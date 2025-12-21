Zastrelil 17 ľudí: Strelec z univerzity v Prahe po krvavom masakri obrátil zbraň proti sebe, od tragédie ubehli 2 roky

Foto: TASR/Barbora Vizváryová

Nina Malovcová
TASR
Streľba v Prahe
Ticho, hudba a sviečky, hlavné mesto si uctilo obete útoku na Filozofickej fakulte UK.

Študenti, pedagógovia aj verejnosť si v nedeľu v Prahe koncertom a tichou pietnou spomienkou pripomenuli obete streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) spred dvoch rokov. Rektorka UK Milena Králíčková vo vysielaní stanice ČT24 podotkla, že univerzita za ten čas urobila v oblasti bezpečnosti mnohé opatrenia, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Spomienková akcia sa začala popoludní v evanjelickom kostole U Salvátora, kde sa konal benefičný koncert nazvaný „2. rok potom“. Okrem iného na ňom v premiére zaznela aj skladba venovaná obetiam tragédie od českého skladateľa a bývalého študenta FF UK Jana Šikla.

Bezpečnostné opatrenia a zmeny na univerzite

Koncert usporiadali spolky Uši pre dušu a Spojení nádejou v spolupráci s FF UK. Výťažok podporí neziskovú organizáciu Nevypusť dušu. Po koncerte sa účastníci presunuli k pamätníku obetiam streľby pred budovou FF UK na Námestí Jana Palacha, ku ktorému kládli kvety a zapaľovali pri ňom sviečky. Obete si uctili tichou spomienkou.

Foto: TASR (AP Photo/Petr David Josek)

Podľa rektorky Králíčkovej urobila univerzita za dva roky v oblasti bezpečnosti mnohé opatrenia. „V modernejších budovách máme kontrolované vstupy, na filozofickej fakulte bola prebudovaná vrátnica, na celej univerzite máme krízový informačný a zvolávací systém a okrem toho sa už realizovalo mnoho školení a cvičení… A napríklad rámy, ktoré sme od začiatku skôr odmietali, nie sú to, čo by sme využívali a nie sú v budovách UK aplikované,“ uviedla vo vysielaní ČT24.

Psychologická pomoc pre študentov a zamestnancov

Zároveň sa podľa nej tiež ukázalo, že univerzita musí študentom oveľa viac ponúkať aj preventívnu psychologickú podporu, keď sa v priebehu akademického roka cítia zle. O podporu podľa nej požiadali tisícky študentov a stovky zamestnancov. Na UK študuje 50 000 študentov a pracuje 13 000 zamestnancov.

K pamätníku prichádzali ľudia počas celého dňa. Osobne si pamiatku obetí prišli uctiť aj niektorí politici, napríklad predseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s ďalšími senátormi a neskôr aj premiér Andrej Babiš. Ten novinárom povedal, že sa chce prípadu ešte venovať rovnako ako problematike duševného zdravia, ktoré označil za svoju prioritu.

Slová prezidenta na sociálnej sieti

Na sociálnej sieti X sa k tragédii vyjadril aj český prezident Petr Pavel. „Česko dnes spomína na obete udalostí, ktoré v našej novodobej histórii nemajú obdobu. V myšlienkach sme so všetkými, ktorí pred dvomi rokmi prišli o svojich blízkych na filozofickej fakulte a v Klánovickom lese a s tými, ktorí stále cítia ťažobu a bolesť tohto dňa,“ uviedol prezident.

Foto: TASR (AP Photo/Petr David Josek)

Spomienkové udalosti zakončí o 20.00 h omša za obete a pozostalých v Kostole Najsvätejšieho Salvátora pri Karlovom moste.

V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
