Diváci vo veľkom reagujú na víťaza Let’s Dance. Padlo aj niekoľko kontroverzných vyjadrení, zhodujú sa však na jednom

Posledné kolo je za nami a jubilejný desiaty ročník tanečnej šou Let’s Dance pozná svojich víťazov. Po dlhých týždňoch sa ním stal pár, o ktorom diváci viackrát tvrdili, že ich porota podceňuje, no nakoniec sú to práve oni, kto si odnáša zo súťaže trofej a skromné poďakovanie, keďže sami z výhry ostali v šoku.

Víťazmi desiateho ročníka Let’s Dance sa stali Kristián Baran a Dominika Rošková. Vo finále pritom mali silnú konkurenciu v podobe Ráchel Šoltésovej a Titusa Ablora a tiež Zuzany Porubjakovej a Jaroslava Ihringa, no nakoniec si najväčšiu divácku priazeň vyslúžila práve hlavná hviezda seriálu Sľub a tanečnica, ktorá si doteraz v predošlých sériách vytancovala len striebro po boku Adama Bárdyho a Braňa Deáka.

„Je to totálne šokantné,“ povedal Kristián o svojej výhre pre televíziu Markíza a dodal: „Vôbec som to nečakal.“ Zároveň vysvetlil, že všetky tri páry vo finále neboli typy, ktoré by sa bili o výhru, ale naopak, navzájom si ju priali.

Nie všetci im výhru dopriali

A hoci táto dvojica výhru nečakala, diváci v komentároch mali iný názor. Napríklad: „Konečne je z nej kráľovná!!!!! A Kiko si to tiež zaslúži. Neuveriteľne skromní a pokorní ľudia sú obaja. Teším sa a gratulujem…“ Ďalšia diváčka zas priznala: „Mne ste sa páčili od začiatku.“

„Veľmi som im fandila od samého začiatku. Zvíťazili napriek nadkritike od porotcov. Všetci boli úžasní, no Kiko bol jasný víťaz, gratulujem…“ odkázala tretia. O nespokojnosti divákov s hodnotením poroty, čo sa týka tohto páru, sme vás pritom informovali aj v článku. Už po siedmom kole totiž diváci tvrdili, že si porota zasadla na tento tanečný pár a naschvál im dávala nízke hodnotenia. Rovnaká situácia sa pritom zopakovala aj v semifinále, ako sme vás informovali, pričom diváci tvrdili, že si spoločný tanec Kristiána, Dominiky a Jakuba Jablonského zaslúžil plný počet bodov a dokonca ho označili za najlepší tanec v tejto sérii celkovo.

V oboch prípadoch v komentároch odznela dohoda, aby diváci posielali tomuto páru čo najviac hlasov, aby prekonali kritické hodnotenia poroty a zdá sa, že táto taktika sa im vyplatila.

Ďalšie reakcie na víťazov zneli napríklad „Blahoželám, Kristián sa vypracoval z netanečníka k víťazstvu.“ alebo „Dominika vypracovala Kika a zaslúžili si výhru.“ alebo „Právom si to zaslúžili, gratulujem.“ Mnohé diváčky pritom priznávali, že tejto dvojici fandili už od začiatku, preto ich konečné rozhodnutie o to viac potešilo. Našli sa však aj takí, ktorí si mysleli, že si zaslúžil výhru niekto iný.

„Za mňa je víťaz Zuzana Porubjaková, sorry/not sorry, ale je to tak, mala neskutočné čísla,“ skonštatovala diváčka a druhá sa hneď pridala: „Mala vyhrať Zuzka, tá bola super.“ Tretia zas píše: „Škoda, že nevyhrala Zuzka. Jasná víťazka podľa odborníkov a mňa.“

Iná zas okomentovala: „Nespravodlivá výhra!!! Zuzka bola najlepšia od samého začiatku! Oni si zaslúžili výhru na 100 %!!!“ Pričom sa v komentároch malo objaviť aj vysvetlenie, prečo to tak bolo. Diváčka napísala: „Vyhral opäť ten, čo mal väčšiu priazeň divákov a nie ten najlepší, čo sa dá robiť , keď má takú charizmu.“

Viacerí však upozornili aj na dôležitý detail. „Prajem to víťazom. Zuzana bola extrémne pretláčaná porotou a v minulosti tancovala,“ napísal bez okolkov jeden z divákov. Ďalšia hneď jeho slová podporila: „Zuzka bola dosť pretláčaná porotou a hodnotená už ako výherkyňa a možno to práve nepomohlo.“

„Povedzme si pravdu, áno, Zuzka mala lepšie čísla, lepšiu techniku, bola dokonalá… Ale od samého začiatku som to priala Kikovi. On je jednoducho veľmi veľký talent, nakoľko v minulosti nikdy netancoval, keďže Zuzka sa už s tancom v minulosti stretla,“ zhodnotila na záver diváčka.