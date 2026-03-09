Zmena v Sľube? Monika Szabó prezradila, ako jej zdravotné problémy ovplyvnia postavu Kamily

Foto: Instagram (mon.szabo, slub.markiza)

Frederika Lyžičiar
Prezradila, ako sa bude musieť vyrovnať s nadmerným potením aj pri natáčaní seriálu Sľub.

Herečka Monika Szabó otvorene prehovorila o zdravotných problémoch, ktoré ju nedávno priviedli až do nemocnice. Nepríjemná skúsenosť ovplyvní aj jej každodenný život a podľa jej slov sa s niektorými vecami bude musieť jednoducho naučiť žiť.

Herečka, ktorá aktuálne hviezdi v seriáli Sľub, dala na svojom Instagrame priestor anonymným otázkam od sledovateľov. Fanúšikov zaujímalo najmä to, ako sa jej darí po nedávnej hospitalizácii a či zdravotné komplikácie ovplyvnia aj jej prácu či natáčanie. Monika Szabó sa rozhodla reagovať otvorene a bez prikrášľovania, pričom priznala, že niektoré zmeny pocíti aj pri stvárňovaní svojej postavy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Dotkne sa to aj seriálu Sľub?

Herec Kristián Baran, ktorý v seriáli Sľub stvárňuje Michala Andráša, patrí medzi výrazné postavy deja. Po jeho boku sa diváci stretávajú aj s postavou Kamily Liptákovej, ktorú hrá Monika Szabó. Tá sa v seriáli objavuje od začiatku tretej série a postupne sa stala súčasťou jednej z dejových liniek, ktoré diváci pozorne sledujú.

Aj preto fanúšikov zaujímalo, či sa jej zdravotné komplikácie nejako dotknú natáčania alebo samotného príbehu. Herečka totiž priznala, že po nepríjemnej skúsenosti už zrejme nebude môcť podstúpiť zákrok, ktorý jej pomáhal riešiť problém s nadmerným potením.

Reprofoto: Instagram (mon.szabo)

Jeden z fanúšikov sa preto opýtal priamo, či ju to nebude obmedzovať aj pri práci a či sa to môže nejako premietnuť do jej postavy v seriáli. „Hej. Kamila sa bude odteraz potiť!“ odpovedala Szabó stručne, no zato s humorom. Ako to teda napokon ovplyvní natáčanie a jej seriálovú postavu, ukáže až čas.

Ako bude riešiť potenie bez botoxu?

