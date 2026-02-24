Juraj Mokrý po 17 rokoch prelomil mlčanie: Ostal pred bránami televízií a čakal na šancu

Po dlhých rokoch mimo hlavného televízneho diania sa opäť objaví pred divákmi. Niekdajšia hviezda zábavných formátov prijala výzvu vrátiť sa na tanečný parket Let’s Dance.
Pre Markízu prezradil bývalý moderátor Juraj Mokrý, že ponuka účasti v novej sérii ho úprimne potešila a bez váhania začal riešiť všetko potrebné, aby ju mohol prijať. Po dlhých 17 rokoch sa tak vracia na tanečný parket Let’s Dance. Aj napriek tomu, že sa z televíznych obrazoviek na dlhší čas vytratil, zdôrazňuje, že nešlo o obdobie nečinnosti.
Spomienky na triumf aj roky mimo reflektorov
Mokrý si dodnes spomína na rok 2009, keď sa stal kráľom tanečného parketu. Jeho triumf vtedy prekvapil aj prísneho porotcu Jána Ďurovčíka. „Je to okamih, ktorý takto preletí a na druhý deň sa ide ďalej,“ povedal k svojej výhre herec a zabávač.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V rozhovore taktiež prehovoril o období, keď ho televízni diváci nevídali. Tvrdí, že čas využil najmä na osobný rozvoj. „Študoval som, vzdelával som sa,“ uviedol. Okrem toho pripomenul, že úplne z umeleckého sveta nezmizol, objavuje sa totiž aj na divadelných doskách, hoci menej výrazne než kedysi v televízii.
Nahlásiť chybu v článku