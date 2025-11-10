Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

"Rozdiel medzi „modrou“ a „bielou“ golierovou prácou nie je až taký dramatický ako na Slovensku," prezradila Ivana.

Stabilnú prácu a život v Európe vymenila za život v krajine kengúr. V našom rozhovore nám prezradila nielen to, ako vyzerá jej život v Austrálii, ale aj to, aký kultúrny šok tu zažila, ako tu ľudia žijú a čo na Slovensku funguje lepšie. 

Ivana pochádza z Liptova, no v súčasnosti žije na úplne opačnom konci sveta – v oblasti Sunshine Coast, ktorá leží v slnečnom štáte Queensland v Austrálii. Táto pobrežná oblasť je známa svojimi rozľahlými plážami a subtropickou prírodou.

Po úspešnom ukončení štúdia na univerzite v Brne si našla skvelú stabilnú prácu v kancelárii, no rýchlo zistila, že ju takýto život nebude napĺňať dlhodobo. Austrália si ju získala ešte počas polročného študijného pobytu, aj preto sa rozhodla, že tu začne svoju novú životnú kapitolu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ivana Švalecová (@ivanasvalecova)

Kedy a prečo si sa odsťahovala do zahraničia?

Do Austrálie som sa presťahovala začiatkom apríla 2025. Nebol to úplne spontánny krok, pretože som tu už raz bola, v roku 2023, na šesťmesačnom študijnom pobyte cez univerzitu. Veľmi sa mi tu zapáčilo a odvtedy som vedela, že by som sa sem raz chcela vrátiť.

Po škole v Brne som mala síce dobrú prácu v kancelárii, ale necítila som, že je to niečo, čo ma bude napĺňať dlhodobo. Kamaráti sa začali rozchádzať do rôznych miest, práve na jar 2025 sa aj moja spolubývajúca chystala odísť mimo Európy, takže celkom prirodzene sa vyskytla aj otázka nového bývania v Brne a takých tých životných rozhodnutí. Zároveň som mala pocit, že ma v Česku už nič nedrží a do rodného Ružomberka sa mi vracať nechcelo. Chcela som ešte zažiť niečo nové a trochu zmeniť prostredie.

Austrália mi prišla ako ideálna voľba – krajina, ktorú už trochu poznám, cítila som sa tam dobre a zároveň som tam už mala aj dobrých priateľov, s ktorými som ostala v kontakte. Tak som si povedala, že kedy, ak nie teraz.

Čo všetko si pred odchodom musela zariadiť? Aké úrady, povolenia a podobne?

Prvým krokom sú, samozrejme, víza. Ja som to mala o niečo jednoduchšie, pretože som už v Austrálii raz bola a proces aj možnosti víz som trošku poznala. Tentoraz som si vybavovala „Working Holiday Visa“ – to sú víza pre mladých ľudí, ktorí chcú Austráliu spoznať, cestovať a zároveň mať možnosť aj pracovať. Platia na rok, s možnosťou jednorazového predĺženia.

Spolu so študentskými vízami je to asi najjednoduchšia cesta, ako sa sem dostať. Nejaké seriózne pracovné víza alebo víza na trvalú migráciu sú dosť náročné, ako požiadavkami, tak aj finančne. To je potom lepšie riešiť postupne, práve tak, že človek sem príde na nejaké takéto jednoduchšie víza a ak tu chce zostať, postupne sa podľa okolností prispôsobí a žiada o ďalšie víza, ktoré mu najviac vyhovujú a pri ktorých vie splniť podmienky.

K žiadosti o víza treba okrem základných dokumentov aj medzinárodný certifikát z angličtiny. Požadované skóre nie je nijako extrémne náročné – s bežnou úrovňou B2 to väčšina zvládne bez problémov.

Zložitejšie som to mala so zdravotným poistením na Slovensku. Keďže som krátko pred odchodom skončila prácu v Česku, musela som si zdravotné poistenie na Slovensku doplácať sama a až po uzavretí súkromného poistenia v Austrálii som mohla slovenské zrušiť. Nebol to jednoduchý proces.

Ak chce človek v Austrálii pracovať, potrebuje tzv. „tax file number“ – niečo ako daňové číslo. Ideálne je vybaviť si ho vopred, pretože proces trvá niekoľko týždňov. Ja som ho, našťastie, mala už z predchádzajúceho pobytu, keď som popri škole pracovala v kaviarni.

Čo sa týka bývania, mala som šťastie, že som ho vyriešila cez známych. Ale pre tých, čo tu nikoho nepoznajú, sú skvelé rôzne facebookové skupiny, kde sa ponúkajú „shared houses“ – Austrália je plná mladých ľudí z celého sveta na podobných vízach, takže nové spolubývania sa hľadajú pomerne rýchlo.

A nakoniec zdravotné poistenie v Austrálii – určite odporúčam spraviť si tu „private health insurance“, nie riešiť to cez slovenské cestovné poistenie, to je zbytočne drahé. Tých austrálskych poisťovní je veľa a ponúkajú zdravotnú starostlivosť veľmi podobnú tej, ktorú majú miestni.

Čomu sa v Austrálii venuješ pracovne? Mala si problém nájsť si prácu ako cudzinka?

Úprimne, prišla som sem „na blink“. Hovorila som si, že nebude problém niečo si nájsť – napokon, keď som tu bola po prvý raz, prácu som mala už počas prvého mesiaca. Bola som pripravená na hocijakú príležitostnú prácu, len aby som mala nejaký príjem na začiatok, a potom by som postupne riešila niečo zaujímavejšie.

No tentoraz to nešlo tak hladko. Rýchlo som zistila, že nie všetci zamestnávatelia v Austrálii sú nadšení z „Working Holiday víz“. Títo ľudia tu totiž často len cestujú, menia prácu alebo hľadajú krátkodobé „cash in hand“ brigády, takže firmy k nim pristupujú s opatrnosťou. Keď k tomu pripočítam fakt, že bývam v menšom meste na Sunshine Coast, a nie niekde v Sydney, nebolo to úplne jednoduché.

Po troch mesiacoch bez práce som už bola dosť zúfalá, ale zároveň som fakt nechcela ísť cestou „fastfoodov“ alebo „Uberu“. Trh práce je tu naozaj plný mladých ľudí z celého sveta, takže človek musí počítať s tým, že odošle desiatky, možno stovky životopisov, a nik sa neozve.

Nakoniec sa to však celé otočilo k lepšiemu – dostala som sa do „Australia Post“, kde sa mi veľmi páči, momentálne som v tréningu na manažérku pobočky. Možno to bude znieť trochu odsudzujúco, ale myslím si, že ak chce človek serióznejšiu prácu, oplatí sa hľadať zamestnávateľa, ktorý si tým sám prešiel. Moji šéfovia sú bývalí imigranti – dnes už občania, a presne vedia, aké to je začínať od nuly. A práve preto dávajú šancu aj ľuďom na menej „istých“ vízach.

Čo sa ti na živote v Austrálii páči najviac? Naopak, je niečo, čo sa ti tam nepáči?

