Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali

Slovensko v posledných mesiacoch žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Naposledy to bolo počas Sviatku všetkých svätých a na rade je teraz Deň boja za slobodu a demokraciu.
Slováci sú pritom už dlhé roky zvyknutí, že na sviatky sú všetky obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si musia vybaviť deň predtým. Teraz je však všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do obchodov. Počet sviatkov, počas ktorých budú obchody povinne zatvorené, sa zníži na 5,5 dňa.
Ľuďom zrušili voľno
Zákaz predaja sa má po novom týkať len 1. januára (Nový rok a vznik SR), Veľkého piatka, Veľkonočnej nedele a tiež troch vianočných dní, a teda 24. decembra (po 12. hodine), 25. a 26. decembra . Vypadáva napríklad 6. január, spomínaný 1. november či dokonca aj Veľkonočný pondelok.
Aj napriek tomu voľno 17. novembra ohlásilo už viac ako tristo firiem, škôl a organizácií. Tvorcovia portálu podporujemnovember.sk sa rozhodli zverejniť zoznam firiem, organizácií a škôl, ktoré napriek zmenám, ktoré vymyslela Ficova vláda, udeľujú zamestnancom a študentom voľno.
Obchody by však mali byť v pondelok 17. novembra otvorené podľa bežných otváracích hodín. V obchodných reťazcoch sme zisťovali, či v nich Slováci v tento deň naozaj nakúpia alebo nie, keďže aj počas Sviatku všetkých svätých nastali menšie zmeny.
Iba prednedávnom boli pritom počas štátnych sviatkov otvorené len čerpacie stanice, predajne obsluhované majiteľom, benzínky, niektoré služby (pohotovostné lekárne) a predajne kvetov. Po novom bude môcť byť otvorené prakticky všetko, a to aj bežné obchody v obchodných domoch, rôzne prevádzky a služby.
Vyjadrenie reťazcov
Obchodný reťazec Lidl nám v odpovedi potvrdil, že prevádzky bude mať otvorené ako počas bežného pracovného dňa, čím sa 17. november po novom prakticky aj stal. „Dňa 17. 11. 2025 budú naše predajne otvorené v štandardnej otváracej dobe,“ potvrdila pre interez hovorkyňa Adriana Maštalircová.
Takmer rovnako nám na našu otázku odpovedala aj Mária Zerzanová z obchodného reťazca Tesco. „V pondelok 17. 11. 2025 na Deň boja za slobodu a demokraciu budú predajne Tesco otvorené podľa štandardných otváracích hodín,“ prezradila. Podľa štandardných otváracích hodín budú otvorené aj predajne Billa, čo nám potvrdil hovorca reťazca Marek Kravjar.
Menšia zmena však čaká návštevníkov obchodov Coop Jednota. „Všetky regionálne spotrebné družstvá budú mať 17. 11. predajne otvorené v štandardnom režime (pracovný deň), s výnimkou predajní patriacich spotrebnému družstvu COOP Jednota Brezno, ktoré majú skrátenú otváraciu dobu do 12. h,“ povedala pre interez hovorkyňa Jana Kuklová.
Bežné otváracie hodiny potvrdil aj Kaufland. „Ďakujeme tým, ktorí k nám prídu 17. 11. nakúpiť a rešpekt tým, ktorí neprídu. Aj o tom je sloboda,“ napísal reťazec v príspevku na sociálnej sieti, čo u ľudí vyvolalo zmiešané reakcie.
Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj reťazcu Biedronka, ktorý však, podobne ako naposledy, na našu výzvu nereagoval. V prípade dodania odpovede budeme článok aktualizovať.
