: SITA/AP

Rezort slovenskej diplomacie odporúča ľuďom, ak sa nachádzajú v krajine, aby sledovali pokyny miestnych orgánov a bezpečnostných zložiek, overili si stav svojho letu v leteckej spoločnosti a počítali s možnými zdržaniami a so zmenami v leteckej, železničnej aj cestnej doprave. Zároveň majú zachovávať zvýšenú opatrnosť pri pohybe v zasiahnutých oblastiach.

„V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978,“ uviedlo MZVEZ. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

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