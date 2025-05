Bol odpornejší, než Mengele: Zajatcov infikoval morom, spôsoboval im omrzliny a rezal do nich nožom. Šokuje vás, ako skončil

Foto koláž: Profimedia / By Photo Credit:Content Providers(s): CDC - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #1934.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers. , Public Domain, Link / By 《人民画报》 - 1952年2期《人民画报》, Public Domain, Link / Masao Takezawa - Bulletin of Unit 731(an article not for sale), パブリック・ドメイン, リンクによる