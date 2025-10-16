Už si môžete kúpiť aj letenky: Takýto bude letový poriadok a presné dni a časy odletov na linke Bratislava – Košice

Foto: Unsplash

Lucia Mužlová
Pozrite si prehľad odletov.

Spoločnosť Wizz Air dnes oznámila spustenie predaja leteniek na novej vnútroštátnej trase, ktorá spojí Bratislavu s Košicami. Toto dlhoočakávané letecké spojenie začne fungovať 21. novembra 2025 a bude prevádzkované deväťkrát týždenne.

Vstupenky na lety sú k dispozícii na webovej stránke wizzair.com a taktiež v mobilnej aplikácii WIZZ, píše sa v tlačovej správe. Nová linka umožní cestujúcim zvládnuť pracovné aj osobné záležitosti počas jediného dňa a zároveň poskytne jednoduchý prístup do oboch slovenských metropol, ktoré ponúkajú bohatý kultúrny program a množstvo podujatí počas celého roka.

Letový poriadok

Letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami výrazne skracuje čas presunu medzi západnou a východnou časťou Slovenska, čím podporuje biznis cesty, rodinné stretnutia aj rozvoj turizmu v oboch smeroch. Vysoká frekvencia letov je navrhnutá tak, aby cestujúcim poskytla maximálnu flexibilitu – či už pri krátkych pracovných výjazdoch, alebo pri pohodlnom nadväzovaní ďalších letov v rámci siete spoločnosti.

Foto: Letisko Košice

„Spustenie tejto dlhoočakávanej vnútroštátnej linky je významným momentom pre slovenských cestujúcich,“ uviedol András Szabó, manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air. „S deviatimi letmi týždenne zjednodušujeme a sprístupňujeme cestovanie medzi Bratislavou a Košicami – či už ide o prácu, štúdium alebo spontánny víkendový výlet.“

„Táto správa nás nesmierne teší,“ povedal Thomas Dworschak, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice. „Priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami je niečo, po čom celá naša spádová oblasť volala dlhé roky. Nová linka predstavuje obrovský krok vpred pre mobilitu na Slovensku – nielen pre manažérov a študentov, ale aj pre rodiny a či cestovateľov, ktorí si chcú jednoducho užiť pohodlný víkend na opačnom konci krajiny. Ďakujeme kolegom zo spoločnosti Wizz Air, z Ministerstva dopravy SR i Letiska Bratislava za spoluprácu na tomto projekte.“

