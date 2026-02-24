Juraj Mokrý po 17 rokoch prelomil mlčanie: Ostal pred bránami televízií a čakal na šancu

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Ponuka účasti v novej sérii ho úprimne potešila.

Po dlhých rokoch mimo hlavného televízneho diania sa opäť objaví pred divákmi. Niekdajšia hviezda zábavných formátov prijala výzvu vrátiť sa na tanečný parket Let’s Dance.

Pre Markízu prezradil bývalý moderátor Juraj Mokrý, že ponuka účasti v novej sérii ho úprimne potešila a bez váhania začal riešiť všetko potrebné, aby ju mohol prijať. Po dlhých 17 rokoch sa tak vracia na tanečný parket Let’s Dance. Aj napriek tomu, že sa z televíznych obrazoviek na dlhší čas vytratil, zdôrazňuje, že nešlo o obdobie nečinnosti.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Víťazstvo malo svoju cenu: Ján Koleník prehovoril o tlaku, ktorý diváci počas Let’s Dance vôbec nevideli
2.
Všetci ho milujú. Janko Koleník prehovoril o šoubiznise a čo si myslí o tom, že ho považujú za miláčika národa
3.
Ošiaľ okolo Let’s Dance: Markíza ohúrila kampaňou v aréne, pozorným divákom neunikol detail
Zobraziť všetky články (51)

Spomienky na triumf aj roky mimo reflektorov

Mokrý si dodnes spomína na rok 2009, keď sa stal kráľom tanečného parketu. Jeho triumf vtedy prekvapil aj prísneho porotcu Jána Ďurovčíka. „Je to okamih, ktorý takto preletí a na druhý deň sa ide ďalej,“ povedal k svojej výhre herec a zabávač.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)


V rozhovore taktiež prehovoril o období, keď ho televízni diváci nevídali. Tvrdí, že čas využil najmä na osobný rozvoj. „Študoval som, vzdelával som sa,“ uviedol. Okrem toho pripomenul, že úplne z umeleckého sveta nezmizol, objavuje sa totiž aj na divadelných doskách, hoci menej výrazne než kedysi v televízii.

Čakanie na príležitosť či nový štart

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac