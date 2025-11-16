Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách

Robili sme rozhovor s Ivanou, ktorá žije v Austrálii, vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách a boli sme aj na jednom z najkrajších miest v Európe. To je len časť z toho, čo ste si počas tohto týždňa mohli prečítať na našom webe v rámci sekcie PREMIUM. Pozrite si, čo zaujímavé ešte nájdete.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Toto je najhlúpejší výherca lotérie
Prípad smetiara Michaela Carrolla, ktorý sa v roku 2002 radoval z výhry takmer 10 miliónov libier, obletel svet. Peniaze ale minul na futbal, drogy a prostitútky, pričom o pár rokov neskôr sa opäť uchádzal o miesto smetiara. „Bolo to najlepších 10 rokov života za 1 libru. Neľutujem nič z toho, čo som spravil a neobzerám sa dozadu so žiadnou výčitkou,“ povedal muž, ktorý sa z pozície stal milionárom a nasledujúcich 10 rokov žil doslova bez zábran.
Michael Carroll sa narodil v roku 1983 v anglickom Norfolku, kde strávil aj svoje nie príliš svetlé detstvo. Jeho vzdelanie, úroveň či svetonázory ovplyvňovali od narodenia väčšinou len negatívne životné situácie. Keď mal 18 mesiacov, jeho otec pobodal ľudí v bare a bol odsúdený na 11 rokov za mrežami. Matka následne často menila partnerov, pričom niektorí z nich chlapca zamykali v izbe, či dokonca fyzicky napádali.
Život prepletený kriminálom, zlou finančnou situáciou a nižšou životnou úrovňou zapríčinil, že Carroll bol ešte po základnej škole veľmi chabo vzdelaný, pričom písať a čítať sa mal naučiť až ako 13-ročný. Vzdelanie však dostával vo väzení pre mladistvých, kam ho poslali za krádež v nákupnom centre.
Ako sa mu podarilo prísť o všetky peniaze, si môžete prečítať v článku: Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine
Salina Turda je jednou z najstarších soľných baní na svete. Zároveň je to jedno z najpodivuhodnejších miest, aké môžete v Európe navštíviť. Táto lokalita sa pravidelne objavuje v galériách najzvláštnejších fotografií planéty, patrí medzi najväčšie turistické atrakcie v Európe a magazín Business Insider ju dokonca zaradil medzi 25 jedinečných skrytých klenotov sveta.
Niekdajšia soľná baňa už zanikla, jej hlboké útroby ožili vďaka zábavnému priemyslu. Dnes tu nájdete unikátny podzemný zábavný park, ktorý nemá vo svete obdobu – s možnosťou člnkovania v hĺbke 112 metrov pod zemou.
Zo Slovenska sa sem dostanete za menej než šesť hodín a je to miesto, ktoré musíte zažiť aspoň raz v živote. My sme sem vyrazili tiež a teraz vám prezradíme, či to stojí za to.
Viac sa dočítate v reportáži: Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Od leteckého nešťastia v Andách, ktoré si vyžiadalo 29 obetí, ubehlo 53 rokov. Tragickú haváriu lietadla v Andách z 13. októbra 1972 prežilo 16 ľudí. Aby vyviazli živí, museli robiť nepredstaviteľné veci, vrátane kanibalizmu. Na stretnutí po 50 rokoch priznali, že to, čo urobili, neľutujú.
Roberto Canessa mal len 19 rokov, keď ako študent medicíny nasadal do lietadla spolu s tímom amatérskych ragbistov smerujúcich z Uruguaja na zápas do Čile (celkovo bolo na palube 45 ľudí). Aby sa dostali na miesto, museli v malom lietadle preletieť ponad nehostinné Andy. Keď lietadlom začali otriasať turbulencie, pilot urobil osudovú chybu, aj pre hustú hmlu nesprávne odhadol pozíciu a začal klesať v čase, keď boli ešte v nebezpečnej blízkosti hôr. Len o niekoľko sekúnd neskôr lietadlo narazilo do zasnežených vrcholkov.
Následky havárie boli strašné, niekoľko pasažierov zomrelo okamžite na mieste. Ďalší ležali v troskách s dolámanými kosťami a mnohými vážnymi poraneniami, niekoľkým z tiel vytŕčali úlomky lietadla. Roberto mal šťastie, prežil a vyviazol bez poranení. V priebehu nasledujúcich dní obete havárie postupne umierali na následky svojich poranení, ale aj v dôsledku podchladenia. Aby toho nebolo málo, na preživších sa zosypala lavína a pripravila o život ďalších 8 ľudí. Zmietla so sebou aj tie biedne zásoby, ktoré sa mužom podarilo v okolí lietadla pozbierať.
Viac si môžete prečítať v článku: Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Letecká doprava na Slovensku zažíva väčšie šialenstvo než kedykoľvek predtým. Nízkonákladovka Wizz Air otvára viac ako 20 nových liniek, na čo zareagoval aj Ryanair, ktorý si chce udržať status najväčšieho prepravcu bratislavského letiska a ohlásil aj novú horúcu linku z Košíc. O Bratislavu sa strhol boj a Ryanair sa stal jej významným propagátorom. Okrem toho sa už budúci piatok dočkáme prvého letu z Bratislavy do Košíc a opačne s novou dotovanou linkou. Bežných ľudí však môže najviac zaujímať to, do akých nových destinácií sa dostanú a či tento súboj nízkonákladových dopravcov prinesie lacné letenky.
Lukáš Chovan je profesionálny hľadač leteniek a cestovateľ, ktorý okúsil život na Azorách alebo sa už dvakrát zúčastnil na preslávenom karnevale v Riu v role tanečníka. Prezradil nám, prečo sú tieto novinky skvelou správou pre Slovákov a takisto môžu pomôcť nášmu turizmus, a opísal aj druhú stránku novej leteckej linky, vďaka ktorej sa dostaneme z Bratislavy do Košíc za rekordnú jednu hodinu.
„Je to geniálna správa pre bratislavské letisko, celkovo pre Slovensko a náš turizmus, ale, samozrejme, aj pre ľudí, ktorí môžu využiť lacné letenky. Na druhej strane, je tam nejaké to „ale“ ohľadom toho, ako to využijeme. Vieme, že Bratislava je prechodná stanica a ľudia tu strávia dajme tomu deň a potom sa presunú do Viedne, Prahy či Budapešti. Bude zaujímavé sledovať, ako zareaguje slovenský turizmus – či sa možno posilnia linky do našich top turistických miest, a ako to bude fungovať. Ale v každom prípade je to super správa,“ priblížil Lukáš.
Prečo sa Wizz Air aj Ryanair bijú o Bratislavu a ako môžete na dovolenke ušetriť aj stovky eur, nám Lukáš prezradil v rozhovore: Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
O megautajovanej misii CIA ste možno nepočuli
Vrcholiace 60. roky charakterizuje mimoriadne napätá situácia spojená s kubánskou krízou a naplno rozohrané hry tajných služieb. V období hlbokej studenej vojny hrali rolu aj najmenšie detaily a azda najcennejšou komoditou boli informácie. Práve kvôli nim sa Američania pustili do mimoriadne náročnej a prísne utajovanej misie. Medzi najnebezpečnejšie zbrane minulého storočia sa rozhodne radili aj ponorky, ktoré vybavené balistickými raketami brázdili svetové oceány.
Ich konštruovanie a samotné fungovanie, pochopiteľne, patrilo pod prísnu úroveň utajenia a jedna či druhá strana by bola ochotná za prípadné informácie zaplatiť skutočne mastnú sumu. Celý príbeh sa začal písať v kritickom roku 1968. Z námornej základne v Petropavlovsku na ruskom polostrove Kamčatka vtedy vyplávala sovietska ponorka K-129, ktorá niesla aj tri nukleárne balistické rakety. Plavidlo bolo vo vypätom období pripravené v prípade vojny na útok, no zrazu sa severozápadne od ostrova Havaj stratilo. Samozrejme, žiadne oficiálne správy neprišli, no Američania si všimli neobvyklú aktivitu sovietskych plavidiel v oblasti.
Čo sa dialo ďalej, si môžete prečítať v našom článku: Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili
Krátko po 19.30 sa pokojná nedeľná cesta zmenila na desivý zážitok, na ktorý cestujúci len tak nezabudnú. Na trati medzi Pezinkom a Bratislavou sa zrazil diaľkový Express Tatran smerujúci z Košíc s regionálnym vlakom, ktorý prichádzal do hlavného mesta. Náraz bol taký silný, že vo viacerých vozňoch vypadla elektrina, popadala batožina a cestujúci prežívali chvíle plné chaosu, strachu aj bezmocnosti.
Redakcia interezu sa skontaktovala s priamym účastníkom nehody – mladým študentom Adamom, ktorý sedel v treťom vagóne. Opísal, čo zažil v momente zrážky, počas evakuácie aj po príchode pomoci. V rozhovore nám prezradil, ako to vo vlaku vyzeralo tesne po zrážke, aké mal pocity, ako prebehla evakuácia, čo ho takmer zabilo a ako na celú udalosť reagovali cestujúci.
Viac v našom článku: Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Najväčší únos v dejinách
Z únosu, ktorý sa odohral v roku 1976, vám pôjde mráz po chrbte. Traja muži sa zmocnili autobusu plného detí, prinútili ich vliezť do nákladného auta pochovaného pod zemou a žiadali vysoké výkupné. Bol júl 1976, keď v Chowchille v Kalifornii rodičia 26 detí posadili svoje potomstvo do autobusu smerujúceho na školský výlet.
Nemali absolútne tušenie, že čoskoro prežijú svoju najhoršiu nočnú moru. Autobus sa totiž stratil spolu so šoférom, 55-ročným Frankom Edwardom Rayom, a s 26 deťmi vo veku od 5 do 14 rokov. Na začiatku išiel výlet podľa plánu a deti už boli na ceste domov, keď sa pred autobusom z ničoho nič o štvrtej poobede objavila biela dodávka. Do autobusu nastúpili dvaja muži, na hlavách mali natiahnuté silonky a v rukách mali podomácky upravené pištole.
Jeden z nich mieril Rayovi na hlavu a prinútil ho, aby opustil miesto šoféra. Na jeho miesto si sadol druhý zo zločincov a tretí šoféroval dodávku. Samozrejme, deti boli z toho, čo sa dialo, vydesené. Len 6-ročný Larry Park sa vyjadril, že vďaka maskám muži vyzerali, akoby mali namiesto očí len prázdne diery. Zdalo sa mu, že sa díva priamo na smrť.
Ako to celé pokračovalo a ako sa im podarilo prežiť, si môžete prečítať v článku: Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody?
Slovensko v posledných mesiacoch žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Naposledy to bolo počas Sviatku všetkých svätých a na rade je teraz Deň boja za slobodu a demokraciu.
Slováci sú pritom už dlhé roky zvyknutí, že 17. novembra sú všetky obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si musia vybaviť deň predtým. Teraz je však všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do obchodov a vlastne všetkých pracujúcich naháňa do práce. Počet sviatkov, počas ktorých budú obchody povinne zatvorené, sa zníži na 5,5 dňa. Aj takto vyzerá slovenská konsolidácia v praxi. Aj napriek tomu voľno 17. novembra ohlásilo už viac ako tristo firiem, škôl a organizácií. My sme sa preto rozhodli veľkých obchodných reťazcov opýtať, ako budú otvorené v pondelok 17. novembra.
Viac v našom článku: Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov:
K zrážke vlakov pri Pezinku sme sa vrátili aj v našom ďalšom článku a tentoraz sme sa na názor opýtali odborníka. Oslovili sme dopravného analytika Jozefa Drahovského, ktorý situáciu rozobral z technického hľadiska a vysvetlil, ako mohla zrážka vzniknúť aj na najmodernejšej trati na Slovensku.
Podľa odborníka už prvá nehoda spustila medzi cestujúcimi vlnu nedôvery, ktorú druhý incident ešte prehĺbil. „Odhadujem, že teraz to bude ešte horšie. Z dlhodobého hľadiska rozhodne to, či cestujúci majú nejakú alternatívu,“ hovorí Jozef Drahovský. Odborník nám vysvetlil, ako funguje systém ETCS, prečo nezabránil zrážke, akú chybu mohol spraviť rušňovodič, kto za nehodu môže niesť zodpovednosť, či ako by teraz mali postupovať samotné železnice.
Viac v našom článku: Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Ivana žije v Austrálii
Stabilnú prácu a život v Európe vymenila za život v krajine kengúr. V našom rozhovore nám prezradila nielen to, ako vyzerá jej život v Austrálii, ale aj to, aký kultúrny šok tu zažila, ako tu ľudia žijú a čo na Slovensku funguje lepšie.
Ivana pochádza z Liptova, no v súčasnosti žije na úplne opačnom konci sveta – v oblasti Sunshine Coast, ktorá leží v slnečnom štáte Queensland v Austrálii. Táto pobrežná oblasť je známa svojimi rozľahlými plážami a subtropickou prírodou.Po úspešnom ukončení štúdia na univerzite v Brne si našla skvelú stabilnú prácu v kancelárii, no rýchlo zistila, že ju takýto život nebude napĺňať dlhodobo. Austrália si ju získala ešte počas polročného študijného pobytu, aj preto sa rozhodla, že tu začne svoju novú životnú kapitolu.
Viac sa dozviete tu: Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Jednou z nádherných a nenáročných túr, ktorú si môžete vychutnať aj v tomto období, je trasa vedúca z Trangošky k Chate generála M. R. Štefánika. Je súčasťou diaľkovej trasy SNP a máte to z nej len na skok na Ďumbier – najvyšší vrch Nízkych Tatier. Vybrali sme sa po nej, na chrbty nasadili drevené krosná a vyskúšali si odniesť náklad podobne ako hrdinovia, ktorých tak obdivujeme.
Výstup sme začínali na Trangoške na južnom úpätí Nízkych Tatier a odtiaľ nás čakalo stúpanie 645 metrov. Odmena v podobe šálky horúceho čaju, ktorú sme mali dostať po vynesení nákladu na chatu, bola príliš lákavá, aby sme jej odolali. Dolu pri chate Zázvor sme si na krosná priviazali po jednom kuse mokrého dreva, ktoré tu už čakalo pripravené na dobrovoľníkov, aby ho odniesli hore na Štefáničku.
Presnú váhu nášho nákladu sme len hádali, no po ceste niekto odhadol, že na pleciach môžem mať asi 30 kilogramov. Spočiatku sa našli aj takí, ktorí neverili, že túto výzvu zvládneme, ale my sme sa do nej pustili s nadšením, veľkým odhodlaním a, samozrejme, s dávkou pokory.
Čo bolo na turistike s nákladom na chrbte najnáročnejšie a koľko nám trvalo dostať sa do cieľa, sa dozviete v našej reportáži: Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Nahlásiť chybu v článku