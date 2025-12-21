Izrael napriek prímeriu opäť útočil, svoje konanie obhajuje: O život prišla jedna osoba, ďalšia je zranená

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Armáda uviedla, že „zasiahla teroristu Hizballáhu".

Izraelské útoky v južnom Libanone si v nedeľu vyžiadali jednu obeť. Ďalšia osoba utrpela zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda uviedla, že jej cieľom boli členovia libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte uviedlo, že „dva dnešné útoky izraelského nepriateľa na vozidlo a motocykel v meste Jater“ zabili jednu osobu a ďalšej spôsobil zranenia. V samostatných vyhláseniach izraelská armáda uviedla, že „zasiahla teroristu Hizballáhu v oblasti Jater“. Následne dodala, že „zasiahla ďalšieho teroristu Hizballáhu“ v tej istej oblasti.

Libanonská armáda taktiež v nedeľu vo svojom vyhlásení informovala, že jej vojaci objavili a zneškodnili „izraelské špionážne zariadenie“ v meste Jarún, tiež v blízkosti izraelských hraníc. Izrael napriek prímeriu z novembra 2024 pokračuje v útokoch na Libanon, ktoré malo ukončiť boje medzi židovským štátom a militantnou skupinou podporovanou Iránom. Svoje jednotky má naďalej rozmiestnené na piatich miestach na juhu krajiny.

Izraelsky premiér Benjamin Netanjahu, Foto: SITA/AP

Viní Hizballáh

Libanonská vláda sa zaviazala odzbrojiť Hizballáh pre tlak zo strany USA a z obavy pred rozšírením izraelských útokov. Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú zo správ libanonského ministerstva zdravotníctva, od uzavretia prímeria zahynulo v Libanone v dôsledku izraelských útokov vyše 340 ľudí. Izrael spochybnil schopnosti libanonskej armády a obvinil Hizballáh z opätovného zbrojenia.

Počas nedeľnej návštevy Izraela obvinil militantnú skupinu z opätovného zbrojenia aj americký republikánsky senátor Lindsey Graham. „Mám pocit, že Hizballáh sa snaží vyrobiť viac zbraní… To nie je prijateľný výsledok,“ uviedol Graham vo svojom videovyhlásení, ktoré zverejnila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Veliteľ libanonskej armády na tohtotýždňových rokovaniach v Paríži súhlasil s tým, že bude dokumentovať pokrok v odzbrojovaní Hizballáhu, uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. V piatok sa libanonskí a izraelskí civilní predstavitelia po druhýkrát zúčastnili na zasadnutí výboru na monitorovanie prímeria. Izraelská strana uviedla, že piatkové stretnutie bolo súčasťou širších snáh o zabezpečenie odzbrojenia Hizballáhu a posilnenie bezpečnosti v pohraničných oblastiach.

