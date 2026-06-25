Číňania u nás otvoria obriu fabriku. Východ Slovenska sa dočká stoviek pracovných miest

Výstavba priemyselného parku Valaliky

Foto: SITA/Viktor Zamborský

Martin Cucík
Východ Slovenska sa dočkal ďalšej veľkej investície. Číňania u nás budú vyrábať zliatiny pre letecký priemysel.

Na východnom Slovensku sa pripravuje ďalšia významná priemyselná investícia. V dodávateľskej zóne strategického priemyselného parku Valaliky plánuje čínska spoločnosť vybudovať moderný závod na výrobu špecializovaných kovových komponentov pre letecký, energetický a jadrový priemysel.

Investorom je slovenská firma Slovakia Advanced Material, s. r. o., ktorá patrí pod čínsku skupinu Guizhou Aviation Technical Development (GATD). Táto spoločnosť sa špecializuje na vysoko presné výkovky zo superzliatin, z titánu a zo špeciálnych ocelí. GATD dodáva komponenty významným svetovým hráčom ako Rolls-Royce, Safran, Pratt & Whitney, GE Aviation či Honeywell.

Závod bude stáť v dodávateľskej zóne strategického parku Valaliky v katastri obce Geča. Projekt zahŕňa výstavbu výrobných hál s celkovou plochou okolo 42 000 m² na pozemku s rozlohou viac ako 150 000 m². Súčasťou areálu bude aj technologické centrum na vývoj komponentov. Závod bude zameraný na výrobu kovových súčiastok pre letecké motory a priemyselné turbíny.

Viac ako 300 pracovných miest a 100 miliónov

Investícia počíta so vznikom nových pracovných miest vo viacerých oblastiach, od výroby až po administratívu. „Prevádzka výroby zliatinových výkovkov predpokladá vytvorenie požiadavky na cca 335 nových pracovných miest, z toho 192 výrobných pracovníkov a 143 v administratíve, obchode, sklade a ostatných nevýrobných pozíciách,“ uvádza sa v dokumente zverejnenom na enviroportáli.

V zámere sa ďalej vraví aj o tom, že ide o investíciu v hodnote približne 105 miliónov eur. Závod bude zameraný na presnú výrobu veľkých prstencových výkovkov zo superzliatin, z titánu, legovaných a nehrdzavejúcich ocelí.

Turbína lietadla
Ilustračná foto: Pexels

Ročná kapacita dosiahne približne 80 000 výkovkov. Prevádzka bude nepretržitá v trojzmennom režime približne 320 dní v roku. Areál zaberie vyše 150 000 m², z toho výrobné haly takmer 42 400 m². Súčasťou projektu je aj technologické centrum na vývoj komponentov. Celkovo sa počíta s 218 parkovacími miestami vrátane nabíjačiek pre elektromobily.

Závod vyrastie v južnej (dodávateľskej) časti priemyselného parku Valaliky v katastri obce Geča. Lokalita je výhodná najmä vďaka novovybudovanej infraštruktúre parku. Existujúce napojenia na diaľnicu D1, rýchlostné cesty R2 a R4, železnicu aj letisko Košice by mali zabezpečiť bezproblémovú logistiku.

Dokončenie koncom roku 2028

Podľa časového plánu projektu by výstavba mohla odštartovať v decembri 2026. Investor predpokladá spustenie prevádzky v decembri 2028.

Guizhou Aviation Technical Development je čínska spoločnosť založená v roku 2006 so sídlom v Guiyangu. Špecializuje sa na výskum, vývoj, výrobu a predaj vysoko presných prstencových výkovkov z ťažko tvárniteľných kovových materiálov, najmä zo superzliatin a z titánu. Jej hlavnými produktmi sú komponenty pre letecké motory, ktoré dodáva do leteckého a kozmického priemyslu.

Produkty spoločnosti sa využívajú v širokom spektre high-tech odvetví. Najmä v letectve a kozmonautike (vrátane raketových nosičov), v plynových turbínach (pre námorné aj priemyselné aplikácie), v energetike, v jadrovom priemysle, vo veterných elektrárňach a pri výrobe materiálov pre lítium-iónové batérie. Spoločnosť pôsobí na domácom čínskom trhu aj v zahraničí a v súčasnosti zamestnáva približne 939 ľudí. Za posledných 12 mesiacov dosiahla tržby približne 270 miliónov eur a čistý zisk približne 25 miliónov eur.

Volvo finišuje

Popri novej ohlásenej investícii sa blíži do finále aj samotná výstavba automobilky Volvo pri Košiciach. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej by mal závod spustiť výrobu v polovici budúceho roka. V súčasnosti prebieha testovacia prevádzka a už na jeseň by z výrobných liniek mohlo zísť prvé testovacie vozidlo.

Saková to uviedla vo víkendovej diskusnej relácii TA3 V politike. Projekt sa začal pripravovať ešte počas pôsobenia predchádzajúcej vlády, súčasný kabinet však podľa ministerky zohrá kľúčovú úlohu pri jeho dokončení a oficiálnom otvorení.

Závod Volvo vo Valalikoch
Foto: TASR/František Iván

Štát plánuje do roku 2029 investovať do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a do rozvoja infraštruktúry a verejných služieb v okolitých obciach celkovo 733,54 milióna eur vrátane DPH. Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov vyplývajúcich z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Súčasťou rozsiahleho projektu je aj výstavba nového závodu automobilky Volvo, kde sa budú vyrábať elektromobily.

Automobilka na Slovensku preinvestuje takmer 1,19 miliardy eur, pričom jej schválená investičná pomoc predstavuje vyše 267 miliónov eur. Vytvoriť má 3300 pracovných miest. Celkový rozsah priemyselného parku je naplánovaný až na 679 hektárov, pričom samotný pozemok pre automobilku Volvo zaberá zhruba 281 hektárov.

Pridáva sa aj DHL

V blízkosti budúceho závodu automobilky Volvo vznikne aj nové logistické zázemie. Priemyselno-logistický areál Logis One Park Košice oznámil príchod významného nájomcu, ktorým sa stane spoločnosť DHL Supply Chain Slovakia. Logistická firma si v parku prenajme približne 15-tisíc štvorcových metrov priestorov. DHL tu vybuduje moderné logistické a skladové centrum, ktoré má začať fungovať začiatkom roka 2027.

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