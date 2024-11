Adéla o práci animátorky v Grécku: Bonusom bolo zarobiť si krásne peniažky, cestovka nám hradila stravu aj ubytovanie

Letná sezóna láka ľudí z našich končín za najrôznejšou prácou. Kým niektorí si to namieria na sever Európy, ďalších priťahujú prímorské destinácie. Svoje o tom vie aj Češka Adéla Kučerová, ktorá už druhý rok po sebe pracovala v Grécku ako animátorka a na sociálnych sieťach podporuje ľudí v tom, aby prekonali svoj počiatočný strach a ak ich to láka, aby vyrazili za novými skúsenosťami, ale nepochybne aj za nezabudnuteľnými zážitkami.

„Na jednej akcii som začula, že medzi „myšlienku niečo urobiť“ a „rozhodnutím urobiť to“ treba vložiť čo najmenej času. Pretože čím viac času medzi myšlienku a samotný čin dáme, tým viac sa vzďaľujeme od toho, aby sme to skutočne aj urobili. A presne toto mi pomohlo do toho skutočne ísť,“ opísala nám Adéla, čo jej pomohlo pri rozhodovaní ísť za prácou za hranice Slovenska.

Ako ste sa dostali k práci animátorky v zahraničí? Čím vás lákala?

Prácu animátora som poznala už od svojho detstva, kedy sme s rodičmi cestovali na dovolenky, kde práve pôsobili animátori a my sme si ich aktivity vždy náramne užívali.

Neskôr, v maturitnom ročníku, som sa rozhodla, že by som chcela vystúpiť z komfortnej zóny a odletieť pracovať do zahraničia. Chcela som mať s prácou v zahraničí čo najmenej starostí a jedna z mojich požiadaviek bola, aby práca ponúkala ubytovanie, letenky, stravu a, samozrejme, aby ma aj bavila.

Spomenula som si práve na prácu animátora, ktorú som poznala z detstva a rozhodla som sa ísť touto cestou.

Ak sa nemýlim, ako animátorka ste pracovali už minulý rok a zopakovali ste si to aj túto sezónu. Kde konkrétne?

Minulé leto som strávila na Peloponéze, gréckom polostrove, kde sme boli ubytovaní v obrovskom hotelovom rezorte. Tento rok sme boli s priateľom taktiež v Grécku, tentoraz ale na ostrove Kefalónia, ktorý nie je príliš turisticky známy a je naozaj nádherný.

Vy ste si vybrali túto destináciu, alebo vám bola pridelená?

Ako minulý, tak aj tento rok nám bola destinácia pridelená. Popravde mi to vôbec nevadí, pretože obe destinácie boli super, obzvlášť Kefalónia, kam by mi predtým nikdy nenapadlo sa ísť pozrieť. Človek takto spozná aj miesta, na ktoré by sa bežne nepozrel.

Aké podmienky musí animátor spĺňať?

