Jadran už nie je tým, čím býval: V ohrození je aj Chorvátsko, vedci hovoria o zásadnom zvrate

Ilustračné foto: Unsplash

Nina Malovcová
Chorvátsko
Jadranské more sa mení oveľa rýchlejšie, než sa čakalo.

Vedci priniesli varovanie, ktoré znepokojilo aj ich samotných. Jadranské more, kam ročne cestujú dovolenkovať tisíce Slovákov, sa mení tempom, aké nikto nečakal. Hlboké vody sa otepľujú a zasoľujú niekoľkonásobne rýchlejšie, než predpokladali klimatické modely.

„Očakávali sme to až koncom storočia, no deje sa to už dnes,“ zhodujú sa odborníci. Na alarmujúci trend upozornil chorvátsky denník Dnevnik.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Keď zbadali bloček so sumou 44,70 eura, skoro odpadli: Táto vec v Chorvátsku zlákala ich deti, museli ju kúpiť
2.
Baľte kufre: Tento neznámy chorvátsky ostrov musíte navštíviť. Má tyrkysové more, nádherné pláže a minimum turistov
3.
Drsné stretnutie so žralokom v Chorvátsku: Predátor sa pustil do lode a ukradol rybárovi úlovok
Zobraziť všetky články (247)

Vody sa menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým

Na výskume sa podieľali vedci z chorvátskeho Inštitútu Ruđer Bošković spolu s kolegami z Talianska a zo Slovinska. Zistili, že v posledných desiatich rokoch sa teplota v najhlbších častiach Jadranu zvýšila o 0,8 °C a salinita narástla o 0,2 jednotky. Podľa odborníkov ide o najprudšie zmeny v hlbokých vodách celého Stredomoria.

Doteraz Jadran fungoval ako prirodzený „termostat“. Zo severu prúdila na juh studená voda, ktorá udržiavala stabilitu a okysličovala Stredozemné more. Tento mechanizmus sa však začína meniť. „Je to, akoby sa pokazil termostat v dome. Namiesto rovnováhy posiela do systému stále viac tepla,“ vysvetľuje oceánograf Ivica Vilibić.

Druhy nemajú kam odísť, zostávajú uväznené

Na podobný problém upozorňovala už vlani aj agentúra Nová Čína. Rýchle otepľovanie spôsobuje, že druhy prispôsobené na chladné vody nemajú kam uniknúť. „Na rozdiel od živočíchov na súši, ktoré sa môžu posúvať na sever, morské druhy zostávajú uväznené,“ hovorí Vilibić.

Foto: Pexels

Do Jadranu sa zároveň šíria teplomilné organizmy z východného Stredomoria. Rovnováha ekosystému sa mení a v ohrození je aj oblasť Jabučky kotliny, považovaná za jednu z najcennejších morských lokalít regiónu.

Podľa odborníkov sa dôsledky neobmedzia len na Jadran. Zmeny v prúdení a hustote vody môžu zvýšiť hladinu mora v celom Stredomorí až o tri milimetre ročne a premietnu sa aj do podnebia v Európe.

Prognózy zlyhali, zmeny nastávajú už dnes

Klimatické modely počítali s týmto scenárom až okolo roku 2100. Realita však ukazuje, že sa deje už teraz. „Nejde o pomalý proces, ale o rýchly prechod do stavu, ktorému zatiaľ nerozumieme,“ zdôrazňuje Vilibić. Výskum prebieha v rámci programov Euro-ARGO ERIC, EMSO ERIC a Interreg AdriaClimPlus.

Chorvátski vedci chcú v meraniach pokračovať a vyvíjať presnejšie predpovede. „Príroda nám posiela jasný signál. Našou úlohou je porozumieť mu a pripraviť spoločnosť na zmeny, ktoré prichádzajú,“ uzatvára Vilibić.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rutinné vyšetrenie sa skončilo tragicky: Mladá žena neprežila prudkú alergickú reakciu, nemocnica sa bráni

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac