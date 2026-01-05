Nostalgia v Let’s Dance vrcholí: Markíza potvrdila účasť Juraja Mokrého, na parkete sa ukáže po 17 rokoch

Tento rok sa obľúbený tanečný formát vracia s viacerými novinkami. Prvou je to, že sa divácke publikum otvorilo aj pre bežných ľudí a tí si budú môcť zakúpiť lístky na priame prenosy. Druhou novinkou je to, že sa tentoraz bývalí víťazi neposadia do poroty ako špeciálni porotcovia, ale vrátia sa na tanečný parket.
Ako sme vás informovali v článku, prvé tri avizované mená „gladiátorov“, ako ich televízia nazvala, sú Ján Koleník, Jakub Jablonský a Nela Pocisková. Všetkých troch diváci dobre poznajú a v súčasnosti sa tešia na ďalšiu sériu Dunaja, k vašim službám, kde ich tiež uvidia pokope. Teraz televízia Markíza odhalila ďalšie meno, ktoré bude vystupovať v tomto špeciálnom ročníku.
Vracia sa na obrazovky
Juraja Mokrého si diváci Markízy pamätajú ako zabávača, ktorý sa snažil nachytať ľudí. To však bolo pred dávnymi rokmi, o čom svedčí aj to, že v Let’s Dance pôvodne súťažil v roku 2009. V rovnakom roku ako účinkoval v Ordinácii v ružovej záhrade. Divákom sa tak postará o poriadnu dávku nostalgie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nahlásiť chybu v článku