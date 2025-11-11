Ryanair robí obrovskú kampaň Bratislave a láka ľudí lacnými letenkami na vianočné trhy. Nazýva ju skrytým klenotom Európy

Reprofoto: Instagram/ryanair / Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dana Kleinová
Zatiaľ čo Slováci radi chodia na vianočné trhy do zahraničia, tento rok je vysokopropagovanou destináciou práve Bratislava.

Vianočné obdobie sa blíži a spolu s ním sa Slováci pripravujú aj na vianočné trhy. V okolí navštevujú napríklad tie viedenské alebo gdanské, no neboja sa letieť aj ďalej, napríklad do Londýna. Podľa jednej leteckej spoločnosti však tento rok nemusia ísť ďaleko, ak chcú zažiť tú pravú vianočnú atmosféru a preskúmať skrytý klenot Európy.

Ošiaľ s bratislavskými vianočnými trhmi začala letecká spoločnosť Ryanair pred pár dňami a zdá sa, že s lákaním turistov do nášho hlavného mesta neplánuje prestať. Len nedávno zverejnila oznam: „Nie ste si istý, kde je Bratislava? Perfektné. Zistite to už od 16,99 eura.“ a tiež ďalší, kde vysvetľovala, že „Bratislava je vašou novou destináciou, ktorú musíte navštíviť počas sviatkov.“

Lákajú lacnými letenkami aj pamiatkami, ktoré musíte vidieť

Popri Bratislave Ryanair túto vianočnú sezónu propaguje španielske mesto Vigo, Vádí Rum v Jordánsku a Budapešť, ktorú v spojení so sviatočným obdobím dobre poznajú aj Slováci. Podľa počtu príspevkov však Ryanair robí najväčšiu kampaň práve Bratislave a označuje ju za top destináciu týchto Vianoc.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ryanair_European_Airline (@ryanair)

Nie sú to pritom len vianočné trhy, čo spoločnosť Ryanair propaguje. Spolu s oznamom, že ľudia môžu zakúpiť najlacnejšie letenky už od ceny 16,99 eura, pridala aj tipy na ďalšie destinácie, ktoré by mali ľudia navštíviť, keď už zavítajú do Bratislavy. Medzi nimi nechýbajú napríklad Bratislavský hrad či hrad Devín, ale tiež vyhliadková veža UFO.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ryanair_European_Airline (@ryanair)

Ryanair navyše cestovateľov láka na slovenskú kuchyňu a kultúru, ktorú môžu zažiť priamo v Bratislave, skrytom klenote Európy, ako ju nazvali. Milovníci Vianoc a trendov tak nemusia ísť ďaleko, ak chcú zažiť tú pravú sviatočnú atmosféru a navštíviť najžiadanejšiu destináciu tejto sezóny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Česká olympijská snoubordistka zažila minúty hrôzy. Video ukazuje, ako leží zavalená v snehu a čaká…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac