Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze

Navštívili sme ďalšiu reštauráciu zo šou Na nože, pozreli sme sa na strašidelný hrad úplne zadarmo, ale vybrali sme pre vás aj krásne vianočné trhy, ktoré musíte tento rok navštíviť. Aj to a ešte viac vám v rámci svojich článkov a reportáží zmapovali naši šikovní redaktori v rámci kategórie PREMIUM. Chcete vedieť viac? Tak určite čítajte ďalej, čo všetko vám počas tohto týždňa priniesli.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Smutný príbeh Lajky
3. novembra 1957 sa Lajka stala prvým živým tvorom, ktorý sa dostal do vesmíru. Jej posledné chvíle však boli veľmi smutné. Lajka bola túlavá sučka, ktorú našli v uliciach Moskvy a špeciálne ju vycvičili na cestu do vesmíru. Výlet si však Lajka príliš neužila. Len päť hodín po tom, ako sa dostala do vesmíru, sa jej telo začalo prehrievať a napokon zomrela.
Odpálenie rakety Sputnik 2 bolo zlomovým bodom v histórii ľudstva. Bola to druhá raketa, ktorá sa dostala na obežnú dráhu Zeme a prvá, ktorá v sebe niesla aj živého tvora. Lajka bola približne trojročná sučka nájdená v uliciach Moskvy. Takéto psy boli zvyknuté na hlad, smäd, drsnú ruskú zimu a celkovo náročné podmienky. Preto bola ideálnym adeptom pre let do vesmíru. To, čo by iných psov museli učiť či trénovať niekoľko mesiacov, Lajku naučili ulice hlavného mesta Sovietskeho zväzu.
Lajka bola kríženec teriéra a loveckého severského psa. Spolu s ňou boli vybraté ďalšie dve sučky, Albina a Mushka.
Ako prebiehal jej let a prečo jej odkaz dodnes žije, si môžete prečítať v našom článku: Pred štartom ju pobozkali na ňufák a popriali šťastný let. Ten sa nekonal, Lajka sa uvarila vo vesmíre po pár hodinách
Najedli sme sa v reštaurácii z Na nože len za 3 eurá
Reštaurácie z posledných epizód populárnej šou na Nože priniesli viacero prekvapení. V podnikoch sme sa boli najesť aj my a obedové menu sme ochutnali aj v košickom samoobslužnom bistre Bayer restaurant. Celkom náhodou sme natrafili na spôsob, ako sa tam najesť len za 3 eurá, stravovanie pritom dnes vôbec nie je lacnou záležitosťou. Mnohí o tejto možnosti ani len netušia.
Aj obyčajný nákup potravín človeku občas dvihne tlak tým, aký vie byť drahý. Nehovoriac o tom, koľko neraz zaplatíme za obed v reštaurácii. My sme ale náhodne natrafili na spôsob, ako sa môžete najesť za pár drobných a nehovoríme o jedení rožkov s treskou.
Ak chcete vedieť viac o tom, ako sme sa najedli len za 3 eurá, prečítajte si našu reportáž tu: Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo
Uprostred októbra sme sa vybrali do doliny, ktorú dobre poznáme, no zakaždým nás dokáže ohúriť ešte viac. Je to jedno z tých miest, kam sa radi vraciame pre jedinečný pokoj a krásu, ktorými oplýva. Jesenné slnko zalievalo hory zlatistým svetlom, vzduch voňal vlhkým lístím a stromy hýrili všetkými možnými farbami. Každý krok dolinou nám dodával viac a viac energie.
Či už sem prídete ako turista s batohom, cyklista túžiaci po dobrodružstve, alebo len ako niekto, kto potrebuje vypnúť a načerpať energiu, dolina vás privíta s otvorenou náručou. A ak sa sem vyberiete práve v jeseni, tak ako aj my, pripravte sa na vizuálnu symfóniu farieb.
Viac sa dozviete tu: Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Šialený kult zarábal na ľuďoch milióny
Kalifornia bola okolo roku 1950 miestom, kde sa mnoho ľudí pasovalo s démonom v podobe závislosti od návykových látok. Charles Dederich sa preto rozhodol založiť organizáciu, ktorá takýmto ľuďom pomôže zbaviť sa jej a opäť sa postaviť na nohy. Napokon sa to ale celé zvrhlo.
História organizácie s názvom Synanon siaha do roku 1958, kedy ju založil Charles E. „Chuck“ Dederich. On sám bojoval s alkoholizmom a navštevoval skupiny anonymných alkoholikov. Spojenými štátmi v tom čase zmietala heroínová epidémia a podľa Dedericha anonymné stretnutia s ďalšími závislými jednoducho nestačili. Chcel ich posunúť na vyššiu úroveň.
Synanon mal byť prvou terapeutickou komunitou svojho druhu v Kalifornii, ktorej cieľom bolo pomáhať ľuďom závislým od drog. Program spočiatku spočíval v tom, že Dederich sa ujal približne 60 bývalých ťažkých zločincov a narkomanov, ktorí s ním žili v tzv. dome bez drog na pláži v Santa Monice. Spoločný život v komunite a snaha o zlepšenie svojich vyhliadok do budúcnosti na začiatku prinášali pozitívne výsledky, vyzeralo to naozaj sľubne. Ľudia ťažko skúšaní osudom si navzájom pomáhali a podporovali sa.
Chápali, čím si ten druhý prechádza. Nebolo to však také ružové, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dederich totiž využíval metódy, ktoré boli, mierne povedané, nekonvenčné.
Viac si môžete prečítať v článku: Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok
Onedlho sa európske metropoly rozžiaria tisíckami svetielok, vo vzduchu bude voňať varené víno, škorica, medovníky či pečené gaštany a ulice sa zaplnia smiechom, sviatočnou náladou a koledami. Pomaly už totiž prichádza najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Preto sme pre vás vybrali tie najčarovnejšie vianočné trhy v Európe pre tento rok, ktoré rozhodne stoja za návštevu.
Európa sa približne od polovice novembra až do príchodu Troch kráľov mení na rozprávkovú krajinu. Na to, aby ste zažili tú pravú sviatočnú atmosféru, však nemusíte cestovať až do Paríža či Londýna. Tie najkrajšie vianočné trhy máme totiž doslova na skok. Portál European Best Destinations zostavil rebríček najkrajších vianočných trhov v Európe pre rok 2025 a skvelou správou je, že sa v ňom umiestnilo hneď niekoľko miest z našich susedných krajín.
Viac sa dozviete tu: Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Malackí pediatri sa rozhodli ponúkať vopred vyplnené ospravedlnenky
Detské ambulancie v Malackách oznámili pacientom možnosť využitia ospravedlneniek pre žiakov v škole „dopredu“. Podpísané ospravedlnenky s pečiatkou lekára tak rodičia môžu nájsť v čakárni ambulancie.
Takúto možnosť propaguje napríklad ambulancia Medastar so sídlom v obciach Zohor a Kuchyňa (okr. Malacky), ale napríklad aj „susedná“ ambulancia MUDr. Tatiany Spevákovej v Malackách. Svoje konanie pediatri obhajujú dlhodobým neriešením zhoršujúcej sa situácie.
Viac sa dozviete v článku: Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga
Kriminalistu Jozefa Vachálka v deväťdesiatych rokoch poznalo celé bratislavské podsvetie – a poznalo ho dôverne. Či už to bol odsúdený vrah Jozef Slovák alebo Ondrej Rigo, najznámejší a najbrutálnejší sériový vrah, akého Slovensko dovtedy poznalo. Vachálek vyšetroval vraždu Petra Steinhübela alias Žaluďa, videl Černáka v deň, keď s kamarátom Kánom vstupoval na prezídium a bol priamo na mieste krátko po tom, ako vybuchlo auto s Tutim a Papasom. Detonáciu počul z jedálne.
Ako kriminalista z oddelenia vrážd videl Jozef Vachálek do zákulisia krimiscény divokých 90. rokov. Od jeho prvého prípadu neprešlo veľa rokov a už lovil priznanie z Ondreja Riga či sprevádzal Jozefa Slováka na miesto, kde zavraždil jednu zo svojich obetí. „Prešlo už takmer 24 hodín, končil čas, kedy sme ho mohli zadržiavať. Tak som mu tam dal pár otázok – takých výstižných, kde som cítil, že si vymýšľa,“ spomína na vypočúvanie Slováka. „A on mi hovorí: ‘Dobre teda, tebe sa priznám. Tebe to ukážem. Ukážem ti, kde je,“ opisuje svoju skúsenosť s vrahom.
Viac sa dozviete v rozhovore: Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Rozhovor s režisérom filmu Veľký vlastenecký výlet:
Vojna na Ukrajine trvá už takmer štyri roky a napriek niektorým snahám to stále nevyzerá, že by sa krviprelievanie mohlo v dohľadnej dobe skončiť. Vladimir Putin stále vedie bezprecedentnú a brutálnu inváziu a o život pripravil státisíce ľudí, či už vojakov, alebo nevinných civilistov. Stále sa však medzi nami nájdu ľudia, a nie je ich málo, ktorí ho v tom podporujú. Aj z tohto dôvodu prednedávnom vznikol film Veľký vlastenecký výlet.
Trojica Čechov, ktorí podľahli dezinformáciám a popierajú ruskú inváziu na Ukrajinu, sa stala hlavnými postavami nového českého dokumentu režiséra Robina Kvapila. Ten trojicu vzal na cestu po vojnou zničených mestách, úkrytoch a masových hroboch, kde im dal do rúk kamery, aby zachytili svoje zážitky a zažili vojnu, o ktorej pochybujú a niektorí z nich ju aj podporujú.
Režisér nám v rozhovore prezradil, ako prebiehal výber protagonistov, ako ho film zmenil, čo si myslí o Ficovi, koľko dostali účastníci zaplatené, či aká je spätná väzba.
Viac v našom článku: Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Zohran Mamdani, novozvolený starosta New Yorku sa navonok zdá ako ideálny kandidát, ktorý v politike zastupuje bežných chudobných ľudí. Vynárajú sa však informácie o jeho prepojeniach s radikálnymi moslimskými lídrami, antisemitizme a aj obvinenia z tábora Donalda Trumpa, že je komunista.
Po volebnej noci vyhlásil, že jeho presvedčivé víťazstvo vo voľbách je dôkazom, že existuje spôsob, ako poraziť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom demokratických hodnôt, ktoré Mamdani zastáva. Mamdani, ktorý prišiel do USA z Ugandy ako dieťa, stavil na podporu mladých voličov, robotníckej triedy a ľudí, ktorí sa cítia opomenutí tradičnou politikou. Zastáva socialistické hodnoty a boj proti bohatej korporátnej vrstve.
Ako sa dostal až na post starostu, aké ho sprevádzajú kontroverzie a ako ho vnímajú politickí oponenti, sa dozviete v našom článku: Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšej ženy sa boja aj za mrežami
Sérioví vrahovia neraz vyčíňajú v priebehu rokov. Joanne ale stačilo len 10 dní na to, aby v ľuďoch vyvolala absolútnu hrôzu. Zavraždila troch ľudí, dvaja ďalší unikli len o vlások. Patrí medzi tie najhoršie indivíduá, pri ktorých ostáva len dúfať, že sa spoza mreží nikdy nedostanú. Dokonca sa o nej hovorí, že je najnebezpečnejšou ženou Británie.
K ľudskému životu nemá žiadnu úctu. Z väzenia plánovala ujsť. Chcela zavraždiť dozorkyňu a odrezať jej prsty, aby mohla jej odtlačky použiť na odomknutie špeciálne biometricky zabezpečených dverí. Jej plán sa ale podarilo odhaliť a Joanne bola umiestnená na samotku. Po dvoch rokoch podala na súd sťažnosť. Verila, že dlhodobý pobyt na samotke porušuje jej ľudské práva. Súd ale jej prípad zmietol zo stola.
Ak sa chcete o prípade brutálnej vrahyne dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Mladá Američanka menom Ayo si vybudovala toto široké publikum ako „milujúca mama v domácnosti, ktorá pripravuje jedlo pre svoju 2-ročnú dcéru, 8-ročného syna a manžela Deana tak, aby ušetrila peniaze“, opisuje. Ľudia ju však vinia, že nie je taká chudobná, ako predstiera, a chce len vyvolávať vášne. Kritizujú jej schopnosti v kuchyni aj kvalitu surovín, ktoré používa. Tvrdé slová sa valia tiež na správanie jej manžela Deana.
Napríklad v jednom zo svojich videí sa rozhodla uvariť svojej rodine vývar, pretože na nich niečo liezlo. Najprv do hrnca naliala vodu zo zaváraninového pohára, potom v nej uvarila kuracie prsia – bez akéhokoľvek dochutenia. Keď ich vybrala, pridala zeleninu, kúsky kuracieho mäsa potrhala a vrátila späť, a napokon všetko zaliala kuracím vývarom z kartónu.
Keď mamička v závere videa naservírovala polievku rodine, deti síce bez slova jedli, no jej manžel Dean mal problém so zelerom. Aj keď dostal prázdny tanier, na ktorý ho mohol vyložiť, kúsky uvarenej zeleniny namiesto toho ukladal priamo na jedálenský stôl. Ľudí tento krok natoľko šokoval, že autorke videa začali v húfoch odkazovať, aby sa s ním rozviedla.
Prečo si ľudia myslia, že rodina nie je taká chudobná ako Ayo prezentuje, a čo na tieto obvinenia tvrdí Dean, sa dozviete v našom článku: Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Nahlásiť chybu v článku