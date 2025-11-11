Ryanair robí obrovskú kampaň Bratislave a láka ľudí lacnými letenkami na vianočné trhy. Nazýva ju skrytým klenotom Európy

Vianočné obdobie sa blíži a spolu s ním sa Slováci pripravujú aj na vianočné trhy. V okolí navštevujú napríklad tie viedenské alebo gdanské, no neboja sa letieť aj ďalej, napríklad do Londýna. Podľa jednej leteckej spoločnosti však tento rok nemusia ísť ďaleko, ak chcú zažiť tú pravú vianočnú atmosféru a preskúmať skrytý klenot Európy.
Ošiaľ s bratislavskými vianočnými trhmi začala letecká spoločnosť Ryanair pred pár dňami a zdá sa, že s lákaním turistov do nášho hlavného mesta neplánuje prestať. Len nedávno zverejnila oznam: „Nie ste si istý, kde je Bratislava? Perfektné. Zistite to už od 16,99 eura.“ a tiež ďalší, kde vysvetľovala, že „Bratislava je vašou novou destináciou, ktorú musíte navštíviť počas sviatkov.“
Lákajú lacnými letenkami aj pamiatkami, ktoré musíte vidieť
Popri Bratislave Ryanair túto vianočnú sezónu propaguje španielske mesto Vigo, Vádí Rum v Jordánsku a Budapešť, ktorú v spojení so sviatočným obdobím dobre poznajú aj Slováci. Podľa počtu príspevkov však Ryanair robí najväčšiu kampaň práve Bratislave a označuje ju za top destináciu týchto Vianoc.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nie sú to pritom len vianočné trhy, čo spoločnosť Ryanair propaguje. Spolu s oznamom, že ľudia môžu zakúpiť najlacnejšie letenky už od ceny 16,99 eura, pridala aj tipy na ďalšie destinácie, ktoré by mali ľudia navštíviť, keď už zavítajú do Bratislavy. Medzi nimi nechýbajú napríklad Bratislavský hrad či hrad Devín, ale tiež vyhliadková veža UFO.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ryanair navyše cestovateľov láka na slovenskú kuchyňu a kultúru, ktorú môžu zažiť priamo v Bratislave, skrytom klenote Európy, ako ju nazvali. Milovníci Vianoc a trendov tak nemusia ísť ďaleko, ak chcú zažiť tú pravú sviatočnú atmosféru a navštíviť najžiadanejšiu destináciu tejto sezóny.
Nahlásiť chybu v článku