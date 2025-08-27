Rutinné vyšetrenie sa skončilo tragicky: Mladá žena neprežila prudkú alergickú reakciu, nemocnica sa bráni

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Mladá žena zomrela po akútnej alergickej reakcii.

Z rutinného vyšetrenia, ktoré malo pomôcť odhaliť zdravotný problém, sa stala smrteľná pasca. Len 22-ročná Leticia Paulová prišla do nemocnice Alto Vale v brazílskom meste Rio do Sul kvôli opakovaným problémom s obličkovými kameňmi.

Počas CT vyšetrenia jej však podali kontrastné farbivo, ktoré vyvolalo prudkú alergickú reakciu, píše portál Globo.

Náhla reakcia, ktorú lekári nedokázali zastaviť

Paulová utrpela anafylaktický šok, teda akútnu a život ohrozujúcu alergickú reakciu. Prejavuje sa opuchom hrdla, ťažkosťami s dýchaním a náhlym poklesom krvného tlaku. Hoci ju lekári okamžite intubovali a poskytli maximálnu starostlivosť, jej život sa im zachrániť nepodarilo. Zomrela o necelý deň neskôr, 20. augusta.

Nemocnica vo vyhlásení vyjadrila „hlbokú ľútosť a solidaritu s rodinou“ a zdôraznila, že všetky postupy boli dodržané podľa klinických protokolov. Podľa odborníka na rádiológiu Murila Eugenia Oliveiru, ktorého oslovil brazílsky denník, sú kontrastné látky pri vyšetreniach vo všeobecnosti považované za bezpečné a podobné prípady patria medzi extrémne vzácne. Taká silná reakcia, akú prekonala Paulová, je podľa neho obzvlášť neobvyklá.

Život plný plánov ukončila nečakaná tragédia

Leticia Paulová pochádzala z mesta Lontras. Bola absolventkou práva a pokračovala v postgraduálnom štúdiu zameranom na právo a nehnuteľnosti. Rodina aj priatelia ju opisujú ako nádejnú mladú ženu, ktorá mala pred sebou sľubnú budúcnosť.

