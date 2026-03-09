Jeden z nich musí vyhrať: Diváci Let’s Dance sa po prvom kole rozdelili na dva tábory

Po prvom kole Let’s Dance sa síce diváci nemuseli rozlúčiť so žiadnym tanečným párom, keďže sa, už tradične, začína vypadávať až v druhom kole, no stihli si už nájsť favoritov. V názoroch sa pritom väčšina zhodla a síce všetky páry majú ukážkové tanečné schopnosti, čo dokázali ich predošlé série, čo sa týka absolútnych favoritov na víťazstvo, diváci majú dvoch.
Už po prvom kole sa diváci tanečnou šou rozdelili na dva tábory. Hoci s najvyšším hodnotením skončili až tri páry, len pri dvoch z nich sa už teraz začali objavovať komentáre od fanúšikov, ktorí sú presvedčení, že sa už v prvom kole dívali na samotných víťazov tohto ročníka šou Let’s Dance.
Rozdelili sa na dva tábory
Ešte pred začiatkom šou panoval názor, že Ján Koleník je absolútnym favoritom divákov a to sa nezmenilo. Komentáre po nedeľňajšom prenose potvrdzujú, že divákov očaril už pred rokmi a ani teraz tomu nebude inak. „Brutálne číslo. Koleník je Kráľ parketu. Dominika kráľovná,“ odkázala napríklad diváčka. „Jediný kráľ tanečného parketu,“ pridala sa hneď ďalšia.
„Za mňa stále a jednoznačne víťaz, šikovný a super sú všetci, ale za mňa Janko Koleník je číslo 1,“ písala tretia diváčka. „Koleník je topka, to je jasný víťaz,“ pridala sa iná.
Rovnako ako Koleník im však učarovala aj Zuzana Porubjaková, ktorá bola rovnako favoritkou už minulý rok a víťazstvo jej ušlo len o chlp. Tá má navyše po boku Matyáša Adamca, ktorý je medzi fanúšikmi šou tiež mimoriadne obľúbený, a už po tom, ako televízia oznámila zloženie párov, diváci v komentároch písali: „Vďakabohu, Zuzke týmto doručili zaslúžené víťazstvo z minulého roku!“ alebo „Tak keď teraz to nevyhrá Zuzka a Matyáš.“
Teraz, po prvom kole, keď diváci mali šancu tento pár vidieť aj tancovať, sa zdá, že tento ich názor pokračuje. „Nemám slov. Radosť pozerať na týchto dvoch talentovaných ľudí,“ zaznelo napríklad v komentároch. „Dajte im už konečne to zlato a môžeme to zabaliť,“ smiala sa diváčka.
„Aj keď Porubjakovú nemusím, sú najlepší, lepší ako Koleník. Ona mala vyhrať aj minulý rok. Teraz sa ukázalo, že Baran bol nespravodlivý víťaz, ale bola to vôľa ľudí. Zuza je najlepšia tanečnica,“ skonštatovala iná diváčka. Nie je to pritom len herečka, ktorú chválili. „Vedela som, že toto kombo bude, že wau, ale toto. Dajte Matyášovi už konečne tú trofej pre víťaza,“ odkázala fanúšička.
