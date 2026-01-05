Nostalgia v Let’s Dance vrcholí: Markíza potvrdila účasť Juraja Mokrého, na parkete sa ukáže po 17 rokoch

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Let’s Dance
K elitným „gladiátorom“ sa pridá Juraj Mokrý.

Tento rok sa obľúbený tanečný formát vracia s viacerými novinkami. Prvou je to, že sa divácke publikum otvorilo aj pre bežných ľudí a tí si budú môcť zakúpiť lístky na priame prenosy. Druhou novinkou je to, že sa tentoraz bývalí víťazi neposadia do poroty ako špeciálni porotcovia, ale vrátia sa na tanečný parket.

Ako sme vás informovali v článku, prvé tri avizované mená „gladiátorov“, ako ich televízia nazvala, sú Ján Koleník, Jakub Jablonský a Nela Pocisková. Všetkých troch diváci dobre poznajú a v súčasnosti sa tešia na ďalšiu sériu Dunaja, k vašim službám, kde ich tiež uvidia pokope. Teraz televízia Markíza odhalila ďalšie meno, ktoré bude vystupovať v tomto špeciálnom ročníku.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Legendárny návrat: V jedenástej sérii Let’s Dance sa vrátia na parket bývalí súťažiaci. Nebude chýbať Koleník
2.
V poľskej verzii Let’s Dance spravili niečo výnimočné: Olympioničke priradili za tanečnú partnerku ženu
3.
Obľúbená tanečná šou sa vracia. Let’s Dance odvysiela už 11. sériu, prichádza však veľká zmena
Zobraziť všetky články (40)

Vracia sa na obrazovky

Juraja Mokrého si diváci Markízy pamätajú ako zabávača, ktorý sa snažil nachytať ľudí. To však bolo pred dávnymi rokmi, o čom svedčí aj to, že v Let’s Dance pôvodne súťažil v roku 2009. V rovnakom roku ako účinkoval v Ordinácii v ružovej záhrade. Divákom sa tak postará o poriadnu dávku nostalgie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rozladilo ju to. Herečka zo Sľubu ostala zdesená po tom, čo zažila na lyžovačke, čo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac