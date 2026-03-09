Jeden z nich musí vyhrať: Diváci Let’s Dance sa po prvom kole rozdelili na dva tábory

Foto: Instagram (letsdance.markiza)

Dana Kleinová
Let’s Dance
Fanúšikovia majú dvoch favoritov, Koleník a Porubjaková sú podľa nich o level vyššie.

Po prvom kole Let’s Dance sa síce diváci nemuseli rozlúčiť so žiadnym tanečným párom, keďže sa, už tradične, začína vypadávať až v druhom kole, no stihli si už nájsť favoritov. V názoroch sa pritom väčšina zhodla a síce všetky páry majú ukážkové tanečné schopnosti, čo dokázali ich predošlé série, čo sa týka absolútnych favoritov na víťazstvo, diváci majú dvoch.

Už po prvom kole sa diváci tanečnou šou rozdelili na dva tábory. Hoci s najvyšším hodnotením skončili až tri páry, len pri dvoch z nich sa už teraz začali objavovať komentáre od fanúšikov, ktorí sú presvedčení, že sa už v prvom kole dívali na samotných víťazov tohto ročníka šou Let’s Dance.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Vzbura divákov Let’s Dance: Dva páry si podľa ľudí zaslúžili viac, nízke body od porotkyne spustili kritiku
2.
Vladimír Kobielsky sa návratu do Let’s Dance bránil: Prehovoril o pochybnostiach aj ťažkej ceste späť
3.
Vladimír Kobielsky o návrate do Let’s Dance: Pôvodne do šou nechcel ísť, potom však nastal rozhodujúci zlom
Zobraziť všetky články (54)

Rozdelili sa na dva tábory

Ešte pred začiatkom šou panoval názor, že Ján Koleník je absolútnym favoritom divákov a to sa nezmenilo. Komentáre po nedeľňajšom prenose potvrdzujú, že divákov očaril už pred rokmi a ani teraz tomu nebude inak. „Brutálne číslo. Koleník je Kráľ parketu. Dominika kráľovná,“ odkázala napríklad diváčka. „Jediný kráľ tanečného parketu,“ pridala sa hneď ďalšia.

„Za mňa stále a jednoznačne víťaz, šikovný a super sú všetci, ale za mňa Janko Koleník je číslo 1,“ písala tretia diváčka. „Koleník je topka, to je jasný víťaz,“ pridala sa iná.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Rovnako ako Koleník im však učarovala aj Zuzana Porubjaková, ktorá bola rovnako favoritkou už minulý rok a víťazstvo jej ušlo len o chlp. Tá má navyše po boku Matyáša Adamca, ktorý je medzi fanúšikmi šou tiež mimoriadne obľúbený, a už po tom, ako televízia oznámila zloženie párov, diváci v komentároch písali: „Vďakabohu, Zuzke týmto doručili zaslúžené víťazstvo z minulého roku!“ alebo „Tak keď teraz to nevyhrá Zuzka a Matyáš.“

Teraz, po prvom kole, keď diváci mali šancu tento pár vidieť aj tancovať, sa zdá, že tento ich názor pokračuje. „Nemám slov. Radosť pozerať na týchto dvoch talentovaných ľudí,“ zaznelo napríklad v komentároch. „Dajte im už konečne to zlato a môžeme to zabaliť,“ smiala sa diváčka.

„Aj keď Porubjakovú nemusím, sú najlepší, lepší ako Koleník. Ona mala vyhrať aj minulý rok. Teraz sa ukázalo, že Baran bol nespravodlivý víťaz, ale bola to vôľa ľudí. Zuza je najlepšia tanečnica,“ skonštatovala iná diváčka. Nie je to pritom len herečka, ktorú chválili. „Vedela som, že toto kombo bude, že wau, ale toto. Dajte Matyášovi už konečne tú trofej pre víťaza,“ odkázala fanúšička.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zmena v Sľube? Monika Szabó prezradila, ako jej zdravotné problémy ovplyvnia postavu Kamily

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac