Sara a Luca si v Taliansku kúpili dom za 1 euro: Realita virálneho projektu je iná, toto odporúčajú každému Slovákovi

Šťastnú a dobrodružnú dvojicu z Talianska možno poznáte aj vy vďaka úspešnému YouTube kanálu LeAw – Leave Everything and Wander. Spoločne ho založili v roku 2017 a odvtedy si vybudovali obrovskú základňu fanúšikov. Životný príbeh manželov dnes sleduje viac ako 273-tisíc fanúšikov.

Ich život, ktorý dnes trávi rodinka v sicílskej oblasti Motta d’Affermo, je pretkaný nespočetnými dobrodružstvami. Kedysi pracovali v módnom priemysle a viedli hektický, kariérne orientovaný život. Jedného dňa však prišiel zlom – rozhodli sa obrátiť svoj svet naruby a odštartovať nový, ambiciózny projekt.

„Chceli sme vidieť čosi viac — viac krajín, viac všetkého,“ prezradila nám Sara na začiatku rozhovoru.

„Všetko sme opustili a začali nanovo. Obaja sme mali našetrených asi 1 700 eur a vyrazili sme do Kanady. Tam to však nekončilo — čoskoro sme sa rozhodli, že chceme vidieť celý svet. Boli sme až na Aljaške, odtiaľ sme šli až do Argentíny.“

Dvojica bola na cestách niekoľko rokov, potom sa vrátili z Ameriky do Talianska. Sara otehotnela a Luca začal trpieť vážnymi zdravotnými problémami. Začali preto snívať o mieste, na ktorom by sa mohli usadiť.

Náš sen sme si chceli splniť ešte viac než doposiaľ.

Snívali o domčeku blízko mora, kde by sa mohli každý deň prechádzať po pláži a žiť pomaly a mimo mestského chaosu. Svoj sen si nakoniec splnili kúpou talianskeho „domu za jedno euro“.

Ako ste sa dostali k nápadu, že si kúpite „dom za euro“?

V roku 2023 sme sa začali obzerať po mieste, ktoré budeme môcť nazvať domovom. Už sme mali romantickú predstavu o tom, že si kúpime olivový sad a že budeme mať výhľad na more.

Potom sme začali premýšľať o tom, že budeme potrebovať funkčný dom s vodou, elektrinou a, samozrejme, aj s kúpeľňou. Vedeli sme, že pri bábätku budeme musieť veľa prať a budeme potrebovať lepšie vybavenie.

Začali sme prechádzať každú ponuku domčekov za euro. Ako Taliani sme jednoducho sadli do auta a prešli naozaj všetko — vedeli sme zájsť do každého mestečka. No zo snahy dostať sa k jednému z domov v programe, sa čoskoro stal jeden obrovský chaos.

Hádam, že pod pokrievkou je samotný proces získania takéhoto domu o dosť ťažší, než sa zdá.

Čo vám nikto nepovie je, že program domu za euro je v skutočnosti normálna burza. Ponúka sa dom „za euro“. Prvý záujemca hodí 5-tisíc, druhý 10 a tak ďalej. Cena ihneď prestáva byť jedno euro a ide len hore.

Projekt tiež začal byť taký populárny, že vždy sa niečo objavilo, my sme dorazili do oblasti a tam nám oznámili, že dom sa predsa už predal a na trhu bol napríklad päť sekúnd.

No a k tomu si ich ľudia teraz ešte aj začali rezervovať dopredu, ešte kým sa vôbec objavia v ponuke. Čiže sú takí ľudia, ktorí chcú dom a dohodnú sa, že sa k ponuke dostanú ako prví.

A to ani nehovorím o tom, koľko pravidiel má projekt. Musíš tam prísť a zapísať si dom ako svoje trvalé bydlisko. Musíš mať už v ruke plán na kompletnú renováciu a tento plán musíš splniť do štyroch rokov od kúpy.

Z celej snahy získať takýto dom sme boli úplne zúfalí. Bolo to celé postavené na hlavu. Neustále sme sa pýtali: „Prečo je to celé také ťažké? Veď vyľudnené dedinky nájdete všade, sú po celej Sicílii!“

Pomaly sa z toho začal vyvíjať nový, spontánnejší plán. Jednoducho sme celý projekt zavrhli a namiesto toho začali spovedať samotných miestnych v dedinkách. Pýtali sme sa ich, či nevedia o niekom, kto sa chce zbaviť nejakého domu.

V Taliansku platíš daň z nehnuteľnosti, aj pokiaľ dom nevyužívaš — je úplne jedno, či je prázdny, zničený, či je to už len ruina domu — čo znamená, že prázdne domy sú skôr ťarchou, než aby mali pre majiteľa nejakú hodnotu.

Takže váš dom „za euro“ vlastne nie je z oficiálneho programu?

