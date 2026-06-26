Z rieky na východe Slovenska vytiahli iba 7-ročné dievčatko. Oživiť sa ho nepodarilo

Jakub Baláž
TASR
Obec Richnava zasiahla strašná tragédia.

V Richnave v okrese Gelnica došlo v piatok k tragickej udalosti. Z rieky Hornád pri moste vytiahli sedemročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.

Policajti sú na mieste a okolnosti tejto tragickej udalosti preverujú,“ dodala polícia. Zároveň apeluje na rodičov a dospelých, aby mali deti pri vode neustále pod dohľadom. Pripomína, že počas horúcich dní je voda pre deti veľkým lákadlom, no zároveň môže predstavovať vážne riziko.

Prípad z Richnavy pritom nie je ani zďaleka jediný, ktorý zasiahol Slovensko. Pod Tatrami sa už od začiatku letnej sezóny utopilo viacero ľudí.

Tragický deň aj v Bratislave

Ako sme vás počas piatka informovali, záchranné zložky našli telo bez známok života vo vodnej ploche aj v Bratislave. Konkrétne išlo známe bratislavské jazero Veľký Draždiak.

Policajtov vyslali v piatok k Draždiaku, aby vypátrali nezvestného muža. Počas pátrania prijali informáciu, že muža, ktorý zodpovedal popisu, spozorovali na vodnej ploche jazera inými návštevníkmi kúpaliska. „Na miesto boli privolaní príslušníci poriečneho oddelenia, ktorí vo vodnej ploche jazera našli v čase krátko po 17.30 h telo muža bez známok života,“ priblížil Szeiff.

Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V. „Touto cestou apelujeme na verejnosť aby pri návšteve kúpalísk boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ dodal hovorca.

Bratislavské jazero Draždiak
Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Iba pár hodín predtým polícia hlásila podobný prípad z inej vodnej plochy. V bratislavskom jazere Kuchajda totiž našli v piatok dopoludnia taktiež telo bez známok života. Policajná hliadka bola na miesto vyslaná krátko pred 10.00 h.

Hodnovernosť oznámenia na mieste preverili a potvrdili, totožnosť osoby doposiaľ nie je známa. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,“ priblížil Szeiff.

Cez víkend sme vás zase informovali o tom, že k ďalšej tragédii došlo aj vo vodnej nádrži Kanianka, kde sa utopil dospelý muž. Ako TASR informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť.

Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode. Podľa doposiaľ zistených skutočností muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.

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Tragický piatok v hlavnom meste. V jazere Draždiak našli telo muža bez známok života

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